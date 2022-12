Osisko annonce une entente exécutoire avec miyuukaa pour le transport d’énergie hydroélectrique jusqu’au projet windfall

Les travaux préparatoires devraient commencer en janvier 2023

TORONTO, 08 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente exécutoire avec Miyuukaa Corp. (« Miyuukaa »), une société entièrement détenue par la Première Nation des Cris de Waswanipi (la « PNCW »), portant sur la construction d'installations de transmission proposées et le transport d'hydroélectricité au projet Windfall, situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.

Miyuukaa financera, construira, détiendra et exploitera une ligne de transmission dédiée de 69 kV qui transportera de l’hydroélectricité jusqu’au projet Windfall. La ligne électrique de la sous-station de Waswanipi à Windfall minimise l’empreinte environnementale et est située à 100 % sur les terres traditionnelles de la PNCW visées par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

À titre d’utilisateur, Osisko versera des frais de service à Miyuukaa. L’entente exécutoire décrit les modalités générales et financières de l’entente entre Osisko et Miyuukaa, laquelle a pour but d’assurer la livraison d’hydroélectricité sur la durée de vie de l’usine planifiée de Windfall tel que requis. Les modalités seront plus amplement définies dans une entente définitive qui reste à conclure par Osisko et Miyuukaa et qui devrait être complétée au cours du prochain mois.

Cette entente solidifie l’approche de collaboration entre Osisko et la PNCW en vue du développement durable d’infrastructures énergétiques, qui créera des occasions d’emplois robustes pour les membres de la PNCW. L’utilisation d’hydroélectricité durant les dernières étapes de l’exploration et tout au long des étapes de construction et d’exploitation planifiées permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la dépendance du projet Windfall envers les carburants fossiles.

Des travaux de préparation des routes d’accès existantes devraient commencer en janvier, en préparation pour le déboisement et la construction de la ligne de transmission, en attente des permis. La réalisation des travaux est prévue sur une période de 12 mois et la date du raccordement est anticipée au premier semestre de 2024.

Le chef de la direction et président du conseil d’Osisko, John Burzynski, a déclaré : « Nous sommes fiers d’annoncer l’entente historique conclue aujourd’hui avec Miyuukaa, et d’entreprendre les préparatifs en vue des travaux sur la ligne qui acheminera de l’hydroélectricité à Windfall. L’arrivée d’hydroélectricité à Windfall nous permettra de réduire notre consommation d’électricité générée au diésel pour nos activités d’exploration. La disponibilité d’énergie hydroélectrique pour la construction anticipée de la mine Windfall fera une grande différence, tant au niveau du coût que de l’impact environnemental de nos futures activités planifiées. L’entente d’aujourd’hui avec Miyuukaa cadre bien avec la vision d’Osisko et celle de la PNCW en ce qui a trait au développement durable d’infrastructures et de ressources naturelles au sein de leur territoire traditionnel.»

Irene Neeposh, la Cheffe de la Première Nation des Cris de Waswanipi, a déclaré : « La Première Nation des Cris de Waswanipi aura toujours comme priorité la protection de son territoire et du mode de vie traditionnel de ses membres, mais cela ne nous empêche pas de participer au développement économique de notre territoire. Le fait que cette ligne de transmission soit la propriété des Cris est un bel exemple de ce qui peut être accompli lorsque les entreprises de développement des ressources s’engagent, honorablement et véritablement, auprès des peuples autochtones et lorsqu’il y a conciliation et prise en considération, dès le début, des préoccupations de toutes les parties. En étant propriétaire et exploitant de ces infrastructures critiques pour la région, avec Osisko comme partenaire, la Première Nation des Cris de Waswanipi poursuit sa démarche pour contrôler le développement de son territoire traditionnel. »

John Kitchen, président et chef de la direction de Miyuukaa, a commenté : « L’entente d’aujourd’hui avec Osisko met en lumière les bénéfices qui peuvent être obtenus quand les Premières Nations sont impliquées dans les processus décisionnels. L’électrification du projet Windfall en collaboration avec la Première Nation des Cris de Waswanipi s’inscrit dans la vision de la Grande Alliance signée en février 2020 par le Grand Conseil des Cris, le gouvernement de la Nation crie et le gouvernement du Québec. Une vision porteuse d’un développement socioéconomique collaboratif, durable et équilibré, en respect des valeurs cries sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. La ligne de transmission Kuikuhaacheu qui sera bâtie par Miyuukaa est un actif générationnel qui procurera de la formation, des emplois et des occasions d’affaires pendant des décennies, tout en respectant notre mode de vie cri. J’ai peine à contenir mes émotions en pensant à l’impact positif que cela aura sur la jeunesse de la PNCW, le cœur même de notre communauté. »

