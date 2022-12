Le plaisir et la promesse émotionnelle des véhicules électriques motivent leur adoption davantage que leurs avantages environnementaux

Les conclusions du dernier rapport EVForward™ Europe d'Escalent encouragent les marques à tirer parti des aspirations émotionnelles de posséder un BEV afin de s'engager avec les consommateurs

Alors que le profil des acheteurs de voitures neuves continue d'évoluer, se connecter aux émotions et à la personnalité des consommateurs est plus susceptible de susciter de l'intérêt pour les véhicules électriques à batterie (BEV). Cela diverge du discours de longue date de l'industrie, selon lequel les avantages environnementaux sont ce qui stimule l'adoption des BEV, créant ainsi une excellente occasion pour les marques d'étendre leur message et d'attirer de nouveaux clients qui ont un mélange varié de valeurs, de styles de vie et d'attitudes.



Les atouts des BEV en matière de protection environnementale et de frais de fonctionnement sont évidents, mais relativement peu d'acheteurs de voitures sont motivés par une gamme de critères rationnels aussi étroite. En 2022, 43 % des acheteurs de voitures reconnaissent les caractéristiques environnementales des BEV comme des avantages, mais le même facteur ne se classe qu'à la 9e place sur 19 dans une hiérarchie des critères les plus importants pour l'achat d'une voiture. Ceci révèle ainsi le rôle limité de la protection de l'environnement comme facteur qui impacte les achats. Cependant, il existe une couche plus profonde de motivations chargées d’émotion qui soutiennent la décision d'acheter un BEV.

C'est ce qu'a conclu le rapport EVForward™ Europe 2022 issu de l'étude la plus grande et la plus complète sur la prochaine génération d'acheteurs de véhicules électriques (y compris des BEV et des véhicules électriques hybrides rechargeables) aux États-Unis et en Europe. Cette plateforme a été développée en 2019 par Escalent, une société d'analyse et de conseil de premier plan sur les comportements humains, forte d'une expérience riche en matière de conseil auprès des plus grands constructeurs automobiles du monde.

« Le segment des BEV est quasiment en train de devenir un symbole du statut pour les consommateurs qui veulent être perçus comme en vogue, avides de technologie, et innovants », a déclaré Mark Carpenter, directeur général du bureau d'Escalent dans le Surrey, au Royaume-Uni, qui travaille au sein du service automobile et mobilité. « Un changement fondamental est en train de se produire dans la constitution psychologique des consommateurs qui envisagent d’acheter un BEV, et des différentes psychés d'acheteurs de voitures sont en train d'émerger. Les constructeurs doivent intégrer le plaisir de posséder un véhicule électrique, afin de célébrer les aspects des BEV qui engagent les émotions et aspirations positives des acheteurs de voitures, dans le but de déclencher la décision d'achat. »

Les acheteurs européens de voitures sont en train de devenir plus rassurés et ouverts concernant les BEV en 2022, avec des augmentations d’infrastructures de recharge, de prise de conscience personnelle et d’expérience avec leurs groupes de pairs qui possèdent des BEV.

48 % des répondants à l'enquête pensent désormais qu'entre 21 et 60 % des parcs de stationnement et centres commerciaux disposent de points de recharge, une hausse de 8 % par rapport à 2021 (à 40 %).

49 % des acheteurs de voitures ont déjà conduit un BEV ou pensent bien connaître les BEV (43 % en 2021).

45 % des acheteurs de voitures ont des amis ou proches qui possèdent un BEV (32 % en 2021).



Les fournisseurs de points de recharge peuvent tirer parti des émotions positives et des aspirations qui motivent des acheteurs de voitures en changeant la façon dont les infrastructures de recharge sont conçues et positionnées. Au lieu d'être de simples points d'accès à des prises de charge, les bornes de recharge doivent devenir des destinations attractives avec des commodités (comme un café avec réseau Wi-Fi, les deux premiers choix des répondants à l'enquête) adaptées à la personnalité et aux désirs de style de vie des consommateurs. En dressant un tableau plus complet des expériences liées à la possession d'un BEV qui s'alignent avec l'image de soi des consommateurs, cela sensibilisera davantage les consommateurs vis-à-vis des infrastructures de recharge et augmentera leur probabilité d'acheter des BEV.

Le sentiment à l'égard des BEV est également en train de s'améliorer, avec 41 % des répondants percevant les BEV plus positivement en 2022, contre seulement 36 % ayant une impression positive en 2021. Créant une perspective encourageante pour l'adoption des BEV, 18 % des répondants affirment que leur prochaine voiture sera un BEV, en hausse par rapport à 12 % en 2021.

À propos d'EVForward™ Europe 2022

La deuxième vague annuelle de l'étude EVForward Europe a été menée dans cinq pays européens : Royaume-Uni (n=1 941), Allemagne (n=2 011), France (n=1 723), Italie (n=1 915) et Espagne (n=1 806). Il s'agissait d'un échantillon représentatif du marché de 9 396 répondants et l'étude a inclus une enquête réalisée sur le terrain de juillet à août 2022. Les répondants étaient âgés de 18 à 80 ans, possédaient un véhicule principal datant de l'année 2016 ou plus récent et tous avaient l'intention d'acheter un véhicule neuf au cours des cinq prochaines années. Les données ont été pondérées par âge et par sexe afin de refléter les aspects démographiques de la population d'acheteurs de véhicules neufs, ainsi que par segment de véhicules afin de refléter les ventes de véhicules actuelles. L'échantillon pour cette recherche provient d'un panel en ligne avec participation volontaire. Par conséquent, toute marge d'erreur rapportée ou tout test de signification constitue une estimation et repose sur les mêmes hypothèses statistiques que les données recueillies dans un échantillon de probabilité aléatoire. Escalent fournira la formulation exacte de toute question de l'enquête sur demande.

Après deux ans de recherche, l'échantillon total d'EVForward Europe comprend désormais plus de 19 000 acheteurs de voitures neuves en Europe, s'ajoutant aux plus de 30 000 acheteurs de voitures neuves aux États-Unis.

À propos d'Escalent

Escalent est une société d'analyse et de conseil primée qui aide ses clients à comprendre les comportements humains et des marchés afin d'affronter les bouleversements et les transformations dans les affaires. En tant que catalyseuses du progrès depuis plus de 40 ans, nos stratégies guident les plus grandes marques du monde. Nous accélérons la croissance en établissant une continuité sans failles entre les flux de données primaires, secondaires, sous licence et internes des entreprises, fournissant ainsi des services de consultation et de conseil depuis les renseignements jusqu'à la mise en œuvre. Grâce à une compréhension profonde de ce qui anime les êtres humains et les marchés, nous identifions des actions qui permettent de bâtir des marques, d'améliorer les expériences client, d'inspirer l'innovation en matière de produits et de stimuler la productivité commerciale. Rendez-vous sur escalent.co pour découvrir comment nous contribuons à façonner des marques qui remodèlent le monde.





