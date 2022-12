Dante Genomics lancia il sequenziamento clinico del genoma completo richiesto dal medico negli Stati Uniti in collaborazione con 1health.io

– Dante Genomics utilizza la piattaforma 1health.io per accelerare la propria strategia di lancio sul mercato ed espandere la disponibilità in tutti i 50 stati utilizzando i servizi di prescrizione online di 1health –

/EIN News/ -- NEW YORK, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1health.io Inc. (“1health”), società software leader del settore che consente ai laboratori di lanciare rapidamente nuovi prodotti di analisi nei mercati clinici e online, collabora con Dante Genomics , leader mondiale nella genomica e nella medicina di precisione, per contribuire al lancio del test di sequenziamento del genoma completo per i propri clienti negli Stati Uniti con servizi di prescrizione online.



Dante Genomics è una società globale di informazioni genomiche che fornisce ai propri clienti referti medici chiari e comprensibili basati sul sequenziamento del genoma completo. Una volta che l’individuo avrà sequenziato il proprio genoma completo attraverso Dante, avrà accesso a più di 90 report clinici e sul benessere. Questi report vengono generati con un semplice clic in pochi minuti, senza bisogno di ripetere i test. Per questi clienti sarà disponibile anche la consulenza genetica. L'idea è di integrare informazioni genomiche rapide e precise nell'assistenza sanitaria per fornire una medicina più personalizzata quando necessaria.

Dante Genomics semplifica i complessi flussi di prescrizione integrandosi con la piattaforma 1health, che fornisce l'accesso a una rete di medici indipendenti da cui gli utenti possono ottenere una prescrizione e ordinare il proprio test rispondendo ad alcune domande al momento dell'inserimento della prenotazione e caricando i dati clinici, se necessari, per ricevere l'approvazione e ottenere la prescrizione. Ora, utilizzando il portale online di 1health, i consumatori ubicati in qualsiasi parte degli Stati Uniti possono ottenere una prescrizione, previa approvazione, per ordinare il test di sequenziamento del genoma completo. Questo fornirà loro i dati sanitari necessari per comprendere la propria salute e prendere decisioni informate e proattive sulla propria salute, sia di tipo preventivo che per il trattamento dei sintomi.

“La medicina personalizzata ha bisogno di dati personalizzati e quelli forniti dal genoma completo sono i più personalizzati a disposizione di un individuo per informare le migliori decisioni sanitarie”, ha affermato Andrea Riposati, Amministratore Delegato di Dante Genomics. “Ci piace dire: "sequenzia i tuoi dati una volta, interrogali per tutta la vita". Adesso, in collaborazione con 1health, saremo in grado di portare il sequenziamento del genoma completo richiesto dal medico ai nostri clienti negli Stati Uniti, con report clinici comprensibili e disponibili, a portata di mano in pochi minuti".

"La missione di 1health è rendere i test diagnostici avanzati più accessibili e convenienti nell'assistenza sanitaria", afferma Mehdi Maghsoodnia, Amministratore delegato di 1health". "Avere Dante Genomics sulla piattaforma 1health fornisce ai medici alcuni dei test genomici più avanzati per offrire cure di precisione e personalizzate ai loro pazienti".

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è una società di dati genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull’intelligenza artificiale. La Società utilizza la propria piattaforma per offrire migliori risultati ai pazienti, prevenzione, diagnostica avanzata e medicina personalizzata. Tra le risorse della Società vi è uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per l'uso dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

Informazioni su 1health.io

1health è alla guida dell'innovazione sanitaria fornendo ai nostri partner di laboratorio la possibilità di rendere i moderni test diagnostici più accessibili, economici e semplici nel settore sanitario. 1health fornisce ai laboratori una piattaforma software moderna, sicura e facile da usare, che facilita il lancio di nuovi prodotti di analisi, l'ingresso di nuovi clienti clinici e la competizione nei mercati in crescita del commercio a domicilio e online. Il risultato è una relazione più forte e affidabile tra i laboratori e i loro clienti, migliori risultati sanitari per i consumatori e, in definitiva, più vite salvate.

Contatti:

Dante Genomics

Laura D’Angelo

VP Relazioni con gli investitori

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com