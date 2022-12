Dracula Technologies présentera au CES sa technologie photovoltaïque remplaçant les piles dans les objets connectés

LAYER® technology: OPV solution that generates energy from light

L’entreprise présentera au monde entier sa technologie LAYER®, un module photovoltaïque organique (OPV) fonctionnant à partir de la lumière ambiante.

VALENCE, FRANCE, December 15, 2022 / EINPresswire.com / -- Dracula Technologies présentera au CES sa technologie photovoltaïque organique, Solution de rupture pour la transition écologiqueremplaçant les piles dans les objets connectésValence, le 15 décembre 2022 - Dracula Technologies annonce aujourd'hui sa participation au CES 2023 (dans la zone Eureka Park), le plus grand salon au monde consacré à l'innovation technologique qui se tiendra à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2023. L’entreprise présentera au monde entier sa technologie LAYER, un module photovoltaïque organique (OPV) fonctionnant à partir de la lumière ambiante. Elle offre une solution innovante et durable qui permet de remplacer les piles dans les objets connectés. Plusieurs démonstrateurs énergétiquement autonomes utilisant la technologie y seront présentés lors du CES, notamment un capteur de température, un capteur de CO2, un capteur infrarouge et une télécommande."La situation aujourd'hui n’est plus tenable", déclare Brice Cruchon, PDG et fondateur de Dracula Technologies. "Au moins 50 milliards d'objets connectés devraient être fabriqués d'ici 2025. Les objets connectés consomment trop d'énergie et génèrent trop de déchets électroniques : 15 milliards de piles sont jetées chaque année !""Pour remplacer les piles, nous utilisons le photovoltaïque organique, la solution optimale pour alimenter de manière autonome et durable les objets connectés à faible consommation d'énergie. Nos produits ultra-plats peuvent prendre toutes les formes, et s'adapter au plus petit format imaginable pour répondre à une diversité d'applications. Le fait que cette technologie fonctionne en intérieur rend la solution idéale sachant que cela concernera plus de la moitié de ces 50 milliards d’objets connectés.”La technologie : Les modules photovoltaïques organiques imprimés en 5 couches d'encres conductrices fonctionnent principalement en intérieur grâce à la lumière ambiante et continuent à générer de l’énergie même dans des milieux à très faible luminosité (à partir de seulement 50 lux, soit l'intensité lumineuse émise par les panneaux de sortie de secours). Ils sont très flexibles et fins, ce qui les rend facilement intégrables à tout support. Les encres sont formulées à partir de matériaux conducteurs ne nécessitant pas la mise en œuvre de terres rares ou de plomb, contrairement à de nombreuses solutions d’approvisionnement énergétique.Les avantages : La technologie offre aux clients de nombreux avantages, notamment en termes de coûts d’utilisation et de maintenance. Ils n'ont plus besoin de prendre en compte le remplacement préventif des piles. Ils peuvent commercialiser des solutions respectueuses de l'environnement et minimisent leur consommation électrique ainsi que leurs déchets électroniques.Les marchés et les applications : Développant une solution de rupture pour la transition énergétique, Dracula Technologies évolue sur des marchés en très forte croissance. Dans un monde où l'on comptera plus de 50 milliards d'objets connectés d'ici 2025, l’entreprise propose une solution alternative et durable aux piles coûteuses et polluantes. Les modules OPV de Dracula Technologies répondent aux besoins en source d’énergie autonome de nombreux marchés porteurs tels que ceux des cartes à puces (smart cards), de l’habitat connecté (smart home), des bâtiments intelligents (smart building) ou encore de la traçabilité (asset tracking)...Les modules OPV sont conçus sur-mesure, à partir de la demande et des contraintes du client, en fonction de la forme voulue, de la taille et de la consommation de l’objet à alimenter, qui peuvent être très divers (capteurs de température, d’humidité, interrupteur dernière génération, détecteurs de gaz, détecteurs d’incendies…). La valeur potentielle totale des seuls marchés du smart home et du smart building ciblés par l’entreprise est de 8 milliards d’euros en Europe pour 2022. Concernant le asset tracking, le nombre de tags autonomes à même d’utiliser la technologie LAYERs’élève à 10 millions d’unités par an.La propriété intellectuelle : La technologie qui a nécessité plus de dix années de R&D est protégée par sept brevets. En parallèle, la société a plus de 70 publications scientifiques à son actif. Dernièrement l’entreprise a été finaliste des Trophées INPI dans la catégorie innovation responsable.Une récente levée de fonds : La start-up a récemment levé 5.5 millions d’euros auprès d’acteurs majeurs que sont le Fonds Souverain Auvergne- Rhône-Alpes et Semtech, fabricant mondial de semi-conducteurs qui a notamment développé une technologie sans fil longue portée et à faible consommation, en tant qu’investisseur stratégique. La Banque des Territoires a participé également à cette levée de fonds pour le compte de l’État dans le cadre du programme Territoires d’innovation de France 2030, un programme piloté par le Secrétariat général pour l’investissement et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), la Banque publique d’investissement (Bpifrance) et la Banque des Territoires. Cette opération permet à Dracula Technologies d’étoffer son équipe commerciale et d’accroître sa présence à l’international en bénéficiant ainsi du réseau de son partenaire industriel Semtech.L'entreprise également soutenue au niveau Européen: Elle a récemment été sélectionnée parmi plus de 1000 start-up européennes et a reçu une subvention de 1,6 millions d'euros dans le cadre de l’EIC Accelerator, en fonds propres de la part du Conseil Européen de l'Innovation.Phase d’industrialisation : Avec une capacité de production actuelle dans son usine d'environ 15 000 modules par semaine, Dracula Technologies prévoit d’ici fin 2023 d'augmenter la production à 10 millions de modules par an.Note : Dracula Technologies sera également présent au CES Unveiled, l'événement médiatique officiel du CES. Les participants pourront trouver Dracula à Eureka Park dans la zone Business in France (stand #61011). L’entreprise a reçu le Prix de l’innovation au CES 2021 (Innovation Awards CES 2021).À propos de Dracula Technologies: Fondée en 2011, la start-up basée à Valence dans la Drôme et spécialisée dans la conception et l’impression de modules photovoltaïques organiques (OPV) emploie 30 personnes. Sa technologie LAYERrepose sur l’impression de couches d’encres qui possèdent chacune des propriétés physiques permettant de produire de l’énergie à partir de la lumière ambiante. Dracula Technologies est au cœur des enjeux environnementaux, avec une solution durable qui permet de remplacer les piles dans les objets connectés, offrant ainsi à l’industrie des solutions respectueuses de l'environnement tout en minimisant la consommation électrique ainsi que les déchets électroniques.

Sustainable Energy for your Indoor Devices