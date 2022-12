GC Brieau ouvre de nouveaux bureaux sur la Rive-Sud de Québec

/EIN News/ -- SHERBROOKE, Québec, 09 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --





GC Brieau, entreprise sherbrookoise spécialisée dans les services infonuagiques, la cybersécurité et le support informatique, ouvre des bureaux dans un espace de coworking de la Rive-Sud de Québec et crée ainsi un point de rassemblement pour ses employés en télétravail dans la région de Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’ouverture de ces bureaux répond à la croissance de GC Brieau actuelle et future dans la région de Québec, mais aussi, et surtout, à un besoin de créer un lien avec les employés de l’entreprise sherbrookoise qui vivent et travaillent à Québec et au Saguenay.

Si GC Brieau connaît une croissance remarquable depuis plusieurs années, l’entreprise de services infonuagiques ne veut rien perdre de sa proximité avec ses employés et c’est pourquoi des bureaux dans la région de Québec sont importants pour se rapprocher de ceux qui travaillent loin du siège social, situé à Sherbrooke.

« Nous sommes heureux d’officialiser notre présence sur la Rive-Sud de Québec par l’ouverture de ce nouveau bureau, qui facilitera grandement la collaboration existante entre nos partenaires et nombreux clients situés dans la région de Québec et en Beauce. C’est aussi l’opportunité pour nous d’offrir aux employés qui ne sont pas de la région de Sherbrooke un lieu de travail et la possibilité d’organiser leur rythme de travail au mieux entre télétravail et présentiel, » explique Julien Dernaucourt, Vice-Président et Associé de GC Brieau.

Alors que la pandémie a chamboulé les méthodes de travail, un équilibre se doit d’être offert aux employés. Les employés de GC Brieau de la région de Québec peuvent ainsi choisir d’organiser leur horaire de travail en fonction de leurs diverses responsabilités, que ce soit à l’intérieur du cadre de leurs fonctions ou dans leurs vies personnelles afin de maintenir un niveau de performance qui a su faire la réputation de GC Brieau.

Ces bureaux supplémentaires se situent au 1190B, rue de Courchevel, à Lévis, et ont ouvert leurs portes le 1er décembre 2022.

À propos de GC Brieau

Fondé en 2009 à Sherbrooke, GC Brieau se positionne dans le domaine des services TI et se spécialise dans les solutions Microsoft Modern Workplace, cybersécurité et dans le support technique aux usagers. Cumulant plus d’une centaine de clients à notre actif et des milliers d’usagers protégés, nous avons développé une vision globale des technologies et avons perfectionné notre pratique afin d’apporter des solutions performantes et sécuritaires dans l’espace des petites et moyennes entreprises avec le minimum de complexité et tracas.

