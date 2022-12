La Metaverse Fashion Week sera de retour au printemps 2023 et présentera les avancées de la mode numérique et de l'interopérabilité

La révolution du Web3 se poursuit l'année prochaine avec la découverte annuelle de ce à quoi ressemblera la mode dans les mondes virtuels, avec la participation de la première semaine de la mode reconnue par le CFDA (Conseil des créateurs de mode américains) lors de la MVFW

/EIN News/ -- NEW YORK, 08 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Decentraland, le plus grand monde social virtuel détenu et exploité par les utilisateurs de la planète, a annoncé aujourd'hui le retour de la Metaverse Fashion Week (MVFW) qui se déroulera du 28 au 31 mars 2023, concluant la saison printemps/été de la mode sur les podiums virtuels. Lancée par Decentraland et UNXD, une plateforme d'art et de culture immersive de premier plan, en collaboration avec les métavers Spatial et OVER, la MVFW23 invite la communauté mondiale à découvrir les dernières avancées en matière d'interopérabilité des métavers et de mode numérique.



À l'occasion de la première Metaverse Fashion Week 2022 qui s'est tenue plus tôt dans l'année, Decentraland a accueilli plus de 108 000 personnes qui ont découvert le monde en plein essor des dispositifs portables et de la mode numérique lors de l'événement de mode numérique le plus important de l'année. Des marques de luxe emblématiques comme Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Selfridges, Guo Pei, Paco Rabanne et des dizaines d'autres ont honoré le métavers avec leur style historique et leurs visions technologiques de ce à quoi ressemble la mode numérique, et un aperçu rapide de la façon dont ce nouveau secteur de l'économie va évoluer. Les maisons de couture traditionnelles et les nouvelles marques de mode numérique combinées ont créé plus de 165 000 dispositifs portables gratuits au cours de la MVFW de cette année.

« Je suis extrêmement honorée de diriger la deuxième Metaverse Fashion Week annuelle et j'ai hâte de montrer au monde ce qui a été développé depuis notre dernière présentation de la révolution de la mode dans le métavers sur une grande scène. En l'espace d'une année, nous avons montré au monde l'un des cas d'utilisation les plus intéressants et les plus évidents du métavers à ce jour : la mode numérique. Après tout, nous ne souhaitons pas tous ressembler à des copies ennuyeuses du même avatar dans nos vies numériques. À l'instar du monde réel, nous voulons tous individualiser et organiser l'esthétique personnelle qui permet de nous reconnaître », a déclaré la docteure Giovanna Graziosi Casimiro, responsable de la Metaverse Fashion Week.

Le thème organisationnel de la MVFW23 est le « Patrimoine futur », un défi visant à établir un lien entre la nouvelle génération de créateurs et les créateurs de mode traditionnels, montrant ainsi le potentiel de la mode à relier les réalités et les mondes. L'événement met en lumière l'industrie de la mode d'aujourd'hui, en proposant une diversité d'esthétismes à travers les métavers, en reliant l'innovation à la tradition et en revenant sur les grands moments de la mode pour bâtir l'avenir.

« La Metaverse Fashion Week est un moment phare pour la mode numérique, pendant lequel les marques tout comme les consommateurs peuvent découvrir l'avenir de la mode. La MVFW est une extension directe de la mission de l'UNXD qui est de faire la liaison entre le monde réel et le métavers en matière de luxe. Après notre première saison réussie avec Decentraland, nous sommes ravis d'étendre ensemble la plateforme MVFW afin d'englober d'autres métavers », a indiqué Shashi Menon, co-fondateur et PDG d'UNXD.

Interopérabilité : les bâtisseurs et les innovateurs en font une réalité

Decentraland va s'associer à Spatial et à OVER pour faire naître la prochaine génération d'interopérabilité dans un métavers ouvert et gratuit. De la même manière que la New York Fashion Week et la Paris Fashion Week ne se limitent pas à un seul type d'esthétisme ou à un seul type de tissu, la MVFW s'étend pour inviter les bâtisseurs de la mode numérique à prendre en compte le potentiel illimité des métavers interopérables dans lesquels l'un peut apporter un dispositif portable à l'autre en toute simplicité.

