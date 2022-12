Les Thés DAVIDsTEA lancent leur Collection de matchas des fêtes de série limitée

/EIN News/ -- Célébrez la saison avec les thés uniques et festifs Matcha scintillant, Matcha au pain d'épice et Matcha orange épicée

MONTRÉAL, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA) (« Les Thés DAVIDsTEA » ou la « Société »), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont heureux d'annoncer le lancement de leur révolutionnaire Collection de matcha des fêtes, mettant en vedette les matchas naturellement aromatisés Matcha au pain d'épice et Matcha orange épicée, ainsi que le premier Matcha scintillant sur le marché. Ces nouveaux ajouts véganes et saisonniers à l'impressionnante collection de la marque - l'une des plus importantes en Amérique du Nord - sont offerts dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada, de même qu'en ligne à davidstea.com.





Parmi les nouveautés sensationnelles de la Collection des fêtes Les Thés DAVIDsTEA, notons Matcha au pain d'épice. Un thé sucré, épicé et réconfortant, à savourer chaud ou en latte mousseux.

Apprécié pour ses bienfaits et sa polyvalence, le matcha est prisé pour ses effets antioxydants, en plus de ses propriétés énergisantes, détoxifiantes et de stimulant naturel du métabolisme. Le matcha de qualité supérieure de Les Thés DAVIDsTEA provient de Nishio et de l'île Kyushu au Japon; Nishio est réputé comme étant l'un des endroits produisant le meilleur matcha depuis plus de 800 ans.

« Avec plus de 20 types de matcha de qualité supérieure et regorgeant de bienfaits dans notre collection, Matcha scintillant, Matcha au pain d'épice et Matcha orange épicée sont des ajouts amusants pour le temps des fêtes », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Chez Les Thés DAVIDsTEA, nous cherchons à démystifier le matcha, ajoute-t-elle, et il y a tellement d'avantages à intégrer le matcha dans notre mode de vie. Que vous vouliez remplacer votre tasse de café quotidienne par une expérience plus saine et qui ne provoque pas d'agitation, cherchiez l'espace pour prendre un moment de pleine conscience dans votre journée ou soyez simplement curieux de découvrir le matcha, chez Les Thés DAVIDsTEA, nous sommes là pour vous aider à créer l'expérience de matcha parfaite pour vous ! »

Faits saillants de la Collection de matcha des fêtes

Matcha scintillant : Les Thés DAVIDsTEA ont été les premiers en Amérique du Nord à faire briller le matcha dans votre tasse avec Matcha scintillant. Contenant des pigments de qualité alimentaire à base de mica, ce matcha végane aux arômes naturels de vanille française arbore un somptueux effet doré.





Les Thés DAVIDsTEA ont été les premiers en Amérique du Nord à faire briller le matcha dans votre tasse avec Matcha scintillant. Contenant des pigments de qualité alimentaire à base de mica, ce matcha végane aux arômes naturels de vanille française arbore un somptueux effet doré. Matcha au pain d’épice : De retour pour les fêtes 2022, le thé végane Matcha au pain d'épice rejoint la gamme festive de matchas aux arômes naturels de Les Thés DAVIDsTEA, aux côtés de Matcha biscuit au sucre, Matcha chaï vanillé et Matcha à la canne de bonbon.





De retour pour les fêtes 2022, le thé végane Matcha au pain d'épice rejoint la gamme festive de matchas aux arômes naturels de Les Thés DAVIDsTEA, aux côtés de Matcha biscuit au sucre, Matcha chaï vanillé et Matcha à la canne de bonbon. Matcha orange épicée Prenez la route des épices avec Matcha orange épicée! Une base de matcha crémeuse et énergisante est accompagnée de notes d'orange cuite sucrée, de cannelle réconfortante et de clous de girofle.





Prenez la route des épices avec Matcha orange épicée! Une base de matcha crémeuse et énergisante est accompagnée de notes d'orange cuite sucrée, de cannelle réconfortante et de clous de girofle. 24 jours de matcha : Délicieuse façon de compter les jours jusqu'à Noël ou de simplement déguster le vaste assortiment de matchas de la marque, 24 jours de matcha contient 24 mélanges uniques, des classiques aux saveurs populaires festives. Maintenant épuisé en ligne pour les fêtes 2022!





Délicieuse façon de compter les jours jusqu'à Noël ou de simplement déguster le vaste assortiment de matchas de la marque, 24 jours de matcha contient 24 mélanges uniques, des classiques aux saveurs populaires festives. Maintenant épuisé en ligne pour les fêtes 2022! Bol à matcha en verre à double paroi : Parfait pour le buveur de matcha traditionnel désireux d'apporter une touche contemporaine à son rituel, le Bol à matcha en verre à double paroi est inspiré du design scandinave et fait de verre borosilicaté à double paroi, parfait pour contenir votre matcha pendant que vous le fouettez en un pur délice mousseux.



Bio, sans sucre ajouté et plus encore : Les Thés DAVIDsTEA repoussent les frontières du matcha

Les Thés DAVIDsTEA ont fièrement inclus des matchas traditionnels à leur collection depuis l'ouverture des portes de leur première boutique en 2008. Mais ce n'est qu'en 2015 que la marque a commencé à expérimenter et à enfreindre les règles avec son premier matcha aromatisé. Depuis, elle a lancé plus de 45 saveurs uniques. En plus de la Collection des fêtes, la marque offre plus de 20 types uniques de matchas faciles à boire et de qualité supérieure, allant des favoris traditionnels comme Matcha de cérémonie biologique et Grand cru matcha, à des saveurs comme Matcha à la mangue et Matcha à la noix de coco non sucré, en plus de succès estivaux comme Matcha au melon d'eau biologique - un favori qui s'envole rapidement et que les clients reverront l'été prochain.

La collection complète de matchas et d'accessoires Les Thés DAVIDsTEA est offerte en ligne à davidstea.com pour les clients du Canada et des États-Unis, de même que dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada.

Suivez Les Thés DAVIDsTEA (@davidstea) sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l'Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 800 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d'origine unique. La culture de la Société s'imprègne d'un amour et d'une connaissance du thé enracinés dans une soif d'explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l'accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour des demandes médias, veuillez communiquer avec :

Sarah Vincent, Les Thés DAVIDsTEA

pr@davidstea.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4743d754-454d-4f59-b472-21c084a237d2