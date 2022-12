Le rapport de fin d’année de CanaDon souligne la générosité des Canadiens

Les dons mensuels sont en augmentation; les dons de valeurs mobilières sont en déclin et les collectes de fonds en soutien à l’Ukraine ralentissent : le point sur les tendances en matière de don sur CanaDon en 2022

/EIN News/ -- TORONTO, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme au pays permettant de recueillir et de verser des dons en ligne au pays, a rendu public son rapport annuel de fin d’année aujourd’hui qui nous révèle comment les Canadiens ont versé des dons cette année. En date du 29 novembre 2022, les dons versés par l’entremise de CanaDon, tous canaux confondus, totalisaient 307 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 8 % année après année jusqu’à présent cette année.



Dans le rapport de fin d’année de 2022, plusieurs tendances remarquables se dégagent en matière de dons de bienfaisance :

Garder le même niveau de dons est un défi pour atténuer la crise continue : En février et mars, 18,7 M$ ont été recueillis pour soutenir les efforts de secours pour l ’Ukraine sur CanaDon.org et par l’entremise du Fonds de secours d’urgence pour l’Ukraine sur S’unir pour changer — un site administré par CanaDon. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit sans relâche et que les efforts humanitaires continuent de soutenir les personnes touchées par la guerre, les dons liés aux secours d’urgence dans cette région ont diminué d’avril à septembre, avec 6,7 millions de dollars recueillis au cours de cette période.

« Nous sommes encouragés par la réponse généreuse des Canadiens jusqu’à présent cette année. Cependant, avec la hausse de l’inflation et la crise de l’abordabilité qui en résulte, les organismes de bienfaisance font face à une demande accrue de services ainsi qu’à une augmentation des coûts de prestation de ces services, a déclaré Jane Ricciardelli, cheffe de l’exploitation et cheffe de la direction par intérim de CanaDon. Alors que 22 % des Canadiens s’attendent à se tourner vers des organismes de bienfaisance au cours des prochains mois pour répondre à leurs besoins fondamentaux, nous appelons les Canadiens à donner généreusement et à soutenir les petits organismes locaux.

Un document infographique sur les tendances relatives aux dons en ligne, avec notamment des informations supplémentaires sur les dons par province, territoire et par ville importante, est disponible ici .

En plus de faire un don en ligne, les Canadiens peuvent soutenir les organismes de bienfaisance sur CanaDon de plusieurs manières :

Acheter des cartes-cadeaux de bienfaisance pour les bas de Noël : une manière d’expliquer aux enfants ce que sont les dons de bienfaisance.

pour les bas de Noël : une manière d’expliquer aux enfants ce que sont les dons de bienfaisance. Les donateurs peuvent se fixer un objectif de don annuel, mettre en place un don mensuel pour une cause favorite, suivre leurs performances en matière de dons et accéder à leurs reçus en ouvrant un compte CanaDon .

. Soutenir plusieurs organismes de bienfaisance en faisant un don unique à un Fonds pour une cause par l’intermédiaire de S’unir pour changer — un site administré par CanaDon.

par l’intermédiaire de — un site administré par CanaDon. Organiser une collecte de fonds au nom d’un organisme pour célébrer un jalon ou un événement spécial.