À quoi s'attendre :

Annoncée le vendredi 2 décembre lors de l'événement de Megan Kaspar co-organisé par la MVFW23 et la MIAFW, la Miami Fashion Week 2023 sera la première semaine de la mode physique reconnue à l'échelle mondiale à participer à la Metaverse Fashion Week, avec une activation spéciale et des défilés présentés sur le toit de L'Atelier de MIAFW construit par Metaverse Group dans le Luxury Fashion District de Decentraland, ainsi que la participation à d'autres plateformes Metaverse croisées.

En travaillant avec des marques de haute couture, Phygicode se présente comme un consortium spécialisé dans les solutions de luxe et hybrides pour la mode, avec la réunion de partenaires et de marques lors de l'événement.

Threedium sera de retour avec son moteur de commerce 3D/AR innovant, qui fera fonctionner son propre centre commercial de luxe, avec une infrastructure de commerce connectée permettant aux marques de créer et de partager des dispositifs portables personnalisés et des expériences de réalité augmentée (AR).

Boson, le protocole de commerce décentralisé, élargira sa participation en permettant aux marques de vendre des articles physiques et phymériques dans le métavers sous forme de NFT échangeables. Une fois tokenisés, les NFT remboursables par Boson peuvent être vendus, détenus, offerts ou échangés contre l'article physique.

DRESSX, le plus grand metacloset™ pour vêtements numériques, looks AR et NFT de mode, est un partenaire officiel de l'événement et accueillera les marques qui souhaitent découvrir leurs composants AR uniques.

L'organisateur David Cash et son équipe chez Cash Labs reviendront pour présenter et produire des expériences pour toutes sortes de marques de mode reconnues et de nouveaux créateurs numériques autochtones passionnants dans Decentraland et au-delà.

En complément de Cash, afin de soutenir l'écosystème croissant des créateurs, Decentraland met en place un conseil consultatif d'organisateurs pour sélectionner les créateurs qui participeront à la prochaine édition de l'événement, parmi lesquels l'Institute of Digital Fashion (IODF), Fashion3 by MAD Global, House of Web3 et The Fabricant. Avec l'aide de ces organisateurs, une nouvelle place sera construite, présentant les nouveaux horizons de la mode numérique et des activations disruptives.



Le luxe revient dans le métavers : Catwalks, Super Models et IRL Fashion Week

Au sein de Decentraland, la MVFW reviendra au Luxury Fashion District où plusieurs marques lanceront de nouvelles collections numériques à l'intérieur de la Fashion Arena sur le podium. De retour dans ce District, des maisons de couture et des marques internationalement reconnues seront annoncées début janvier.

Nouvelles fonctionnalités et activations :

Decentraland permet désormais aux marques de participer et de se développer plus facilement que jamais dans le métavers grâce à l'ajout d'outils en libre-service pour la création de dispositifs portables et d'emotes et de la nouvelle fonctionnalité qui permet aux marques de « louer » des terrains pour des périodes précises. Cela facilite un accès facile et fiable à la terre via le marché des contrats intelligents de Decentraland.

Organisé par la Fondation Decentraland et UNXD , le marché NFT du luxe, MVFW Lux présentera des maisons de couture de luxe dans un bel environnement hébergé dans le Luxury Fashion District (Metaverse Group) et la Plaza adjacente. Parmi les expériences, on peut citer des défilés, des collections exclusives de dispositifs portables, des expériences Web immersives 3D/AR, des magasins éphémères, l'introduction de la première semaine de la mode physique dans le métavers et un spectacle de clôture.

, le marché NFT du luxe, présentera des maisons de couture de luxe dans un bel environnement hébergé dans le Luxury Fashion District (Metaverse Group) et la Plaza adjacente. Parmi les expériences, on peut citer des défilés, des collections exclusives de dispositifs portables, des expériences Web immersives 3D/AR, des magasins éphémères, l'introduction de la première semaine de la mode physique dans le métavers et un spectacle de clôture. La nouveauté du programme 2023 est MVFW Neo , conçu pour soutenir et mettre à l'honneur la prochaine génération de créateurs numériques. En travaillant avec des entreprises pionnières du numérique, Decentraland a sélectionné un certain nombre de nouveaux créateurs de mode numérique et de créateurs physiques prometteurs pour développer leur travail et leurs conceptions au sein de l'espace du Web3.

