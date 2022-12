Des spécialistes internationaux partagent leurs conseils pour la mesure de la sécheresse oculaire dans un webinaire

Professor Jennifer Craig, Professor Lyndon Jones, Professor James Wolffsohn World Council of Optometry

Les inscriptions sont ouvertes pour l’événement en ligne organisé par le Conseil mondial d’optométrie et Alcon, qui se tiendra le 31 janvier

ST. LOUIS, MO, UNITED STATES, December 8, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie ( World Council of Optometry , WCO) et Alcon ont officiellement ouvert leur campagne d’inscription pour le webinaire « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 2 : Mesures », le deuxième d’une série de conférences internationales dédiée à cette pathologie. Le webinaire du 31 janvier explore les signes, les symptômes et le diagnostic de la sécheresse oculaire. Il sera animé par le professeur James Wolffsohn, accompagné pour l’occasion des professeurs Jennifer Craig et Lyndon Jones. Dans cet épisode, ce professeur chevronné partagera des méthodes pratiques et factuelles pour mener à bien la réalisation des mesures – avec un intérêt particulier pour les techniques ne nécessitant pas d’investissement supplémentaire en instrumentation.L’événement inclura un chat interactif en direct pour permettre aux participants d’échanger de manière exclusive et gratuite avec ces experts. Inscrivez-vous sur https://bit.ly/DryEyeMeasurement Le professeur Wolffsohn explique : « Le message clé adressé aux participants de ce webinaire, c’est qu’il est primordial de s’impliquer dans l’atténuation, la mesure et la prise en charge de la sécheresse oculaire. Cette pathologie est susceptible d’affecter 20 à 30 % des patients. Une bonne compréhension de leurs symptômes, l’établissement d’un diagnostic précis et la mise en place d’un traitement simple contribuent à soulager de manière significative ces patients et à améliorer leur qualité de vie. »Le webinaire « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 2 : Mesures », qui comprendra un moment d’échange en direct entre spécialistes et participants, sera présenté de manière indépendante le mardi 31 janvier dans trois fuseaux horaires :17 h 00 HKT/SST = Hong Kong/Singapour18 h 00 CET = Europe centrale18 h 00 PST = Heure du PacifiqueLes participants peuvent choisir la session qui les intéresse en s’inscrivant sur https://bit.ly/DryEyeMeasurement Le premier webinaire de la série, « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 1 : Atténuation », est à présent disponible sur demande sur le site lancé à l’occasion de ce programme : dryeye.worldcouncilofoptometry.info. Animé par le professeur Craig, il porte sur la prévalence et l’étiologie de la sécheresse oculaire, les facteurs de risques associés et le tri des patients présentant des symptômes. Le site internet propose également des outils et des ressources à disposition immédiate des professionnels de la vue, basés sur les trois notions clés que sont l’atténuation, la mesure et la prise en charge de la pathologie.Le WCO et Alcon se sont associés pour mettre sur pied ce programme de formation sur la sécheresse oculaire. L’objectif : aider les optométristes à mieux comprendre cette pathologie et leur fournir des ressources pour assurer sa prise en charge. La sécheresse oculaire est une affection chronique et douloureuse. Environ 1,4 milliard de personnes présentent des symptômes de sécheresse oculaire dans le monde. L’augmentation de la fréquence de cette affection est liée à des facteurs importants tels que l’utilisation croissante de la technologie, des déclencheurs environnementaux et le vieillissement de la population. Le programme de formation réunit des experts de renommée mondiale qui souhaitent partager les dernières données et avancées scientifiques sur la sécheresse oculaire avec l’ensemble de la communauté des optométristes.La présentation du 31 janvier sera également disponible sur demande après l’événement sur dryeye.worldcouncilofoptometry.info. Les inscriptions pour les troisième et quatrième webinaires de la série Pleins feux sur la sécheresse oculaire, « Prise en charge » (7 mars) et « Roue de la sécheresse oculaire » (9 mai), ouvriront dans les mois à venir.À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d’accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l’éducation, l’élaboration de politiques et l’action humanitaire. Pour en savoir plus, consultez www.worldcouncilofoptometry.info ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.À propos d’AlconAlcon aide les gens à voir le monde dans toute sa splendeur. En tant que leader mondial des soins ophtalmologiques, fort d’un héritage de plus de 75 ans, nous offrons la plus large gamme de produits visant à améliorer la vue et la vie des gens. Nos produits chirurgicaux et de soins de la vue changent chaque année la vie de plus de 260 millions de personnes dans plus de 140 pays et souffrant de maladies comme la cataracte, le glaucome, les maladies de la rétine et les défauts de réfraction. Nos plus de 24 000 collaborateurs améliorent la qualité de vie grâce à des produits innovants, des partenariats avec des professionnels de la vue et des programmes qui favorisent l’accès à des soins oculaires de qualité. 