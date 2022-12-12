Crurated 推出首个虚拟酒窖，供客户在此次假日季及之后赠送法国和意大利葡萄酒时使用

会员既可以从自己的 Crurated 酒窖赠送葡萄酒，也可以从平台上购买，直接送给挚爱亲朋

/EIN News/ -- 伦敦, Dec. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crurated 是一个基于区块链和会员制的葡萄酒社区，着眼于葡萄酒行业创新。该社区近日推出了供客户在此次假日季及之后挑选礼品葡萄酒的虚拟酒窖。这个开创性的项目旨在让会员可以通过平台赠送法国和意大利的优质葡萄酒。这些优质葡萄酒存储在勃艮第的 Crurated 酒窖中，可通过虚拟方式购买。礼品葡萄酒的起价为 50 欧元，并附赠 Explorer 会员和虚拟酒窖，以便收货人可以查看葡萄酒情况并发运至全球各地的许多国家或地区。葡萄酒通过区块链技术得到认证和追踪，直接从酒庄发货。



“虽然会员可以从自己的个人 Crurated 酒窖中选择用于赠送的葡萄酒，但我们也添加了一系列非常适合馈赠亲友的法国和意大利葡萄酒,” Crurated 创始人 Alfonso de Gaetano 表示。“这个新项目可轻松解决赠送礼物方面的燃眉之急。虚拟酒窖为客户省去了前往商店挑选葡萄酒或寄送的麻烦。因为所有礼品均为现货并可支持立即发货，收件人很快便可享用美味的葡萄酒。

“我们与 Crurated 合作推出直接面向消费者的虚拟酒窖，可确保葡萄酒爱好者都有机会能够品尝我们的葡萄酒。” 勃艮第最具前瞻性思维的酿酒师 Charles Lachaux 称。“这个新项目有助于构建一个更大型的品酒师社区。无论是假日还是平日，葡萄酒都是送礼的理想之选。”

除了从会员个人的酒窖中挑选葡萄酒外，客户也可以从来自巴罗洛、勃艮第、托斯卡纳等地区的 Crurated 生产商那里购买其他类型的葡萄酒。

每款礼品葡萄酒都附赠可升级的 Explorer 会员资格。会员可享受以下福利：

探索突出不同地区和生产商独特风格的精选产品

所有酒瓶均印有区块链证书

最多可免费存放 50 瓶葡萄酒

最大容量为 3 升的葡萄酒分配器

无买方额外费用



有关 Crurated 会员的更多详情，请访问 https://crurated.com/levels/.

关于 Crurated

Crurated 成立于 2021 年，是一个主要面向法国和意大利市场的会员制葡萄酒社区，旨在让葡萄酒品鉴家与世界级生产商建立直接联系。专业团队提供个性化的服务和纯正的体验，而 Crurated 的无缝物流服务则凭借安全的酒窖存储及创新的区块链技术，保证葡萄酒的优异品质和产地的可靠性。有关 Crurated 的详情，请访问 crated.com 了解。

公共关系部门联系人

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

415.994.8864

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