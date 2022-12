Erstautor veröffentlicht zwei Bücher gleichzeitig

First Book Second Book

Überraschung durch gleichzeitigen Buchverlagsverkauf in 3 Wochen.

AUSTIN, TEXAS, UNITED STATES, December 14, 2022 / EINPresswire.com / -- Nachdem sie ihrem Sohn vorgeschlagen hat, einen Roman zu schreiben, schreibt die Unternehmerin jeden Roman in 10 Tagen.2026, Extinction Level Event , #2026 (Amazon eBook, 5,95 $; ISBN 979-8-9872806-0-7 ), ein Science-Fiction-Roman, wiederholt die ständig wachsende Bedrohung durch den Klimawandel. In diesem Roman entwickelt die Hauptfigur des Autors, Camila Ferguson, eine sanftmütige Studentin, eine Theorie, die Sonnenoszillationen mit dem Auslösen einer außer Kontrolle geratenen Treibhauskatastrophe verbindet. Schließlich die Transformation der Erde vom Holozän in das Anthropozän.Seltsamerweise ist ein Science-Fiction-Roman, der vor den jüngsten Ereignissen geschrieben wurde, bemerkenswert prophetisch. Rhein und Po trocknen aus (S. 149), Hitzewelle in der Ostantarktis, März 2022 (S. 80), Jangtsekiang, August 2022 (S. 127).HOW NOT TO KILL MAMA, #MAMA (Amazon eBook, 4,95 $; ISBN 979-8-9872806-3-8 ) stellt die turbulenten Ereignisse in den Mittelpunkt, die durch eine Pandemie und wirtschaftliche Bedingungen verursacht wurden. Bentley, ein junger Mann, der sich um seine kranke Mutter kümmert, wurde plötzlich dazu katapultiert, lebensverändernde Entscheidungen zu treffen. Arbeitslos, nach Erhalt eines Schreibens verliert seine Mutter ihre staatliche Unterstützungsleistung. Er investiert ihr Geld in Öl- und Gas-Futures-Märkte und schafft ein Vermögen. Mit einer „speziellen Militäroperation“ auf der anderen Seite des Planeten nutzt er den Vorteil, um ihre dürftigen Sozialversicherungsersparnisse in über 1 Milliarde Dollar umzuwandeln.

