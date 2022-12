Sodexo renouvelle son contrat mondial de fourniture de services avec Tetra Pak pour une durée de 5 ans.

/EIN News/ -- Paris, le 15 décembre 2022.

Sodexo a renouvelé son contrat avec Tetra Pak, l’un des leaders mondiaux des solutions de transformation et d’emballage des aliments, pour une durée de 5 ans. Cette prolongation permettra à Sodexo de fournir à Tetra Pak des services intégrés de facilities management à l’échelle mondiale.

La collaboration fructueuse entre les deux sociétés, initiée en 2018 sur un périmètre géographique de 22 pays, couvre 65 sites en Europe (pays nordiques, Benelux, France, Royaume-Uni et Irlande et péninsule ibérique), Brésil et Asie-Pacifique. Elle a pour mission de fournir des solutions efficaces et innovantes contribuant à améliorer l’expérience des collaborateurs au quotidien. À partir du 1er janvier 2023, l’extension de ce contrat couvrira les besoins des différents sites de Tetra Pak : des sites de production aux entrepôts en passant par le siège social et les bureaux.

Sodexo fournira une large gamme de services comprenant notamment :



des solutions de Facilities Management (entretien, nettoyage, gestion des déchets)

une offre de restauration (restaurants pour les salariés, hospitalité et évènementiel)

la gestion des environnements de travail (optimisation des espaces, gestion des installations)

la gestion de projets

la gestion de l’énergie (gestion et optimisation de l’approvisionnement en énergie)

la chaîne d’approvisionnement (achat de fournitures de bureau et de vêtements de travail)

Karen Pleva, Directrice Générale des Comptes Stratégiques Globaux chez Sodexo a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir été de nouveau choisis par Tetra Pak et ainsi de continuer à être leur partenaire de confiance. Tetra Pak est un leader mondial dans la création de solutions et de produits sûrs, innovants et respectueux de l’environnement qui répondent chaque jour aux besoins de millions de consommateurs. Ces 5 dernières années ont montré que nous partagions la même vision de l’impact de notre industrie sur l’environnement et sur la qualité de vie des personnes. Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat et de continuer à proposer des solutions efficaces et innovantes pour améliorer la vie des collaborateurs au quotidien. "

Jesper Svensson, VP Facility & Real Estate Management de Tetra Pak a déclaré : «Notre collaboration avec Sodexo depuis 2018 a permis d’atteindre les objectifs stratégiques que nous avions fixés en matière de services intégrés de facilities management. Le renouvellement de ce contrat va nous permettre de poursuivre notre mission commune et d’enrichir notre performance commerciale, au service d'une alimentation de qualité, des populations et de la planète ».

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 53 pays, nos 422 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle économique durable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons notamment une offre alimentaire de qualité, multicanale et flexible, mais aussi la conception de lieux de vie et de travail attractifs et inclusifs, la gestion et l’entretien d’infrastructures de façon sûre et respectueuse de l’environnement, l’accompagnement personnalisé des patients ou des élèves, ou encore la création de programmes stimulant l’engagement des collaborateurs. Depuis l’origine, Sodexo se focalise sur les gestes et les actions tangibles du quotidien au travers de ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans la durée. Pour nous, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

422 000 employés au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France dans le monde 53 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

13,6 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 30 novembre 2022)

A propos de Tetra Pak

Tetra Pak est le leader mondial des solutions de transformation et d’emballage des aliments. En étroite collaboration avec nos clients et fournisseurs, nous fournissons des produits sûrs, innovants et respectueux de l’environnement qui répondent chaque jour aux besoins de centaines de millions de personnes dans plus de 160 pays. Avec plus de 24 800 employés à travers le monde, nous croyons au leadership responsable de l’industrie et à une approche durable des affaires. Notre devise, « PROTÈGE CE QUI EST BON »,™ reflète notre mission de rendre les aliments sûrs et disponibles, partout. Pour plus d’informations sur Tetra Pak, consultez www.tetrapak.com.

Pièce jointe