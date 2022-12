Westport en Johnson Matthey slaan de handen in een voor de ontwikkeling van een emissie nabehandelingssysteem voor het H₂ HPDI™-brandstofsysteem.

/EIN News/ -- VANCOUVER, British Columbia, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" of het "Bedrijf") (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), WPRT), een wereldleider in alternatieve brandstoftransporttechnologieën met lage emissies, kondigde vandaag hun samenwerking aan met Johnson Matthey, een wereldleider in duurzame technologieën, om een emissie nabehandelingssysteem te ontwikkelen op basis van Westports eigen H 2 HPDI™-waterstofbrandstofsysteem, met als doel emissies te verminderen of te elimineren.



De overeenkomst is gericht op het combineren van de technologieën en producten van Johnson Matthey met het H 2 HPDI-brandstofsysteem van Westport om zo de laagst mogelijke uitlaatemissies van voertuigen te waarborgen. In samenwerking met Johnson Matthey zal Westport het prototypesysteem van Johnson Matthey testen en ontwikkelen in het engineeringcentrum van het bedrijf in Vancouver, Canada.

"Deze gezamenlijke inspanning past perfect aangezien beide partijen werken aan nul-emissieoplossingen voor betaalbaar en schoner transport, die bovendien geen afbreuk doen aan prestaties of efficiëntie," aldus David M. Johnson, chief executive officer van Westport Fuel Systems. "We zijn verheugd over de samenwerking met Johnson Matthey en onze plannen om samen schonere prestaties na te streven door ons H 2 HPDI-brandstofsysteem op koolstofvrije waterstof voor zwaar vervoer te optimaliseren."

Westport is toegewijd aan het verwezenlijken van een betaalbaar en haalbaar traject om emissies te minimaliseren door zijn decennialange reputatie van innovatie, gespecialiseerde techniekteam en producten die klaar zijn om op de markt te worden gebracht.

Interne verbrandingsmotoren op waterstof (ICE) kunnen de beschikbare technologische opties uitbreiden om een duurzamere transporttoekomst te bereiken. Dit is een goede aanvulling op de capaciteiten van Johnson Matthey op het gebied van waterstofbrandstofcellen. Voor bedrijfsvoertuigen, waar de overstap naar brandstofcel- en batterij-elektrische aandrijvingen nog in de ontwikkelingsfase verkeert, zal waterstof ICE een belangrijke aanvulling vormen op deze technologieën. Dit is zeker waar voor zwaardere toepassingen en toepassingen met een groter vermogen. Bovendien zal waterstof ICE in staat zijn te voldoen aan uitdagende normen inzake criteria voor verontreinigende stoffen en CO 2 .

"Zwaar transport is essentieel voor de verplaatsing van goederen. Het is dan ook belangrijk dat we dit zo duurzaam mogelijk kunnen doen", aldus Andy Walker, directeur technologische marktinzichten bij Johnson Matthey. "Als toonaangevende fabrikant van emissiecontrolesystemen in de afgelopen vijftig jaar zijn we verheugd om onze expertise te combineren met dat van Westport om commercieel vervoer schoon en geschikt voor de toekomst te maken."

Over Westport Fuel Systems

Bij Westport Fuel Systems stimuleren we innovatie voor een schonere toekomst. Wij zijn een toonaangevende leverancier van de wereldwijde transportsector, met een focus op geavanceerde componenten en systemen voor de levering van brandstof voor schone, koolstofarme brandstoffen zoals aardgas, hernieuwbaar aardgas, propaan en waterstof. Onze technologie levert de prestaties en brandstofefficiëntie die vereist zijn voor transporttoepassingen en de milieuvoordelen die de klimaatverandering en de stedelijke luchtkwaliteit aanpakken. Met het hoofdkantoor in Vancouver, Canada, en vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika bedienen wij onze klanten, waaronder toonaangevende wereldwijde transportmerken, in meer dan zeventig landen. Bij Westport Fuel Systems zijn we gericht op de toekomst. Voor meer informatie bezoekt u www.wfsinc.com .

Over Johnson Matthey

Johnson Matthey is een wereldleider in duurzame technologieën en stimuleert de overgang naar netto nul. Met meer dan tweehonderd jaar van onafgebroken inzet voor innovatie en technologische doorbraken verbeteren wij de prestaties, functie en veiligheid van de producten van onze klanten. Onze wetenschap heeft een wereldwijde impact op gebieden als emissiearm vervoer, energie, chemische verwerking en een zo efficiënt mogelijk gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de planeet. Momenteel werken ongeveer 13.000 professionals van Johnson Matthey samen met ons netwerk van klanten en partners om een echt verschil te maken voor de wereld om ons heen. Voor meer informatie bezoekt u www.matthey.com.

Toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie” in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving ("toekomstgerichte verklaringen"). Toekomstgerichte verklaringen worden vaak gekenmerkt door woorden als "verwachten", "voornemen", "kunnen", "zullen", "potentieel", "voorgesteld" en andere soortgelijke woorden, of verklaringen die aangeven dat bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden "kunnen" of "zullen" plaatsvinden. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen betreffende het tijdsbestek en de voltooiing van het ontwikkelingswerk aan het genoemde nabehandelingssysteem en de prestaties, kenmerken en doeltreffendheid van dat systeem. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn geen beloften of garanties, maar houden bekende en onbekende risico's en onzekerheden in en zijn gebaseerd op zowel de visie van het management als op veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen van Westport wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen omvatten het succes en de voltooiing van het nabehandelingsontwikkelingsprogramma, de prijs en beschikbaarheid van waterstof als transportbrandstof, ons vermogen om technologische uitdagingen aan te pakken, de algemene economie, solvabiliteit, overheidsbeleid en regelgeving, schommelingen in wisselkoersen, alsmede andere risicofactoren en veronderstellingen die van invloed kunnen zijn op onze feitelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen of financiële positie die worden beschreven in de doorlopende informatiedossiers van Westport die beschikbaar zijn op het SEDAR-profiel van Westport op www.sedar.com en op het EDGAR-profiel van Westport op www.sec.gov. Bovendien zijn de gevolgen en de impact van de coronapandemie en de verstoringen van de toeleveringsketen op dit ogenblik moeilijk te voorspellen en kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in dit bericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen. Lezers dienen geen overmatig vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen hebben uitsluitend betrekking op de datum waarop ze zijn gedaan. Westport wijst alle verplichtingen af om dergelijke verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien om eventuele veranderingen in zijn verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, of die van invloed kunnen zijn op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen zijn uiteengezet, te weerspiegelen, behalve indien wettelijk vereist.

