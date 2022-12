List of Reopened Red and Yellow Code Zones from the Novel Coronavirus Response and Coordination Centre (Last Update：2022/12/09)

MACAU, December 9 - Latest Update on List of Yellow Code Zones(2022/12/09)

List of Reopened Red Code Zones

(Last Update:2022/12/09 13:00)

N.o seq. Zona Data de isolamento Data prevista para o levantamento da medida de isolamento Data de levantamento do código de saúde amarelo 1 EDF. SENG HEI COURT (BLOCO II):Rua de S. Lourenço 18C-18D 2022/11/14 2022/11/20 2022/11/22 2 EDF. TRANQUILITY: Avenida do Ouvidor Arriaga 28-28B 2022/11/14 2022/11/20 2022/11/22 3 THE RESIDENCIA MACAU (TOWER 3): Rua 1º de Maio 472C 2022/11/18 2022/11/23 2022/11/26 4 EDF. GREEN FIELD: Rua de Afonso de Albuquerque 29-29A 2022/11/28 2022/12/03 2022/12/05 5 EDF. KUAN WAI:Rua do Almirante Costa Cabral 101-103 2022/11/28 2022/12/04 2022/12/05

List of Reopened Yellow Code Zones

(Last Update:2022/12/09 13:00)

N.o seq. Zona Data de isolamento Data prevista para o levantamento da medida de isolamento Data do último teste de ácido nucleico (Código de saúde convertido para verde após obter resultado negativo no teste de ácido nucleico) 1 EDF. TIM SENG:Rua de Tomás Vieira 68M-68P, Travessa de Tomás Vieira 2 2022/11/30 2022/12/05 2022/12/05 2 EDF. TIM YEE: Calçada Central de S. Lázaro 18-20B 2022/11/30 2022/12/05 2022/12/05 3 EDF. VANG SON: Calçada das Verdades 12 - 12A 2022/11/30 2022/12/05 2022/12/05 4 CERESE:Avenida do Coronel Mesquita 56A 2022/11/30 2022/12/05 2022/12/05 5 FONG SON SAN CHUN II (BLOCK J、K) 2022/12/03 2022/12/08 2022/12/08 6 EDF. KUAN WAI: Rua do Almirante Costa Cabral 95 - 101, Beco do Almirante Costa Cabral 2 - 12 2022/12/03 2022/12/08 2022/12/08 7 EDF. MAN FOK KOK: Rua Dois da Cidade Nova de T'oi Sán 2022/12/03 2022/12/08 2022/12/08 8 EDF. WAN KENG: Estrada do Cemitério 11 - 25 2022/12/04 2022/12/09 2022/12/09 9 EDF. HOI FU GARDEN: Rotunda de S. João Bosco 63 2022/12/04 2022/12/09 2022/12/09 10 Ed. Chun Fok Village (Bl. 4, Ka Hoi Kok): Rua do Regedor 259 2022/12/05 2022/12/09 2022/12/09 11 Jardim Dragão Precioso (Ed. Dragão de Prata): Rua de Nam Keng 270, Rua de Tai Lin 401 2022/12/05 2022/12/09 2022/12/09 12 HOTEL KOU VA Edíficio Cheng Peng: Travessa do Auto Novo 1-15A/Travessa do Bazar Novo 13-13A/Rua da Felicidade 69-73/Travessa da Felicidade 2-18. 2022/12/05 2022/12/09 2022/12/09 13 CERESE:Avenida do Coronel Mesquita 56 2022/12/06 2022/12/09 2022/12/09 14 EDF. VENG FU KOK: Avenida do Almirante Lacerda 103-109 2022/12/06 2022/12/09 2022/12/09 15 EDF. KOU ON: Beco do Dragão 19 2022/12/06 2022/12/09 2022/12/09 16 EDF. KUAN IENG:Travessa do Cais 18-30/Pátio de Chan Loc 1 2022/12/06 2022/12/09 2022/12/09 17 EDF. HONG KEI:Travessa do Cais 14-16B 2022/12/06 2022/12/09 2022/12/09 18 EDF. POU FÔNG KOK: Praceta do Bom Sucesso 48 2022/12/06 2022/12/09 2022/12/09 19 EDF. HAPPY VALLEY:Estrada Governador Albano de Oliveira 178-220,Rua de Chaves 62-80,Rua de Chiu Chau 117-201 ,Rua de Fat San 7-61 2022/12/06 2022/12/09 2022/12/09 20 HOU KENG FA UN:Rua de Silva Mendes 31-33B 2022/12/06 2022/12/09 2022/12/09 21 EDF. PAK WAI (BLOCO 4): Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida 114 2022/12/06 2022/12/09 2022/12/09 22 EDF. SON LIM GARDEN Travessa do Canal dos Patos 7-89,Travessa do Laboratório 9-13,Estrada do Canal dos Patos 38-48,Travessa do Narciso 7-85 2022/12/07 2022/12/09 2022/12/09

Note:

In accordance with the adjustments on the zoning standards of the latest red and yellow code zones, the yellow code zone restriction measures for numbers 10 to 22 will be lifted earlier.