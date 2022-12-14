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美国一家领先金融机构选择 Temenos 助力其实现云端财富管理平台的现代化

/EIN News/ -- Temenos 开放平台助力美国领先金融机构的财富管理发展

参见 LR 第 53 条的规定

日内瓦, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) 今日宣布美国一家领先金融机构正扩大与 Temenos 的合作关系，将其国际私人银行业务纳入其中。Temenos 财富管理平台将助力银行向云端核心银行系统的战略性转型，推动欧洲和亚太地区 (APAC) 的发展，Temenos 致力于为客户提供一流产品和服务的同时，转变其运营方式，推动规模效率。

关于 Temenos
Temenos (SIX: TEMN) 是全球领先的组合银行开放平台，每天为全球超过 12 亿人口创造机会。Temenos 为 150 多个国家的 3,000 多家银行服务，服务对象涵盖最大型的银行、挑战者银行以及社区银行，帮助他们构建全新的银行服务和先进的客户体验。Temenos 开放平台帮助业绩优异客户实现了三倍于行业平均水平的股本回报率和一半于行业平均水平的成本收入比。

更多信息，请访问 www.temenos.com.


投资者和媒体联络人

投资者
Adam Snyder
Temenos 投资者关系主管
邮箱：asnyder@temenos.com
电话：+41 22 708 1515

Conor McClafferty
FGS Global 代表 Temenos
电话：+44 7920 087 914
邮箱：Conor.McClafferty@fgsglobal.com

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美国一家领先金融机构选择 Temenos 助力其实现云端财富管理平台的现代化

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy


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