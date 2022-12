Une nouvelle recherche a permis de connaître les principaux points pris en considération en matière de destinations et de plages par les Québécois réservant leurs vacances tout compris

Les commodités des hôtels, les destinations ayant une riche culture locale et les points d’intérêt à explorer font également partie des aspects clés lors de la réservation d’une escapade tropicale

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 12 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage mené par Sunwing sur les intentions de voyage, les points pris en considération et les préférences a permis d’établir que, parmi les 57 % des Québécois souhaitant voyager à l’extérieur du pays l’an prochain, 60 % d’entre eux ont déclaré qu’ils réserveront probablement un forfait vacances tout compris, ce qui représente le taux le plus élevé par rapport à toutes les autres régions au Canada. De plus, 47 % des participants de ce groupe ont jugé que la destination ou le pays est le point le plus important dans le choix d’un forfait vacances. Les commodités de l’hôtel est le deuxième point le plus important, puisqu’un Québécois sur cinq (19 %) a répondu que les commodités et les installations, comme les restaurants, les piscines, les salles d’entraînement et les spas font partie des points dont ils tiennent le plus compte lors de leurs réservations. Le sondage a été mené du 17 au 21 novembre 2022 par Sunwing, en français et en anglais, auprès d’un échantillon national représentatif de 1 515 Canadiens, membres du Forum Angus Reid.



Lorsqu’il est question des préférences en matière de destination pour un forfait vacances tout compris, 44 % des voyageurs québécois potentiels classent au premier rang un endroit comportant une splendide plage (comme Punta Cana, en République dominicaine, Varadero, à Cuba et Negril, en Jamaïque). Une destination avec une culture et une histoire de renommée mondiale se classe au second rang, puisque plus du quart (27 %) des répondants ont affirmé qu’ils partiraient en voyage dans un endroit reconnu pour sa culture, comme La Havane, à Cuba, ainsi que la Riviera Maya et Mazatlán, au Mexique. De plus, environ un répondant sur cinq (19 %) opterait pour un lieu offrant des possibilités d’aventures et d’exploration, comme le Costa Rica et le Panama.

« Notre recherche nous a permis de découvrir que nombreux Québécois attendent avec impatience de voyager à l’extérieur du pays l’an prochain; 42 % des répondants s’envoleront probablement vers les tropiques pendant la période hivernale, tandis que 23 % des répondants prévoient réserver une escapade romantique. Les clients envisageant de réserver un forfait vacances tout compris rechercheront avant tout un endroit prisé sur la plage comme leur destination ensoleillée par excellence. Par ailleurs, les résidents du Québec souhaiteront également profiter de possibilités de s’amuser plus sous les tropiques, qu’il s’agisse de se familiariser avec la culture locale ou d’explorer la propriété et les environs », a affirmé Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing, Québec. « Avec plus de 30 destinations et plus de 700 propriétés offertes par Sunwing, soit la plus grande sélection proposée par un voyagiste au Canada, situées sur certaines des plus magnifiques plages dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale et comportant une foule de possibilités de relaxation et d’exploration, nos clients québécois pourront s’amuser plus et explorer plus sous les tropiques avec Sunwing l’hiver prochain. »



Renseignements supplémentaires relatifs au sondage :

Parmi les répondants du Québec enclins à réserver un forfait vacances tout compris au cours de la prochaine année, sept sur dix (72 %) ont indiqué leur intention de voyager avec un conjoint ou un être cher, alors que trois sur dix (31 %) souhaiteraient voyager avec des amis et que 18 % des répondants voudraient probablement voyager avec leurs enfants.

62 % de tous les Canadiens âgés de 18 à 34 ans songent à voyager à l’extérieur du pays dans l’année à venir, et 70 % d’entre eux ont un revenu familial élevé (revenu familial annuel de plus de 100 000 $).

Lors de la sélection d’un fournisseur de vacances tout compris, près de la moitié (48 %) des voyageurs québécois potentiels interrogés ont déclaré que le principal point dont ils tiennent compte est le prix total du forfait vacances.



