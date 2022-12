Konica Minolta lance l’AccurioShine 3600 avec iFoil One

L’appareil combine la technologie novatrice de vernissage de MGI et la fiabilité propre à Konica Minolta

/EIN News/ -- MISSISSAUGA, Ontario, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle imprimante à jet d’encre et à vernis UV sélectif, l’AccurioShine 3600 avec iFoil One optionnel, qui combine la fiabilité propre à l’entreprise et la technologie novatrice de vernissage de MGI.



Dans le monde de l’impression, le succès repose sur la qualité, la rapidité et la valeur ajoutée. Grâce à l’AccurioShine 3600, les imprimeurs seront en mesure de répondre aux exigences rigoureuses de la clientèle d’aujourd’hui. En effet, l’appareil permet le vernissage UV sélectif complet, du prototypage à la production, le tout sans écrans, plaques ni matrices. Il utilise une technologie révolutionnaire qui produit en une seule passe un vernissage 2D ou 3D et des textures multiples.

« En tant que chef de file en transformation numérique dans le secteur de l’impression et de l’embellissement, Konica Minolta continue de se consacrer uniquement à proposer aux imprimeurs des produits novateurs qui stimuleront leur croissance, déclare Bill Troxil, président de l’impression industrielle et de production de Konica Minolta. L’AccurioShine 3600 est une solution unique qui peut produire un éventail d’effets de grande qualité, offrant aux imprimeurs l’occasion d’explorer de nouveaux marchés et d’augmenter leurs revenus et leur profitabilité. »

Entièrement numérique, l’AccurioShine 3600 est dotée d’une technologie de repérage à intelligence artificielle de pointe et d’un système de séchage à DEL écologique, le tout dans un format incroyablement compact. Le vernis UV sélectif et numérique ajoute du relief à tout projet, créant des impressions sans pareilles. Comme l’appareil prend en charge le papier de 14,3 x 29,5 po et moins, il convient parfaitement à l’impression de documents courants (cartes professionnelles, cartes de souhaits, couvertures d’albums photos et même emballages), produisant des résultats uniques et de grande qualité.

Combinée au nouveau module en ligne de dorure à chaud iFoil One et au système de caméra pour la lecture des codes à barres et l’impression de données variables, la presse prend également en charge la dorure gaufrée de données variables pour ajouter de l’éclat aux billets, aux étiquettes et emballages personnalisés, aux invitations et aux documents de marketing personnalisés. Elle peut également produire un éventail d’effets inédits de qualité supérieure, comme la dorure gaufrée personnalisée tout en augmentant la marge de profits.

« L’embellissement fait vraiment en sorte que les clients se sentent valorisés. L’AccurioShine 3600 vient répondre aux besoins grandissants d’impression de tirages courts sur demande et de postpresse en produisant des embellissements économiques de grande qualité dans toutes les tâches courantes d’impression, affirme Dino Pagliarello, vice-président directeur de la gestion des produits et de la planification de Konica Minolta. Nous sommes fiers de lancer le premier appareil de MGI portant la marque de Konica Minolta, qui marie la technologie novatrice de MGI et la qualité stable de Konica Minolta. Résultat : le meilleur produit sur le marché pour stimuler la croissance des imprimeurs. »

Pour en savoir plus sur l’AccurioShine 3600, cliquez ici.

