Stratio annonce la certification des normes industrielles ITxPT TiGR en vue de renforcer l'interopérabilité de sa solution de maintenance prédictive pour le transport public

/EIN News/ -- LISBONNE, Portugal, 09 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stratio , principal fournisseur de maintenance prédictive pour les opérateurs de transport, annonce aujourd'hui la certification par l'ITxPT de la plateforme Stratio dédiée au transport public comme étant conforme aux normes du protocole TiGR (Telediagnostic for Intelligent Garage in Real-time).



Le protocole standardisé TiGR permet aux opérateurs de transport public d'importer des données externes dans la plateforme Stratio, ainsi que d'exporter les données techniques des véhicules et les diagnostics de Stratio vers d'autres systèmes de back-office. Cela favorise l'interopérabilité de la plateforme, ce qui donne lieu à un écosystème entièrement intégré qui facilite les opérations de maintenance, la gestion des stocks et l'établissement de rapports en toute transparence.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir une solution certifiée TiGR, » a déclaré Ricardo Margalho, co-fondateur et PDG de Stratio. « L'objectif principal de Stratio est de simplifier la vie des opérateurs de transport, d'optimiser l'efficacité opérationnelle et d'offrir aux équipes de service une vue simplifiée de l'état de leurs véhicules. C'est la raison pour laquelle une interface totalement interopérable apporte une valeur ajoutée essentielle à notre produit, en nous permettant de travailler en étroite collaboration avec les opérateurs et les partenaires pour étendre la quantité de données partagées entre différents systèmes et outils », a-t-il expliqué.

« Notre solution permet une visibilité et un suivi de la maintenance en temps réel sur des flottes multimarques, et nous donnons déjà accès à nos informations grâce à notre API approfondie », a déclaré Nuno Mendes, responsable de la gestion des produits chez Stratio. « L'interface ouverte normalisée de TiGR représente une alternative supplémentaire à la traditionnelle approche « en silo » de certains systèmes et outils existants, permettant des intégrations rapides et réussies qui répondent aux normes du secteur du transport public », a-t-il ajouté.

Le Groupe Keolis sera le premier client de Stratio à profiter du protocole TiGR récemment certifié, avec des plans de déploiement sur leur flotte de bus électriques à Blois, en France.

À propos de Stratio

La plateforme de maintenance prédictive Stratio destinée aux flottes permet d'éliminer les temps d'arrêt, de réduire les coûts et permet aux opérateurs de transport de servir plus de gens, mieux. Grâce à l'élimination des pannes de véhicules, la technologie exclusive de Stratio rend les transports plus efficaces, plus durables et plus accessibles à tous. Parmi les 10 plus grandes sociétés de transport au monde, 5 font confiance à la technologie de Stratio pour exploiter pleinement les données sous le capot, améliorer l'efficacité opérationnelle et offrir un service auquel les passagers et les clients peuvent faire confiance. La technologie de Stratio a permis de transporter 1,4 milliard de personnes jusqu'à présent.

Contacts médias :