乔治临床将通过高瓴收购加速全球增长

/EIN News/ -- SYDNEY, Australia, Dec. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 乔治临床(George Clinical)宣布，乔治临床已与高瓴（Hillhouse）签订收购协议。高瓴是一家全球投资公司，在与医疗保健企业合作和支持方面拥有丰富的经验。该交易将助力乔治临床在全球持续快速扩张，在亚太临床研究服务中处于领先地位，并提供进一步的新投资。



过去几年，乔治临床已发展成为一家成立于亚太的全球领先临床研究组织(CRO)，为客户提供进入全球增长最快的临床试验市场的机会。乔治临床的被收购将为该组织提供长期投资和支持，以帮助该公司实现为其全球制药和生物技术客户带来最好的”科学，服务和解决方案”的持续愿景。

“高瓴的收购为乔治临床在下一阶段取得更大的发展成果提供了巨大的机会。我们与高瓴团队有良好的文化和战略契合度，医疗保健是他们投资组合的关键部门之一，因此可以发挥很大的协同作用。”乔治临床首席执行官James Cheong说，“未来的道路对我们公司、我们的员工和我们的客户来说都是非常令人兴奋的，因为我们将有一个更大的平台来继续履行我们的重要使命-改善全球数百万人的健康，并在我们新的所有权结构中以更大的活力来实现这一使命。”

高瓴是一家领先的全球投资公司，由投资专业人士和运营高管组成，专注于构建高质量的产业并与之合作，以实现可持续增长。该公司投资于各个股权阶段的公司，并在医疗保健行业拥有丰富的经验。高瓴在全球投资超过17年，资助了150多家在60多个国家运营的医疗保健公司，涉及医疗保健子行业，包括医疗保健服务、药物开发、医疗器械、牙科和眼科。高瓴对其帮助治疗癌症、免疫系统疾病、心血管疾病和眼病等疾病的工作和承诺感到自豪。

与高瓴的这笔交易不仅验证了乔治临床建立的平台的价值，并将为乔治临床提供必要的支持，以推动其增长计划以及最大限度地发挥全部市场潜力。这包括乔治临床全球足迹的拓展、治疗专业知识的扩展和多样化、服务的拓宽以及对流程和系统的投资，从而提高项目交付的效率。高瓴预期将利用其在医疗保健行业的经验及关系，增加乔治临床与全球潜在高质量生物技术客户的接触，从而推动乔治临床增加临床试验活动。

收购后，乔治全球健康研究院(The George Institute)仍将持有乔治临床的少数股权，并将保持在相应的科学领域的合作，如全球肾脏患者试验网络(GKPTN)。

“乔治临床管理层拥有使命和愿景来建立一个立足于亚太的全球CRO，其运营模式和方式将在世界各地发挥作用。他们已经所取得的成功反映了这一点，也反映了为什么高瓴预期该组织将继续发展，改善全球数百万人的健康状况。”高瓴合伙人Sean Carney说。

乔治临床董事长Glenn Kerkhof表示:“我们很高兴与高瓴的团队合作，这将支持我们雄心勃勃的增长计划。我们也感谢让我们感到无比自豪地的乔治全球健康研究院(The George Institute)，它塑造了一个新兴的、科学主导的和差异化的临床CRO。相信在我们的新股东高瓴资本(Hillhouse)的领导下，我们将有更大的能力投资于我们的增长，并在亚洲这个临床试验增长最快的市场创建一个中等规模的全球CRO。”

该交易需获得FIRB(澳大利亚外国投资审查委员会)的批准。

美银证券(BoFA Securities)担任此次交易的首席财务顾问，拉扎德澳大利亚公司(Lazard Australia)担任联合顾问。史密夫·斐尔律师事务所(Herbert Smith Freehills)担任该交易的法律顾问。

关于乔治临床

乔治临床是一家创立于亚太地区的全球领先CRO，以科学专业知识与卓越运营为动力。乔治临床拥有20多年的历史，超过450名员工管理着分布于亚太、美国和欧洲的39个地区的业务，为生物制药、医疗器械和诊断试剂的客户提供全方位临床试验服务，包括所有试验阶段、注册和上市后试验。

关于高瓴

高瓴建立的业务经得起时间的考验。我们是长期投资者，专注于与世界级企业家合作，帮助他们在全球范围内发展业务。在超过17年的时间里，我们一直与重新定义了其行业的标志性公司合作。我们在全球设有办事处，从种子投资到收购，我们可以灵活地在私募股权领域开展工作。我们代表全球机构(如非营利基金会和养老金)管理资本，并为我们的努力有助于支持世界各地的教育奖学金、科学创新和艺术成就而感到自豪。