Dante Genomics lance le séquençage clinique du génome entier sur ordonnance médicale aux États-Unis en partenariat avec 1health.io

/EIN News/ -- NEW YORK, 08 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1health.io Inc. (« 1health »), entreprise de premier plan dans le secteur des logiciels qui permet aux laboratoires de lancer rapidement de nouveaux produits de test sur les marchés cliniques et en ligne, s'associe à Dante Genomics , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, pour aider à lancer son test de séquençage du génome entier à l'intention de ses clients aux États-Unis au moyen de services de prescription en ligne.



Dante Genomics, une société opérant à l'échelle mondiale dans le domaine des informations génomiques, fournit à ses clients des rapports médicaux clairs et compréhensibles basés sur le séquençage du génome entier. Une fois qu'une personne a séquencé son génome entier via Dante, elle a accès à plus de 90 rapports d'ordre clinique et sur le bien-être. Ces rapports sont générés en quelques minutes après un seul clic, sans avoir besoin d'effectuer un autre test. Des conseils d'ordre génétique seront également disponibles pour ces clients. L'idée est d'intégrer rapidement des informations génomiques précises dans les soins de santé afin de produire une médecine plus personnalisée lorsqu'elle est nécessaire.

Dante Genomics rationalise les flux de travail complexes de la prescription par une intégration à la plateforme 1health, qui donne accès à un réseau de médecins indépendants. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité d'obtenir une ordonnance pour commander leur test en répondant à quelques questions lors de la saisie de la commande et en mettant en ligne des dossiers cliniques, si cela s'avère nécessaire pour recevoir une approbation et obtenir une ordonnance. Désormais, à l'aide du portail en ligne de 1health, les consommateurs situés n'importe où aux États-Unis pourront obtenir une ordonnance après approbation pour commander leur test de séquençage du génome entier. Celui-ci leur fournira les données de santé dont ils ont besoin pour comprendre leur état de santé et prendre des décisions éclairées et proactives sur leur santé, que ce soit d'ordre préventif ou en cas de symptômes.

« La médecine personnalisée a besoin de données personnalisées, et le génome entier représente les données les plus personnalisées dont dispose un individu pour éclairer de meilleures décisions en matière de santé », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Genomics. « Nous aimons dire : "séquencez vos données une fois, et vous pourrez les consulter toute votre vie". Dorénavant, en collaboration avec 1health, nous pourrons fournir le séquençage du génome entier sur ordonnance à nos clients basés aux États-Unis, grâce à des rapports cliniques compréhensibles, accessibles du bout des doigts en quelques minutes. »

« 1health a pour mission de rendre les tests de diagnostic avancés plus accessibles et abordables dans le secteur de la santé », a déclaré Mehdi Maghsoodnia, président-directeur général de 1health. « Le fait de profiter des capacités de Dante Genomics sur la plateforme 1health permet aux cliniciens de réaliser certains des tests génomiques les plus avancés qui soient afin d'offrir des soins de précision personnalisés à leurs patients. »

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes entiers et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour apporter de meilleurs résultats aux patients, une prévention, des diagnostics améliorés et une médecine personnalisée. Les actifs de la société comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, un logiciel exclusif conçu pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

À propos de 1health.io

1health favorise l'innovation des soins de santé en permettant à ses partenaires de laboratoire de rendre les tests diagnostiques modernes plus accessibles, abordables et simples dans le secteur de la santé. 1health fournit aux laboratoires une plateforme logicielle moderne, sécurisée et facile d'emploi qui simplifie le lancement de nouveaux produits de test, l'intégration de nouveaux clients cliniques et la participation aux marchés grandissants du commerce en ligne et à domicile. Cela donne lieu à des relations plus fortes et davantage basées sur la confiance entre les laboratoires et leurs clients, de meilleurs résultats en matière de santé pour les consommateurs et, au final, plus de vies sauvées.