Les clients québécois à la recherche d’une fabuleuse escapade au soleil cet hiver peuvent opter pour les plus belles plages des Caraïbes avec Sunwing. Qu’on pense à la plage de Varadero à Cuba, la plage de Playa Blanca à Cayo Largo, la plage de Bavaro à Punta Cana ou la Seven Mile Beach à Negril, les vacanciers pourront se prélasser au soleil sur une plage de sable blanc immaculé, nager dans des eaux turquoise, prendre des repas à l’extérieur et bien plus.

Pour passer une escapade romantique pour deux personnes, les clients peuvent opter pour l’hôtel pour adultes Royalton Hicacos Resort and Spa, niché sur la célèbre plage de Varadero. Ils pourront se détendre dans un lit balinais près de la plage, nager dans la piscine d’eau douce dotée d’une chute d’eau et d’un bar à l’intérieur, et déguster un vaste choix de mets servis dans les restaurants sur place. Le Sanctuary at Grand Memories Cayo Largo constitue un autre excellent choix d’hôtel pour adultes, avec son emplacement sur une étendue de sable immaculé à Cayo Largo, sur la côte sud de Cuba. Avec son atmosphère décontractée et romantique, son coin piscine relaxant doté de jacuzzis et de chaises longues, cette propriété sur la plage se trouve à l’intérieur du plus grand complexe Grand Memories Cayo Largo, permettant ainsi aux vacanciers d’avoir également accès à tous ses services et commodités.

Les clients à la recherche d’une escapade qui plaira à tous les membres de la famille pourront s’envoler vers l’hôtel récemment rénové Grand Bavaro Princess, à Punta Cana. Le Grand Bavaro Princess, une propriété familiale parmi les mieux cotées, propose une foule d’activités et de commodités, notamment un terrain de jeu aquatique et un miniclub pour les tout-petits, un spa sur place offrant des soins relaxants ainsi qu’un vaste éventail de sports nautiques sur la plage de Bavaro et d’autres activités, comme des cours de yoga pour les personnes soucieuses de leur mieux-être.

Pour vivre une escapade divertissante idéale pour les groupes d’amis et les familles, le Riu Negril saura répondre parfaitement aux attentes. Cette propriété moderne sur la plage est l’endroit parfait pour faire l’essai de sports nautiques, comme la plongée avec tuba et le kayak, ou encore se prélasser sur des chaises longues près du vaste complexe aquatique et profiter d’un vaste choix d’options de repas en journée et en soirée, offrant des mets internationaux et de la cuisine jamaïcaine.

De plus, pendant l’événement 12 jours d’escapades du voyagiste en cours jusqu’au 16 décembre 2022, les clients peuvent profiter d’aubaines et d’économies des fêtes incroyables lors de la réservation de leur prochaine escapade tropicale, en plus de courir la chance de gagner des prix et des grands prix consistant en des forfaits vacances très prisés. Ces aubaines d’une durée limitée comprennent des économies pouvant atteindre 40 % sur des escapades à Cuba, 25 % sur des escapades pour adultes, des soldes de sièges pour des vols vers n’importe quelle destination desservie par Sunwing et bien plus. De plus, les clients réservant un forfait vacances pendant les 12 jours d’escapades courront la chance de gagner l’un des 17 prix consistant en des cartes-cadeaux prépayées Sunwing ou Walmart de 250 $ ou l’un des deux grands prix convoités, soit un forfait vacances tout compris pour deux personnes respectivement au Royalton Cayo Santa Maria ou au tout nouveau Royalton Splash Riviera Cancun. Les économies en vigueur pendant les 12 jours d’escapades s’appliquent aux réservations effectuées sur les forfaits admissibles au plus tard le 16 décembre 2022 pour des voyages d’ici le 30 avril 2023.

À propos du sondage

Voici les résultats d’une étude menée par Sunwing auprès d’un échantillon national représentatif de 1 515 Canadiens, membres du Forum Angus Reid, équilibré et pondéré en fonction de l’âge, du genre, de la région et du niveau d’études. À des fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille présenterait une marge d’erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, à un niveau de confiance de 95 %. Le sondage était accessible en français et en anglais.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

