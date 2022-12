nesto obtient 80 millions de dollars de financement en série C pour accélérer son expansion canadienne et lancer nesto Mortgage Cloud

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- nesto , la plateforme canadienne de prêts hypothécaires en ligne a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de série C sursouscrit de 80 millions de dollars. La ronde de financement a été menée par la Société financière IGM Inc., soutenue d’anciens et de nouveaux investisseurs d’envergure tels que Diagram Ventures, Portage, NA Capital de risque, le groupe spécialisé en capital de risque corporatif de la Banque Nationale du Canada et BMO Partenaires, ainsi que Michael Rowell et Michael Paulus.

Cette nouvelle étape de financement permettra à nesto de poursuivre le développement de sa plateforme technologique exclusive, d'étendre ses capacités de marketing à travers le Canada et de lancer à grande échelle nesto Mortgage Cloud. nesto offre aux institutions financières un accès complet à la technologie exclusive nesto, permettant ainsi d’offrir une expérience de financement hypothécaire numérique et simplifiée à leurs clients; tout en augmentant l’efficacité des opérations d'origination et de gestion des prêts hypothécaires. nesto diversifie ainsi sa clientèle et ses sources de revenus, ce qui renforcera sa position de leader comme prêteur hypothécaire numérique au Canada.

"Nous sommes très heureux d'approfondir notre relation avec nesto en investissant dans cette entreprise dynamique et en pleine croissance ", a souligné James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. "Nos deux organisations sont guidées par la transparence, l'adoption des technologies numériques et l’amélioration de l'accès à la propriété pour tous les Canadiens."

"Cet investissement provenant d’institutions financières renommées comme la Société financière IGM, la Banque Nationale du Canada et la BMO Banque de Montreal valide le travail acharné accompli par l'équipe de nesto au cours des 4 dernières années. Cette ronde de financement nous aidera à poursuivre notre mission en continuant de développer la meilleure technologie de sa catégorie et à servir le plus grand nombre de Canadiens grâce à des partenariats avec des institutions financières", a expliqué le chef de la direction et cofondateur de nesto, Malik Yacoubi.

