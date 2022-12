Genomic Biopharma e l’organizzazione per la tutela dei pazienti POIC e dintorni APS collaborano al fine di offrire un sequenziamento dell'intero genoma che permetta di ottenere trattamenti e cure migliori per coloro che vivono con patologie…

/EIN News/ -- L’AQUILA, Italia, Dec. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genomic Biopharma Inc. , un'azienda dedicata alla scoperta e allo sviluppo di nuovi farmaci basati sulla medicina genomica, ha collaborato con l’Associazione POIC e Dintorni APS (“POIC e dintorni APS”), un’organizzazione di pazienti a sostegno della causa della pseudo-ostruzione intestinale cronica (POIC), per garantire l'accesso al sequenziamento dell'intero genoma (WGS) e dimostrare l’utilità delle informazioni genomiche per il trattamento e la cura dei principali disturbi della motilità intestinale, tra cui:



la sindrome megacisti-microcolon-ipoperistalsi intestinale (MMIHS) mediata da ACTG2

la pseudo-ostruzione intestinale cronica (POIC)

L’Associazione POIC e dintorni APS è un’organizzazione di pazienti italiana a sostegno della causa della POIC, una malattia rara e invalidante caratterizzata da difetti gravi della motilità di origine miogena, neurogena o idiopatica che interessano l’intero apparato digerente, associati a periodi di ostruzione intestinale e impossibilità di nutrire i pazienti.

Tramite questa collaborazione, tutti i membri di POIC e dintorni APS e i loro genitori avranno accesso al sequenziamento dell'intero genoma. Genomic Biopharma punterà su uno dei suoi primi farmaci candidati tra le patologie intestinali rare, gravi e invalidanti, dimostrando l’utilità clinica delle informazioni genomiche nella scoperta e nello sviluppo di farmaci per il trattamento delle malattie rare. Durante la conferenza della American Society of Human Genetics di ottobre, Genomic Biopharma ha presentato un poster che identificava le sequenze siRNA come un buon candidato per lo sviluppo di un nuovo approccio terapeutico per la MMIHS ed evidenziato l’impatto terapeutico sulla strategia futura per il trattamento della causa alla base della patologia.

“Per coloro che vivono con malattie ultra rare, in particolare, l’unico approccio possibile è osservare il profilo genomico della persona nel modo più ampio e comprensivo per mezzo del sequenziamento dell'intero genoma”, ha affermato Mattia Capulli, dottore di ricerca, cofondatore di Genomic Biopharma. “La nostra missione è spingere le frontiere della genomica per sviluppare trattamenti per malattie per cui non esistono terapie farmacologiche risolutive o una cura. Collaborando con organizzazioni progressiste come POIC e dintorni APS, apriremo la strada alla cura per i disturbi più gravi della motilità intestinale”.

“In quanto madre di una figlia affetta da POIC sin dalla nascita e Presidente di un’organizzazione di pazienti a sostegno della causa della pseudo-ostruzione intestinale cronica, sono molto entusiasta per il potenziale che questa collaborazione con Genomic Biopharma può offrirci. Dimostra un chiaro impegno comune nel migliorare la qualità della vita dei pazienti”, ha affermato Ornella Spada, Presidente e cofondatrice di POIC e dintorni APS. “A partire da oggi, la parola speranza ha un significato nuovo e incoraggiante per le famiglie, gli infermieri e i pazienti affetti da POIC”.

Un altro obiettivo della collaborazione è quello di aumentare la consapevolezza riguardo a MMIHS e POIC in tutto il mondo, per unire gli esperti più competenti del mondo, da medici a rappresentanti dei pazienti, e favorire davvero lo sviluppo di un’alleanza internazionale di pazienti adulti e pediatrici.

Informazioni su Genomic Biopharma Inc.

Genomic Biopharma Inc., un’azienda nata da Dante Genomics, è un'azienda dedicata alla scoperta e allo sviluppo di nuovi farmaci con una pipeline di programmi farmacologici, il cui scopo è introdurre sul mercato trattamenti e terapie per malattie infettive e rare. L'azienda sviluppa la propria pipeline in funzione dei risultati tratti dal database di genomi completi di proprietà di Dante Genomics. La tecnologia di base utilizzata da Genomic Biopharma, ossia l'intelligenza artificiale GBI, si avvale di algoritmi predittivi e di tecniche di data mining dei dati genomici per supportare l'identificazione di nuove terapie basate su RNA.

Informazioni sull’Associazione POIC e dintorni APS

L’Associazione POIC e dintorni APS è un’organizzazione di pazienti italiana a sostegno della causa della pseudo-ostruzione intestinale cronica (POIC), una malattia rara e invalidante caratterizzata da difetti gravi della motilità di origine miogena, neurogena o idiopatica che interessano l’intero apparato digerente, associati a periodi di ostruzione intestinale e impossibilità di nutrire i pazienti. La sua missione è migliorare la qualità della vita dei pazienti e accelerare la ricerca scientifica per trovare una cura. POIC e dintorni APS si affida anche alla leadership del suo Comitato Scientifico, formato da 18 membri di diversi ambiti medico-scientifici e riconosciuti a livello internazionale.

