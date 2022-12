Alpian, die erste digitale Privatbank der Schweiz, stellt Angebot auf der Temenos Banking Cloud bereit

Die Bank nutzt Kernbanking- und Zahlungslösungen von Temenos, um zugängliches Private Banking für wohlhabende Schweizer bereitzustellen

/EIN News/ -- GENF (Schweiz), Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), hat heute bekanntgegeben, dass Alpian SA („Alpian“), die erste digitale Privatbank der Schweiz, ab sofort Kernbanking- und Zahlungsdienste auf der Temenos Banking Cloud bereitstellt.



Die Geschäfte der wegweisenden Bank werden auf der Temenos Banking Cloud betrieben, die auf Microsoft Azure gehostet wird, um ein zugängliches Angebot zu schaffen, das das tägliche Banking mit personalisierten Investment- und Private-Banking-Services in einer hochmodernen mobilen App vereint. Die Alpian-App steht Kunden ab sofort zum Download und zur Eröffnung eines Kontos zur Verfügung.

Alpian kombiniert maschinelle und menschliche Intelligenz, um wohlhabenden Schweizern Private-Banking-Services und Investment-Expertise anzubieten. Das hybride Modell bietet ein sicheres, hochmodernes Bankerlebnis mit der Unterstützung und Anleitung der qualifizierten Vermögensberater von Alpian und verschafft wohlhabenden Kunden Zugang zu einem Service, der normalerweise denjenigen vorbehalten ist, die eine traditionelle Privatbank nutzen. Die Bank richtet sich an Personen mit einem Vermögen zwischen 100.000 CHF und 1.000.000 CHF.

Zur Ergänzung seiner Private-Banking-Services hat Alpian alltägliche Bankfunktionen nahtlos in sein digitales Kundenerlebnis integriert. Dazu gehören Konten in vier Währungen (CHF, EUR, GBP, USD), die alle unter einer IBAN mit Temenos Multicurrency-Funktionalität verbunden sind. Außerdem ein Devisen- und Banküberweisungsservice, eine exklusive Debitkarte aus Metall mit In-App-Kartenkontrollen und eine Chat-Schnittstelle, die es Kunden ermöglicht, mit den in der Schweiz ansässigen Bankspezialisten von Alpian in den vier unterstützten Sprachen zu kommunizieren.

Agile Kernbanking- und Zahlungsfunktionen von Temenos werden mit der Sicherheit und Effizienz von Microsoft Azure kombiniert, während alle Daten in lokalen Rechenzentren in der Schweiz gespeichert werden. Mit der Technologie von Temenos kann Alpian schneller innovativ sein und personalisierte, kundenrelevante Produkte zu geringeren Kosten anbieten. Die Temenos Banking Cloud ermöglicht es Alpian, auf einfache Weise Bankingfunktionen zusammenzustellen und basierend auf der Geschäftsnachfrage zu skalieren, was zu einem profitablen Wachstum beiträgt und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Service für Kunden bietet.

Alpian wurde von REYL Intesa Sanpaolo gegründet und erhielt im März 2022 von der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) eine Banklizenz.

Schuyler Weiss, CEO von Alpian, kommentierte dies wie folgt: „Der Go-Live der Temenos Banking Cloud ist ein wichtiger Meilenstein bei der Einführung von Alpian. Wir sind bestrebt, einen erstklassigen Service zu bieten, und mit der Unterstützung von Temenos und Microsoft können wir uns darauf konzentrieren, einen hervorragenden Service und ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten, da wir wissen, dass sich um unsere zentrale Bankingtechnologie gekümmert wird.“

Max Chuard, CEO von Temenos, sagte: „Herzlichen Glückwunsch an das Team von Alpian zu diesem Go-Live. Alpian erfindet die Vermögensverwaltung für die besonders Wohlhabenden neu, und wir sind gespannt auf die Markteinführung der Bank auf dem Schweizer Markt. Temenos unterstützt alte und neue Vermögensverwaltungs- und Privatbanken dabei, die Bedürfnisse einer neuen Generation von Anlegern zu erfüllen. Unsere offene Plattform wird Alpian dabei helfen, kosteneffizienter und flexibler zu arbeiten sowie Innovationen auf dem Markt voranzutreiben und nachhaltig zu wachsen.“

Catrin Hinkel, CEO Microsoft Schweiz, ergänzte: „Wir freuen uns, Alpian bei der Einführung dieser neuen digitalen Privatbank zu unterstützen. Mit Microsoft Azure und unseren vier lokalen Rechenzentren in der Schweiz verfügen Finanzorganisationen über die Infrastruktur und Sicherheit, um das Kundenerlebnis wirklich zu verbessern. Alpian hat genau das getan, und wir freuen uns darauf, die Entwicklung der Bank bei der Skalierung und Erweiterung seiner Dienstleistungen auf dem Markt zu verfolgen.“

Über Alpian SA

‍Alpian ist die erste digitale Privatbank der Schweiz und wurde von REYL Intesa Sanpaolo im Oktober 2019 gegründet. Alpian wurde ursprünglich von REYL gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die erste Bank zu sein, die einem breiteren Kundenspektrum die Stabilität, Sicherheit und persönliche Betreuung einer traditionellen Schweizer Privatbank durch die Zugänglichkeit und Reaktionsfähigkeit einer hochmodernen digitalen Schnittstelle bietet.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen über 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