, conçu pour soutenir et mettre à l'honneur la prochaine génération de créateurs numériques. En travaillant avec des entreprises pionnières du numérique, Decentraland a sélectionné un certain nombre de nouveaux créateurs de mode numérique et de créateurs physiques prometteurs pour développer leur travail et leurs conceptions au sein de l'espace du Web3. De nouveaux créateurs de mode seront présentés, mais également le premier top model officiel de la MVFW : Tangpoko, un membre de la communauté DCL profondément impliqué dans la mode et la culture pop au sein de l'espace du Web3, sera le principal top model de cette saison.

En outre, la MVFW présentera un défilé mettant en vedette Barth, le vainqueur de la deuxième saison de « The Hype » sur HBO Max. Dans le cadre de l'initiative Next Generation, l'événement présentera une collection exclusive des dispositifs portables DCL créée par le vainqueur de la deuxième saison lors de ses débuts dans le métavers.



Rejoignez Decentraland lors du prochain épisode de la Metaverse Fashion Week en vous pré-inscrivant ici. Suivez Decentraland sur Twitter et le hashtag de l'événement, #MVFW23, et rejoignez notre Discord pour plus d'informations. Pour les marques de mode, les créateurs et les détaillants qui souhaitent participer à la MVFW23, n'hésitez pas à postuler via ce formulaire.

À propos de Decentraland

Lancé en 2020, Decentraland est un monde social virtuel optimisé par la blockchain Ethereum et le premier métavers décentralisé. Au sein de la plateforme Decentraland, les utilisateurs peuvent créer, expérimenter et monétiser du contenu et des applications, ainsi que socialiser et assister à toutes sortes d'événements quotidiens axés sur la communauté. Decentraland est unique en ce sens qu'il est détenu, créé et dirigé par les personnes qui l'utilisent au quotidien. Grâce à l'organisation autonome décentralisée (DAO), les utilisateurs peuvent soumettre des propositions et même demander des subventions sur lesquelles votera la communauté.

À propos d'UNXD

UNXD apporte le luxe et la culture emblématiques au métavers. Créé par l'équipe à l'origine des éditions internationales de premier plan Vogue et WIRED, UNXD s'associe aux plus grandes marques de luxe du monde pour créer des produits et des expériences de manière crypto-native. Chaque marque fait partie d'un écosystème en expansion pour les actifs numériques de luxe. Les collections innovantes d'UNXD avec Dolce & Gabbana, Collezione Genesi de 2021 et DGFamily de 2022, ont généré près de 10 000 ETH et sont largement considérées comme un catalyseur du mouvement NFT de la mode.

À propos de Spatial

Spatial optimise votre monde dans le Web3. Offrir des espaces visuellement époustouflants, accessibles et faciles à utiliser, que ce soit sur le Web, sur un appareil mobile ou en réalité virtuelle. Dans Spatial, les utilisateurs peuvent personnaliser un espace virtuel et se rassembler pour des expositions NFT, des performances musicales, des défilés, des conférences, des événements en direct, des visionnages de groupe et plus encore. D'autant qu'il suffit de quelques clics pour configurer votre espace ou vous inscrire. Spatial a été fondé en 2016 avec l'objectif de concevoir des espaces 3D d'excellente qualité pour la collaboration et la communauté.

À propos d'OVER

OVER est une plateforme AR de pointe optimisée par la blockchain Ethereum. OVER permet aux utilisateurs équipés d'un appareil mobile ou d'une lunette de guidage de vivre des expériences interactives de réalité augmentée personnalisées dans le monde réel. Engagée dans l'interopérabilité multiplateforme, OVER prend en charge les capacités de réalité augmentée en temps réel, les interactions capturées par les mouvements des avatars IA et les actifs NFT hyperréalistes qui, à terme, seront transmissibles entre les métaverses.

Pour toute demande des médias : press@decentraland.org