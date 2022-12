Einer der größten Vertragsabschlüsse im Bereich Digital Intelligence: Cellebrite unterzeichnet 10-Millionen-Dollar-Deal mit einer führenden nationalen Polizeibehörde in Westeuropa – und zeigt, wie wichtig Digital Intelligence für die Beschleunigung von…

Polizeibehörde kombiniert Pathfinder von Cellebrite mit bestehenden Cellebrite Collect & Review-Lösungen, um Effizienz und Ressourcen zu maximieren; erweiterte Schulungsangebote in Planung

/EIN News/ -- PETAH TIKVA, ISRAEL und TYSONS CORNER, Virginia, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat die Ausweitung seiner Partnerschaft mit einer nationalen Polizeibehörde in Europa bekannt gegeben. Die Lösung Cellebrite Pathfinder soll dabei künftig an mehreren Standorten zum Einsatz kommen.



Mit dem Vertragsabschluss kann die Polizeibehörde die branchenführende Lösung für Ermittlungsanalysen von Cellebrite nun betriebsweit einsetzen. Dabei wird die aktuelle Suite von Cellebrite Collect & Review-Lösungen der nationalen Polizeibehörde, die riesige Datenmengen produziert, nochmals erweitert. Zudem optimiert die automatisierte und sichere DI-Lösung von Cellebrite Arbeitsabläufe und stellt Ermittlern einen integrierten Workflow zur Erfassung, Überprüfung und Analyse von Beweismitteln bereit.

Zur Auswertung gewaltiger Datenvolumina umfasst Cellebrite modernste DI-Funktionen. Mit rationalisierten Ermittlungsprozessen, einer automatisierten Datenaufnahme und fortschrittlichen KI-Funktionen zur Analyse und Visualisierung von Daten aus mobilen, Cloud- und Computerquellen tragen diese zu einer nachhaltigen Beschleunigung der Ermittlungsarbeit bei.

Cellebrite Pathfinder unterstützt die Polizeibehörde bei der Identifizierung von Mustern, der Aufdeckung von Zusammenhängen und der schnellen und präzisen Ermittlung von Spuren.

Laut dem Branchentrendbericht 2022 von Cellebrite stimmen 74 % der Befragten zu oder voll und ganz zu, dass es bei der Polizei eine Lücke bei den IT- oder technologischen Fähigkeiten gibt. Erklärtes Ziel von Cellebrite ist es, das Ermittlungsteam der Behörde mit professionellen Schulungen und Support dabei zu unterstützen, diese Lücke zu schließen.

Arthur Veinstein, President, International Business, bei Cellebrite, sagte zu diesem Schritt: „Wir fühlen uns geehrt, einen langjährigen Kunden zu haben, der sich dafür entschieden hat, seine Ermittlungsbemühungen durch eine verstärkte Einführung der DI-Lösungen von Cellebrite weiter zu modernisieren. Die Implementierung von Pathfinder auf nationaler Ebene wird die Zusammenarbeit zwischen den Prüfern und Ermittlern der Polizeibehörde verbessern und effizientere, ethischere und effektivere Ermittlungen ermöglichen, die zu Verurteilungen und Entlastungen führen.“

