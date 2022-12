Une institution financière américaine de premier plan choisit Temenos pour moderniser sa plateforme de gestion de patrimoine dans le cloud

/EIN News/ -- La plateforme ouverte Temenos soutiendra la croissance de cette importante institution financière américaine dans le domaine de la gestion de patrimoine



Communiqué ad hoc selon l'art. 53 RC

GENÈVE, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui qu'une institution financière américaine de premier plan étend sa relation avec Temenos pour inclure son activité de services bancaires privés internationaux. La plateforme de gestion de patrimoine Temenos soutiendra la transition stratégique de cette banque à un système bancaire central basé sur le cloud et l'aidera à stimuler sa croissance en Europe et en Asie-Pacifique (APAC) alors qu'elle cherche à transformer ses opérations et améliorer son efficacité à grande échelle, tout en offrant des services et produits de première classe à ses clients.

