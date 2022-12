Commentaires de Timbercreek Financial sur les prêts de Groupe Sélection Inc.

/EIN News/ -- Bourse de Toronto : TF



TORONTO, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Timbercreek Financial Corp. (TSX : TF) (la « société » ou « Timbercreek Financial ») a donné aujourd’hui des commentaires et des précisions sur les prêts qu’elle a consentis à Groupe Sélection Inc. (« Groupe Sélection »), l’une des plus importantes sociétés fermées du Canada dans le secteur des complexes pour retraités.

Le 13 novembre 2022, Groupe Sélection a déposé une demande en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) afin de procéder à une restructuration. Plusieurs récents articles dans les médias ont indiqué que les placements de Timbercreek dans Groupe Sélection totalisaient environ 212 millions de dollars. Timbercreek exerce des activités d’établissement de prêts hypothécaires commerciaux et collabore souvent avec des tiers prêteurs pour partager les prêts en fonction de différents critères de risque et de rendement. Ce montant total représente le montant brut des hypothèques de premier rang inscrites et garanties à l’égard de deux placements au Québec : un prêt de 81,6 millions de dollars pour la construction d’appartements et un prêt de 130,0 millions de dollars pour un établissement d’hébergement pour personnes âgées.

Compte tenu de la déduction des montants syndiqués, l’engagement total de Timbercreek Financial envers Groupe Sélection s’élève à 78,1 millions de dollars. Ce montant comprend 13,1 millions de dollars pour le projet de construction d’appartements, qui est achevé à environ 60 % (une tranche de 7,4 millions de dollars actuellement avancée) et 65,0 millions de dollars (somme entièrement avancée) pour un établissement d’hébergement pour personnes âgées en exploitation de grande qualité à Montréal. Au 30 septembre 2022, les placements hypothécaires nets de Timbercreek Financial s’élevaient à 1 255,4 millions de dollars.

Timbercreek Financial se représente activement elle-même ainsi que ses partenaires de syndication sur le plan juridique et participe étroitement aux procédures en cours devant les tribunaux. La société a des options juridiques en tant que créancier garanti de premier rang et continuera d’agir dans l’intérêt véritable des actionnaires, notamment en cherchant éventuellement à lever la suspension de la LACC afin de réaliser sa sûreté sur ces deux projets. La société a une expérience considérable de ces situations et s'efforcera de trouver une solution satisfaisante pour ces investissements.

Blair Tamblyn, chef de la direction de Timbercreek Financial, a déclaré : « Bien que nous n'ayons pas l'habitude de commenter les prêts individuels, nous avons estimé qu'il était important de clarifier notre exposition nette dans ce présent cas. Ayant fait le montage de plus de 13 milliards de dollars de créances immobilières depuis le lancement de notre plateforme de prêts en 2007 et géré activement un portefeuille important au cours de plusieurs cycles économiques, nous avons une grande expérience dans la gestion de ce genre de situations afin de préserver le capital de nos investisseurs. »

Timbercreek Financial est un important prêteur non bancaire du secteur de l'immobilier commercial qui offre des solutions de financement structuré à court terme aux professionnels du secteur de l'immobilier commercial. Notre démarche élaborée axée sur le service nous permet de répondre aux besoins des emprunteurs, notamment une exécution plus rapide et des conditions plus souples que celles habituellement fournies par les institutions financières canadiennes. Grâce à notre processus rigoureux de souscription, à notre gestion active et à notre solide gouvernance, nous sommes capables de répondre à ces besoins tout en produisant de solides rendements rajustés en fonction des risques pour les investisseurs.

