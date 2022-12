L'euforia e la promessa di emozioni motivano l'adozione dei veicoli elettrici piu’ dei benefici ambientali

Gli ultimi risultati del report di Escalent EVForward™ Europe incoraggiano i marchi a sfruttare le aspirazioni emotive associate ai veicoli elettrici a batteria per interagire con i consumatori

Con l'evoluzione del profilo degli acquirenti di auto nuove, il connettersi con le emozioni e la personalità dei consumatori ha maggiori probabilità di creare interesse per i veicoli elettrici a batteria (BEV). Questo si discosta dalla tesi a lungo sostenuta nel settore secondo cui i benefici ambientali è ciò che promuove l'adozione di veicoli elettrici a batteria, creando grandi opportunità per i marchi di espandere i loro messaggi e raggiungere nuovi clienti con un mix variabile di valori, stili di vita e atteggiamenti.



Le credenziali ambientali e dei costi operativi dei veicoli elettrici a batteria sono chiare, ma sono relativamente pochi gli acquirenti di automobili motivati da una gamma così ristretta di criteri razionali. Nel 2022, il 43% degli acquirenti di automobili riconosce che le credenziali ambientali dei veicoli elettrici a batteria siano un vantaggio, ma lo stesso fattore si posiziona solo al 9° posto su 19 nella gerarchia dei più importanti criteri di acquisto di autovetture, rivelando così il ruolo limitato dell'ambiente sugli acquisti. Quindi alla base della decisione di acquistare un veicolo elettrico a batteria c'è uno strato più profondo di motivazioni di natura strettamente emotiva.

Questi sono gli ultimi risultati del report EVForward ™ Europe 2022, il più grande e completo studio negli Stati Uniti e in Europa degli acquirenti di veicoli elettrici di nuova generazione, tra cui veicoli elettrici a batteria e veicoli elettrici ibridi plug-in. La piattaforma dedicata è stata sviluppata nel 2019 da Escalent, una delle migliori società di analisi e consulenza sul comportamento umano, con una vasta esperienza di supporto alle più grandi aziende automobilistiche del mondo.

“Il segmento di veicoli elettrici a batteria sta quasi diventando uno status symbol per i consumatori che vogliono essere considerati alla moda, tecnologicamente avanzati e pionieristici”, ha affermato Mark Carpenter, direttore generale della sede di Escalent, nel Surrey, Regno Unito che si occupa di Autoveicoli e mobilit à . "Un cambiamento fondamentale sta avvenendo nell'atteggiamento psicologico dei consumatori che pensano ai veicoli elettrici a batteria; diversi profili di acquirenti di auto stanno emergendo. Gli OEM devono sfruttare l’euforia per i veicoli elettrici per esaltare gli aspetti dei BEV che coinvolgono le emozioni e le aspirazioni positive degli acquirenti di auto per favorire la decisione di acquisto."

Gli acquirenti europei di automobili sono diventati più fiduciosi e aperti ai veicoli elettrici a batteria nel 2022, con un aumento delle infrastrutture di ricarica, della consapevolezza personale e dell'esperienza con gli altri acquirenti di BEV:

Il 48% degli intervistati ora ritiene che il 21%–60% dei parcheggi e dei centri commerciali abbia punti di ricarica, con un aumento di otto punti percentuali rispetto al 2021 (al 40%).

Il 49% degli acquirenti di auto ha guidato un veicolo elettrico a batteria o ritiene di conoscerli bene (43% nel 2021).

Il 45% degli acquirenti di auto conosce amici o parenti che possiedono un veicolo elettrico a batteria (32% nel 2021).



I fornitori di servizi di ricarica possono sfruttare le emozioni positive e le aspirazioni motivazionali degli acquirenti di automobili modificando il modo in cui le infrastrutture di ricarica sono progettate e posizionate. Invece di essere semplici punti di accesso alle prese di ricarica, queste stazioni devono diventare destinazioni desiderabili con servizi (come un bar con Wi-Fi, indicata come una delle prime due scelte per gli intervistati), che soddisfano i desideri della personalità e dello stile di vita dei consumatori. Ciò aumenterà la consapevolezza e fiducia dei consumatori sull'infrastruttura di ricarica e la loro considerazione di BEV dipingendo un quadro più completo delle loro esperienze con tali veicoli che si allineano con la propria immagine di sé.

Anche la percezione dei BEV sta migliorando: il 41% li considera in modo più positivo nel 2022, rispetto al 36% nel 2021. Creando una prospettiva ottimistica per l'adozione, il 18% degli intervistati afferma che la loro prossima auto sarà un BEV, rispetto al 12% nel 2021.

Informazioni su EVForward™ Europe 2022

La seconda fase annuale dello studio EVForward Europe è stata condotta in cinque paesi europei: Regno Unito (n=1.941), Germania (n=2.011), Francia (n=1.723), Italia (n=1.915) e Spagna (n=1.806). Lo studio si basa su un campione rappresentativo del mercato di 9.396 intervistati e ha incluso un sondaggio che si è svolto da luglio ad agosto 2022. Gli intervistati hanno tra i 18 e gli 80 anni con un modello di veicolo principale dell'anno 2016 o più recente e tutti con l’intenzione di acquistare un nuovo veicolo entro i prossimi cinque anni. I dati sono stati ponderati per età e genere per corrispondere ai dati demografici della popolazione di acquirenti di nuovi veicoli, e per segmento di veicoli per corrispondere alle vendite attuali di auto. Il campione per questa ricerca proviene da un panel online volontario. Pertanto, i margini di errore o i test di significatività riportati sono stimati e si basano sulle stesse ipotesi statistiche dei dati raccolti da un campione casuale di probabilità. Escalent fornirà la formulazione esatta di qualsiasi domanda del sondaggio su richiesta.

Dopo due anni di ricerca, il campione totale di EVForward Europe ora include più di 19.000 acquirenti di auto nuove in tutta Europa, che si aggiungono agli oltre 30.000 acquirenti di auto nuove negli Stati Uniti.