À propos du gisement aurifère Windfall

Le gisement aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la région de l’Abitibi au Québec (Canada). L’estimation des ressources minérales de Windfall (avec une date d’effet au 7 juin 2022) (l’« estimation des ressources de Windfall ») et l’estimation des réserves minérales de Windfall (avec une date d’effet au 1er septembre 2022) (l’« estimation des réserves de Windfall ») sont décrites dans le communiqué de presse d’Osisko en date du 28 novembre 2022 intitulé « Minière Osisko dépose une étude de faisabilité positive pour Windfall ». L’estimation des ressources de Windfall, en supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprend 811 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (297 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 10 250 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (3 754 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 12 287 000 tonnes à une teneur de 8,4 g/t Au (3 337 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. L’estimation des réserves de Windfall, en supposant des teneurs de coupure de 3,5 g/t (exploitation), 2,5 g/t (marginale) et 1,7 g/t (développement), comprend 12 183 000 tonnes à une teneur de 8,06 g/t Au (3 159 000 onces) dans la catégorie des réserves minérales probables. Les principaux paramètres, hypothèses, limites et méthodes employés dans l’étude de faisabilité pour Windfall, incluant l’estimation des ressources de Windfall et l’estimation des réserves de Windfall associées, seront plus amplement décrits dans un rapport technique (le « rapport technique de l’EF »), lequel est en préparation conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Le rapport technique de l’EF sera déposé sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko dans un délai de 45 jours à partir du 28 novembre 2022, conformément au Règlement 43-101. Le gisement aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois secteurs principaux : Lynx, Main et Underdog. La minéralisation se compose généralement de lentilles subverticales qui suivent les contacts d’intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 600 mètres en incluant la zone Triple 8 (TP8). Les réserves sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 100 mètres. Le gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 625 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gisement aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 400 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives portant notamment sur : les délais et la capacité de construire des installations de transmission et de transporter de l’énergie hydroélectrique à Windfall (le cas échéant, ou sur la durée de vie de la mine Windfall); les délais et la capacité d’Osisko et de Miyuukaa de signer une entente définitive en lien avec l’objet de l’entente exécutoire; la nature exécutoire de l’entente éxécutoire; les frais de service payables en vertu de l’entente définitive; les bénéfices environnementaux, incluant une réduction des émissions de gaz à effet de serre en réduisant la dépendance envers les carburants fossiles; les délais et la capacité de terminer la construction d’ici la fin de 2023 (ou à tout autre moment); la disponibilité d’hydroélectricité étant un avantage significatif pour Osisko en termes de coûts et de perspectives environnementales; la création d’emplois robustes pour la région; le fait que le gisement aurifère Windfall est l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; les principaux paramètres, hypothèses, limites et méthodes employés dans le rapport technique de l’EF, incluant l’estimation des ressources de Windfall et l’estimation des réserves de Windfall associées; les perspectives, le cas échéant, du gisement aurifère Windfall; les délais et la capacité d’Osisko, le cas échéant, de publier le rapport technique de l’EF; la quantité et le type de forage à réaliser et les délais requis pour mener à terme ces travaux de forage; la cible du forage intercalaire résiduel; la tendance à la hausse des teneurs; le fait que la zone Lynx reste ouverte à l’expansion dans l’axe de plongée; la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie mesurée ou indiquée; les futurs travaux de forage au gisement aurifère Windfall; l’importance des activités et des résultats d’exploration historiques. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration incluant du forage (intercalaire); les droits de propriété et de redevances à l’égard du gisement aurifère Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; le recours à des tierces parties pour des infrastructures, incluant les lignes électriques; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux informations prospectives, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour l’exactitude ou le caractère exhaustif de ces informations prospectives. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

POUR NOUS JOINDRE :

John Burzynski

Chef de la direction

Téléphone (416) 363-8653