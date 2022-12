Le Fonds africain de développement mobilise 8,9 milliards de dollars pour les pays africains à faible revenu, la plus forte somme au cours de ses 50 années d'histoire

/EIN News/ -- TANGER, Maroc, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une année de négociations intenses et une perspective économique mondiale difficile, les partenaires de développement du Fonds africain de développement (FAD) ont accepté d'engager un bouquet total de 8,9 milliards de dollars dans son cycle de financement de 2023 à 2025. Il s'agit de la plus grosse reconstitution de ressources dans l'histoire du Fonds. Le FAD est le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, fournissant des subventions et des prêts bonifiés aux pays à faible revenu du continent.



Le bouquet de reconstitution de 8,9 milliards de dollars comprend 8,5 milliards de dollars de financement de base du FAD et 429 millions de dollars pour le Guichet d'action climatique récemment créé.

Le financement de base de la reconstitution FAD-16 représente une hausse de 14,24 % par rapport à la reconstitution FAD-15 de 7,4 milliards de dollars. Il s'agit là d'une marque forte de soutien au Fonds africain de développement et à son impact pour répondre aux multiples besoins de développement du continent, notamment récupérer suite à la pandémie de Covid-19 et lutter contre les effets du changement climatique, la fragilité, la dette et les vulnérabilités économiques.

L'Algérie et le Maroc ont contribué au Fonds pour la première fois. Ils rejoignent ainsi l'Angola, l'Égypte et l'Afrique du Sud sur la liste des pays contributeurs africains. Le Royaume du Maroc a organisé la quatrième et dernière réunion de cette nouvelle reconstitution de ressources (FAD16).

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, ravi, a applaudi ce bouquet de financement impressionnant. Il a déclaré : « Je suis impressionné par l'engagement et les efforts incroyables dont ont fait preuve les pays donateurs du FAD dans le but d'accroître le soutien aux pays à faible revenu d'Afrique, surtout en cette période de défis économiques, climatiques et fiscaux majeurs. C'est la force des partenariats mondiaux et du multilatéralisme efficace soutenant l'Afrique. »

Cette reconstitution de ressources survient alors que le Fonds africain de développement célèbre son 50e anniversaire depuis sa création en 1972. Le Fonds produit un impact considérable et, ne serait-ce qu'au cours des cinq dernières années, il a aidé à relier 15,5 millions de personnes à l'électricité, a permis à 74 millions de personnes d'accéder à une agriculture améliorée et a donné à 42 millions d'habitants un accès à l'eau et aux systèmes sanitaires. Par ailleurs, 50 millions de personnes ont bénéficié d'un accès au transport amélioré. Les ressources du Fonds contribuent également à la construction et la rénovation de 8 700 kilomètres de routes.

La reconstitution de ressources FAD-16 aura deux priorités opérationnelles et stratégiques : le développement d'une infrastructure de qualité, durable et résiliente face au climat ; et la gouvernance, l'amélioration des capacités et la gestion durable des dettes dans les pays bénéficiaires. Elle se focalisera aussi sur le fait de renforcer la position des femmes et des filles en guise de condition de réalisation d'un développement inclusif et durable.

La reconstitution de ressources FAD-16 produira encore plus d'impacts au cours des trois prochaines années. Elle aidera à relier 20 millions de personnes à l'électricité, 24 millions d'individus bénéficieront d'améliorations dans l'agriculture, 32 millions accèderont à l'eau et aux systèmes sanitaires et 15 millions profiteront d'un accès amélioré au transport.

Le Dr Adesina a ajouté : « Ce sont des impacts de développement impressionnants. Ces impacts attendus du FAD feront progresser les Objectifs de développement durable et l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Cela permettra au Fonds africain de développement de renforcer sa réputation de deuxième meilleure institution financière concessionnelle au monde. Nous en ferons plus, mieux et avec davantage d'efficacité en faisant équipe avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous favoriserons une Afrique résiliente, inclusive, intégrée et intelligemment préparée face au climat. »

« Les pays à faible revenu d'Afrique sont les plus vulnérables et les moins préparés pour lutter contre le changement climatique », a déclaré le Dr Adesina. « Le Guichet d'action climatique et l'engagement à fournir 40 % du financement de base de la reconstitution de ressources FAD-16 pour le financement du climat contribueront à accroître la résilience climatique du continent africain », a-t-il conclu.

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la plus grande institution financière de développement d'Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Basée dans 44 pays africains avec un bureau externe situé au Japon, la BAD contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux.

