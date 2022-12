Westport und Johnson Matthey arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Abgasnachbehandlungssystems für H₂ HPDI™-Kraftstoffsystem

/EIN News/ -- VANCOUVER, British Columbia, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. („Westport“ oder das „Unternehmen“) (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich emissionsarmer alternativer Kraftstofftechnologien, hat heute seine Zusammenarbeit mit Johnson Matthey, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiger Technologien, bekanntgegeben. Ziel ist die Entwicklung eines Abgasnachbehandlungssystems, das auf das von Westport entwickelte H 2 HPDI™-Wasserstoff-Kraftstoffsystem zugeschnitten ist, mit dem Ziel, Emissionen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden.



Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Technologien und Produkte von Johnson Matthey mit dem H 2 HPDI-Kraftstoffsystem von Westport zu kombinieren, um die geringstmöglichen Auspuffemissionen von Fahrzeugen zu erreichen. In Zusammenarbeit mit Johnson Matthey wird Westport das Johnson Matthey-Prototypsystem im Technikzentrum des Unternehmens in Vancouver, Kanada, testen und entwickeln.

„Diese gemeinsame Anstrengung ist eine natürliche Ergänzung, da wir beide an emissionsfreien Lösungen für einen erschwinglichen und sauberen Transport arbeiten, die keine Kompromisse bei Leistung und Effizienz eingehen“, so David M. Johnson, Chief Executive Officer von Westport Fuel Systems. „Wir freuen uns, mit Johnson Matthey zusammenzuarbeiten und durch die Optimierung unseres mit kohlenstofffreiem Wasserstoff betriebenes H 2 HPDI-Kraftstoffsystemsfür den Schwerlastverkehr gemeinsam sauberere Leistung zu erzielen.“

Westport ist bestrebt, durch jahrzehntelange Innovation, spezialisierte Technik und marktreife Produkte einen erschwinglichen und praktikablen Weg zur Minimierung von Emissionen zu finden.

Wasserstoffverbrennungsmotoren können die technologischen Möglichkeiten für eine nachhaltigere Zukunft des Verkehrs erweitern und ergänzen die Fähigkeiten von Johnson Matthey im Bereich der Wasserstoffbrennstoffzellen. Bei Nutzfahrzeugen, bei denen die Entwicklung von Brennstoffzellen- und batterieelektrischen Antrieben noch in den Kinderschuhen steckt, werden Wasserstoffverbrennungsmotoren eine wichtige Ergänzung zu diesen Technologien sein, vor allem bei schwereren Fahrzeugen und Anwendungen mit höherer Leistung. Darüber hinaus werden Wasserstoffverbrennungsmotoren in der Lage sein, anspruchsvolle Schadstoff- und CO 2 -Normen zu erfüllen.

„Schwerlasttransporte sind für die Beförderung von Gütern von entscheidender Bedeutung, daher ist es wichtig, dass wir sie so nachhaltig wie möglich durchführen können“, so Andy Walker, Technology Market Insights Director bei Johnson Matthey. „Als führender Hersteller von Abgasreinigungssystemen seit 50 Jahren freuen wir uns, unser Know-how mit Westport zu kombinieren, um den gewerblichen Verkehr sauber und zukunftsfähig zu machen.“

Über Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um eine sauberere Zukunft zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Komponenten und Systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Verkehrsanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie die Umweltvorteile, die zur Bewältigung des Klimawandels und der Luftqualität in Städten erforderlich sind. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika bedienen wir Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir voraus. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com .

Über Johnson Matthey

Johnson Matthey ist ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Technologien, das den Übergang zu einer Netto-Null-Lösung vorantreibt. Seit über 200 Jahren setzen wir uns für Innovationen und technologische Durchbrüche ein und verbessern die Leistung, Funktion und Sicherheit der Produkte unserer Kunden. Unsere Wissenschaft hat weltweite Auswirkungen auf Bereiche wie emissionsarmer Verkehr, Energie, chemische Verarbeitung und die möglichst effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten. Heute arbeiten rund 13.000 Fachleute von Johnson Matthey mit unserem Netzwerk von Kunden und Partnern zusammen, um die Welt um uns herum wirklich zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.matthey.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „werden“, „potenziell“, „vorgeschlagen“ und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen gekennzeichnet, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über den Zeitplan und den Abschluss der Entwicklungsarbeiten an dem genannten Nachbehandlungssystem sowie über die Leistung, die Eigenschaften und die Wirksamkeit dieses Systems. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und beruhen sowohl auf den Ansichten des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Westport erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören der Erfolg und der Abschluss des Entwicklungsprogramms für die Nachbehandlung, die Preisgestaltung und die Verfügbarkeit von Wasserstoff als Kraftstoff, unsere Fähigkeit, technologische Herausforderungen zu bewältigen, die allgemeine Wirtschaft, die Zahlungsfähigkeit, die Regierungspolitik und die Regulierung, Wechselkursschwankungen sowie andere Risikofaktoren und Annahmen, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder unsere Finanzlage beeinflussen können und die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen von Westport beschrieben sind, die unter Westports SEDAR-Profil unter www.sedar.com und unter Westports EDGAR-Profil unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus sind die Auswirkungen und der Einfluss des COVID-19-Ausbruchs und der Unterbrechung der Lieferkette zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorhersehbar und könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht wurden. Westport lehnt jede Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen solche Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, es sei denn, dies ist gemäß Gesetz erforderlich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie: