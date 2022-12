CNH Industrial presenta il primo prototipo di trattore elettrico con funzioni autonome

/EIN News/ -- Una soluzione per l’agricoltura ad emissioni zero, che crea valore e rappresenta il prossimo passo nel piano di innovazione dell'azienda.



Londra, 9 dicembre 2022

In occasione del Tech Day svoltosi a Phoenix, Arizona (USA), CNH Industrial ha presentato il New Holland T4 Electric Power – il primo prototipo di trattore utility completamente elettrico, con funzionalità autonome.

Un lavoro di concerto tra i nostri team di esperti negli USA (Burr Ridge, Detroit) e in Italia (Modena) ha consentito di dimezzare i tempi di sviluppo di questo prototipo, grazie anche alla collaborazione con il nostro partner strategico Monarch Tractor – un’azienda che opera in ambito agricolo, basando l'innovazione sull'elettrificazione, con sede in California (USA). Le nostre competenze e le nostre risorse, insieme alla rivoluzionaria tecnologia di Monarch, hanno reso possibile la realizzazione di questa novità assoluta a livello mondiale.

Questo prodotto rappresenta una pietra miliare nello sviluppo del nostro piano strategico per l’elettrificazione. Il prototipo presentato è un modello New Holland e verrà esteso anche alla gamma CASE IH con il relativo modello commerciale.

“Il T4 Electric Power è la soluzione ideale per operazioni che richiedono una bassa potenza. È adatto per aziende agricole miste, zootecniche, frutticole, per le municipalità, e per le applicazioni specialistiche. Sappiamo che i nostri clienti sono impazienti di adottare questa tecnologia ed è quindi naturale proseguire il nostro percorso verso l’elettrificazione agricola su questa piattaforma”, spiega Marc Kermisch, Chief Digital & Information Officer, CNH Industrial.

Entrando nel dettaglio: Potenza / Prestazioni / Precisione

Questo veicolo elettrico appartiene al segmento dei trattori utility. Prevediamo di iniziare la produzione commerciale alla fine del 2023, per poi continuare ad estendere l’offerta prodotto.

Potenza

Potenza massima del motore elettrico: Fino a 120 CV

Coppia massima: Fino a 440 Nm

Doppia trazione (4RM): Sì

Velocità massima: 40 km/h

Zero Emissioni: Sempre

A seconda della tipologia di utilizzo, il pacco batterie del trattore garantisce fino ad un'intera giornata di funzionamento. Quando si utilizzano i sistemi di ricarica rapida disponibili in commercio, è sufficiente solo un’ora per raggiungere il 100% della potenza. Le prese elettriche del trattore supportano attività quotidiane in azienda, come saldare o trapanare. Può fungere anche da generatore di energia di riserva per le esigenze quotidiane o di emergenza e fornisce energia per le attrezzature elettriche. Inoltre, possono essere utilizzati anche tradizionali attrezzi meccanici e idraulici e la presa di forza.

Prestazioni

Nelle prove, il T4 Electric Power ha dimostrato prestazioni eccellenti rispetto ad un trattore diesel convenzionale. La sua straordinaria risposta lo rende più prestante ed efficiente e consente un maggiore controllo della trazione. L'inversione e i cambi di marcia più fluidi rendono la guida ancora più piacevole. Inoltre, riduce i costi di gestione per i nostri clienti anche del 90%, grazie all'eliminazione delle spese per il gasolio e delle spese di manutenzione associate.

Ed è anche silenzioso. Il rumore viene ridotto fino al 90% e le vibrazioni sono notevolmente attenuate. In questo modo vengono rispettate le rigorose normative comunali sul rumore, così da consentirne l’utilizzo nelle ore notturne; viene anche tutelato il benessere del bestiame, soprattutto quando si lavora all'interno di aree coperte, quali le stalle.

Tecnologia

A rendere questo trattore una novità mondiale assoluta sono le sue funzionalità automatizzate e autonome. Insieme, queste tecnologie forniscono soluzioni all’avanguardia per supportare gli operatori con vari livelli di esperienza.

Il tetto del T4 Electric Power alloggia sensori, telecamere e centraline di controllo che attivano le sue funzioni avanzate autonome e automatizzate. Gli agricoltori possono attivare a distanza il trattore tramite un'app per smartphone. La modalità Shadow - Follow Me permette agli operatori di sincronizzare le macchine in modo che lavorino insieme. Un sistema di percezione a 360° gradi rileva ed evita gli ostacoli. I sistemi telematici e di guida automatica mantengono tutte le funzioni sotto il controllo dell’operatore. Le funzionalità di gestione della flotta permettono al gestore dell'azienda agricola di assegnare compiti a ogni singola macchina. Il riconoscimento dell’attrezzatura assicura che il trattore si colleghi perfettamente all'attrezzo richiesto. Inoltre, i servizi digitali integrati consentono agli agricoltori di utilizzare il trattore da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, monitorandone le prestazioni e il livello di carica della batteria.

Lo stile del nostro portfolio di prodotti alimentati ad energia alternativa è stato definito dal Team di Industrial Design di CNH Industrial. Il T4 Electric Power, presenta il colore New Holland Clean Blue – lo stesso del nuovo T7 Methane Power LNG (Liquefied Natural Gas) lanciato al Tech Day. L’icona della foglia, simbolo del brand, illuminata ed anche inserita nelle luci posteriori caratteristiche, lo distingue esteticamente dai trattori diesel convenzionali.

Il T4 Electric Power va ad aggiungersi ai trattori New Holland T7 Methane Power LNG e T6 Methane Power, arricchendo un portfolio di prodotti alimentati da fonti energetiche alternative, a dimostrazione dell'impegno di CNH Industrial per il progresso sostenibile dell'agricoltura, a favore degli agricoltori di tutto il mondo.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita: cnhindustrial.com

Per le ultime notizie da CNH Industrial e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnhindustrial.com

Contatti stampa:

Marilù Brancato Francesca Fatibene Tel: +39 345 397 2860 Tel: +39 345 994 8874 Email: mediarelations@cnhind.com

Allegati