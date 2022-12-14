LeddarTech 将于 1 月 5 日至 8 日在拉斯维加斯 2023 美国消费电子展 (CES 2023) 上展示新的传感器融合和感知产品以及 CES 获奖软件 LeddarVision

/EIN News/ -- 魁北克, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家提供灵活、强大和准确 ADAS 和 AD 软件技术的全球领先企业，其宣布将参加 1 月 5 日至 8 日在拉斯维加斯举办的 CES 2023，届时它将在 LVCC 西大厅 5475 号展位展示其支持 ADAS 和 AD 的汽车级软件。



LeddarTech 的展位主题是：“利用高性能低级别融合和感知软件加快推进更安全的 ADAS 部署。”

参观 LeddarTech 展位：

见证一个新产品的引进：LeddarTech LVF 系列前视方案，适用于 2-2+ 级 ADAS应用

LVF 系列产品是一种灵活、全面的可扩展前视融合和感知堆栈，支持入门级到高级 ADAS L2/L2+ 高速公路辅助和 NCAP/GSR 应用。LVF 产品系列以最低的硬件成本提供高端的功能和性能。

LVF-E 是一种前置融合和感知堆栈，适用于入门级 ADAS L2/L2+ 高速公路辅助和五星级 NCAP 2025/GSR 2022。

LVF-H 是前视产品系列中的高级配套融合和感知堆栈，具有扩展的传感器配置。

体验：获 CES 2023 创新奖的低级数据融合和感知交互式仪表板演示

LeddarVision™ 是一款低级传感器融合和感知解决方案，适用于汽车和越野工业 ADAS 以及 L2-L5 级自动驾驶应用。各种演示将展示 LeddarVision 方案对比其他支持 ADAS 和 AD 应用程序方案的优越性。在底特律上个月举行的 Tech.AD USA 中，LeddarVision 技术获得了梦寐以求的传感器感知奖。在 2022 年初，它还获得了大众汽车集团创新 Tel Aviv 2022 Konnect 和 CARIAD 创业挑战赛以及深圳汽车电子行业协会的认可。

LeddarCar 现场伴航：邀请 1-2 级汽车供应商和原始设备制造商的代表预订 LeddarTech 的 LeddarVision 低级融合和感知软件技术的真实上路演示。空间有限，立刻预订您的 LeddarCar 上路演示。

邀请 CES 代表在他们的两个“现场”会议室中的其中一个预先安排一次会议作产品演示、媒体和行业分析师采访或投资者讨论。

“我们的低级传感和感知软件解决方案是独一无二的，且屡获殊荣，CES 2023 是 LeddarTech 分享该解决方案以及 ADAS 和 AD 应用产品的理想论坛。”LeddarTech 首席执行官 Charles Boulanger 先生这样说道。“我想我们这一颠覆性的技术将为 1-2 级汽车和原始设备制造商带来深刻的印象。”他补充道。

关于 LeddarTech



LeddarTech 是一家成立于 2007 年的全球性软件公司，开发并提供全面的感知方案，支持 ADAS 和自动驾驶应用的部署。LeddarTech 的汽车级软件应用人工智能和计算机视觉算法来生成高度精确的环境 3D 模型，从而获得更好的决策和更安全的导航。OEM 和 1-2 级供应商可利用这种高性能、可扩展、低成本的技术，高效地实施汽车和越野车解决方案。

LeddarTech 负责的多项遥感创新已获得或申请了 140 多项专利，以增强 ADAS 和 AD 功能。可靠的感知对于实现更安全、更高效、更可持续和更实惠的全球移动至关重要：这推动着 LeddarTech 打造最广泛采用的传感器融合和感知软件方案。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.leddartech.com 和 LinkedIn、Twitter、Facebook 及 YouTube。

联系方式：

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

电话：+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系人及网址：InvestorRelations@leddartech.com

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Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator 及相关标识均为 LeddarTech Inc. 及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标记是或可能是商标或注册商标，用于识别其各自所有者的产品或服务。

该公告附带的照片可在 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22263e34-474e-40f9-91d4-0ce7212fab53 上获取



