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美國一家領先金融機構選擇 Temenos 助力其實現雲端財富管理平台的現代化

/EIN News/ -- Temenos 開放平台助力美國領先金融機構的財富管理發展

參見 LR 第 53 條的規定

日內瓦, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) 今日宣佈美國一家領先金融機構正擴大與 Temenos 的合作關係，將其國際私人銀行業務納入其中。Temenos 財富管理平台將助力銀行向雲端核心銀行系統的戰略性轉型，推動歐洲和亞太地區 (APAC) 的發展，Temenos 致力於為客戶提供一流產品和服務的同時，轉變其營運方式，推動規模效率。

關於 Temenos
Temenos (SIX: TEMN) 是全球領先的組合銀行開放平台，每天為全球超過 12 億人口創造機會。Temenos 為 150多個國家的 3,000 多家銀行服務，服務對象涵蓋大型銀行、挑戰者銀行以及社群銀行，幫助其構建全新的銀行服務和出色的客戶體驗。Temenos 開放平台幫助業績優異客戶實現了三倍於行業平均水平的股本回報率和一半於行業平均水平的成本收入比。

更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com


投資者和媒體聯絡人

投資者
Adam Snyder
Temenos 投資者關係主管
郵箱：asnyder@temenos.com
電話：+41-22-708-1515

Conor McClafferty
FGS Global 代表 Temenos
電話：+44-7920-087-914
郵箱：Conor.McClafferty@fgsglobal.com

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美國一家領先金融機構選擇 Temenos 助力其實現雲端財富管理平台的現代化

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy


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