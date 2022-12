ESPECIAL MESA REDONDA 'KEEP WALKING: ÁFRICA TOP 30 VAI PARA O AR NO TRACE

Cinco dos gigantes culturais africanos – incluindo a estrela afrobeats, D'Banj e o artista-produtor, Tresor – protagonizam a mesa-redonda Keep Walking: África Top 30, que vai ser transmitido nos canais Trace em toda a África no dia 9 de Dezembro. Elle Cote D'Ivoire, Frederique Leininger; o aficionado por filmes e chefe da empresa de vendas e distribuição AAA Films, Mayenzeke Baza; o gestor da marca House of Walker, Adrian De Wet; e o especialista da indústria musical e moderador do programa, Munya Chanetsa. Elle Cote D'Ivoire, Frederique Leininger; o aficionado por filmes e chefe da empresa de vendas e distribuição AAA Films, Mayenzeke Baza; o gestor da marca House of Walker, Adrian De Wet; e o especialista da indústria musical e moderador do programa, Munya Chanetsa. Elle Cote D'Ivoire, Frederique Leininger; o aficionado por filmes e chefe da empresa de vendas e distribuição AAA Films, Mayenzeke Baza; o gestor da marca House of Walker, Adrian De Wet; e o especialista da indústria musical e moderador do programa, Munya Chanetsa. Cinco dos gigantes culturais africanos – incluindo a estrela afrobeats, D'Banj e o artista-produtor, Tresor – protagonizam a mesa-redonda Keep Walking: África Top 30, que vai ser transmitido nos canais Trace em toda a África no dia 9 de Dezembro.

Gigantes culturais africanos falam do futuro cultural do continente e dos finalistas do top 30

Para mim a cultura é o nosso ouro e sou constantemente surpreendido com a profundidade do talento que temos em África, personificado pelos TOP 30 identificados este ano” — D'banj

MAPUTO, MOZAMBIQUE, December 8, 2022 / EINPresswire.com / -- Cinco dos gigantes culturais africanos – incluindo a estrela afrobeats, D'Banj e o artista-produtor, Tresor – protagonizam a mesa-redonda Keep Walking: África Top 30, que vai ser transmitido nos canais Trace em toda a África no dia 9 de Dezembro.Na mesa-redonda Keep Walking: África Top 30, o painel vai desenvolver uma discussão profunda sobre o futuro da cultura africana e da indústria criativa, enquanto apresenta os artistas e criativos identificados na lista Keep Walking: Africa Top 30, um projecto conjunto da marca Johnnie Walker™ e do Canal Trace, que identificou a próxima geração de artistas e criativos africanos nas áreas da música, cinema, media, moda e arte.A juntarem-se a D'Banj e Tresor, no painel, estão o especialista em mídia e moda e ex-editor-chefe da Elle Magazine Cote D'Ivoire, Frederique Leininger; o aficionado por filmes e chefe da empresa de vendas e distribuição AAA Films, Mayenzeke Baza; o gestor da marca House of Walker, Adrian De Wet; e o especialista da indústria musical e moderador do programa, Munya Chanetsa."Sempre disse que quando a esperança for visível em África, a nossa cultura receberá a atenção global que merece. Para mim a cultura é o nosso ouro e sou constantemente surpreendido com a profundidade do talento que temos em África, personificado pelos TOP 30 identificados este ano", diz D'banj, cujo sucesso "Oliver Twist" foi o primeiro recorde afrobeats a atingir o primeiro lugar, nas tabelas em toda a Europa.A lista inaugural Keep Walking: África Top 30 inclui artistas de todo o continente (alguns dos quais com impacto global), de Angola à Costa do Marfim, Camarões, Etiópia, Gana, Gabão, Quénia, Moçambique, Nigéria, Ruanda, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia."Embora seja impossível projectar, a cultura africana está, sem dúvida, numa trajectória de crescimento fenomenal, impulsionada não só pelo consumo local, mas pelo apelo global há muito esperado. Esta mesa-redonda é um mergulho profundo, mas divertido nesta explosão de criatividade, e vai mostrar a próxima geração de artistas e criativos africanos únicos e talentosos", disse a moderadora, Munya Chanetsa, fundadora da Masters of The Industry (uma plataforma de transferência de competências da indústria da música online) e director-geral do Africa for Empire Publishing.Os tópicos que vão ser discutidos na mesa-redonda Keep Walking: África Top 30, vão focar-se no futuro da identidade musical africana, nas tendências emergentes na estética da moda africana, em como a tecnologia impacta a arte, na evolução dos Media e em como as histórias africanas estão a provocar ondas num mercado cinematográfico global mais diversificado."De todo o continente, a lista Keep Walking: Africa Top 30 reflecte os melhores, a próxima geração de inovadores culturais africanos, e a mesa-redonda Keep Walking: África Top 30 revela como a cultura pode unir o continente. Não podíamos estar mais emocionados", diz Valentine Gaudin-Muteba, director-geral do Trace, na África Austral.Adrian De Wet, gestor da marca House of Walker acrescenta: "A profundidade do talento entre os finalistas do Top 30 deu-nos uma verdadeira inspiração e é evidente que os artistas e criativos africanos percorrem o seu próprio caminho com ousadia e confiança. A mesa-redonda Keep Walking: África Top 30 também revela o quão dinâmica é a cultura africana, mantendo um sentido tão forte de identidade partilhada."A mesa-redonda Keep Walking: África Top 30 vai ser transmitida no Trace Africa, Trace Toca, Trace Mutzika e Trace Africa Anglófono no dia 9 de Dezembro, bem como Trace Radio na Costa do Marfim às 21h00 GMT; 19h00 CAT; 23h00 WAT; 21h00 EAT.• #JohnnieWalker #KeepWalking #AfricaTop30#FIM#