L'inflation menace les dons du temps des fêtes, selon un sondage

TORONTO, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un nouveau sondage d’Imagine Canada, l’inflation, l’augmentation de la demande pour les services et un recul des dons forment un trio de conditions défavorables pour les quelque 170 000 organismes de bienfaisance et à but non lucratif (OBNL) du pays en cette période des fêtes.

Le Sondage sur les dons de la période des fêtes 2022 d’Imagine Canada révèle que les Canadiens et les Canadiennes sont beaucoup moins nombreux.euses à prévoir faire un don en cette période des fêtes, et beaucoup d’autres prévoient donner moins.

Moins de la moitié (48 pour cent) affirment vouloir faire un don, contre 56 pour cent en 2021. Parmi les personnes qui prévoient en faire, 38 pour cent ont l’intention de donner moins que l’an dernier.

Beaucoup d’organismes de bienfaisance et d’OBNL recueillent jusqu’à 40 pour cent de leurs dons individuels durant les six à huit dernières semaines de l’année. Le spectre d’un recul important des dons durant la période des fêtes représente un danger considérable pour des millions de personnes qui dépendent des services caritatifs.

Baisse des dons annuels

De plus, le sondage démontre que les montants donnés de janvier à octobre 2022 ont également connu une forte baisse. Le montant moyen donné pendant cette période s’est élevé à 182 $, soit une baisse de 20 pour cent par rapport au montant moyen donné pendant la même période l’an dernier, soit 221 $.

À cet égard, le sondage permet d’estimer à quel point l’inflation affecte les finances personnelles des Canadiens et des Canadiennes. En effet, une personne sur dix dit avoir recours aux services d’un organisme de bienfaisance ou d’un OBNL pour faire face à l’augmentation des prix.

Par ailleurs, plus de neuf personnes sur dix (92 pour cent) reconnaissent que l’actuelle situation économique difficile amène la population à se tourner davantage vers les services offerts par les OBNL.

Moins de bénévoles

Le bénévolat sera également en recul en cette période des fêtes. Parmi les répondant.e.s, 59 pour cent affirment ne pas prévoir donner de leur temps pour soutenir les organismes de bienfaisance. Le sondage indique une baisse de 10 pour cent du bénévolat par rapport à l’an dernier.

Moins optimistes

L’effet des préoccupations économiques graves et répandues sur l’optimisme au sein de la population est possiblement le plus révélateur de la situation actuelle. En effet, les résultats du sondage indiquent que la pression financière affecte lourdement le bien-être des gens. En ce début de la saison des fêtes, seulement 44 pour cent affirment être plus optimistes quant à leur propre avenir que l’an dernier. Les jeunes sont généralement plus optimistes (58 pour cent), tandis que les personnes de 55 ans et plus sont les moins susceptibles d’être plus optimistes (34 pour cent).

Toutefois, un aspect encourageant se dégage du sondage, soit que la générosité, l’entraide et le service communautaires restent des valeurs fondamentales fortes chez les Canadiennes et les Canadiens.

La majorité souhaite plus de financement pour les organismes de bienfaisance

Les résultats indiquent également que la capacité des organismes de bienfaisance et OBNL à offrir leurs services est une priorité à l’échelle du pays. En effet, 54 pour cent appuient une augmentation du financement fédéral pour aider les organismes. Parmi les femmes, cette proportion grimpe à 63 pour cent.

« Les Canadiennes et les Canadiens accordent beaucoup d’importance au travail indispensable de première ligne accompli tous les jours par les organismes de bienfaisance et les OBNL afin d’épauler les gens dans un contexte d’augmentation des prix », explique Bruce MacDonald, président-directeur général d’Imagine Canada. « Un plus grand soutien fédéral n’a pas à coûter plus cher aux contribuables. Les leaders du secteur, en reconnaissance des pressions fiscales que vit le gouvernement, ont proposé un plan pour réallouer des fonds réservés à des projets au paiement de dépenses d’exploitation de base, notamment les salaires et les loyers. Une telle approche serait très bénéfique pour la santé et la stabilité des organismes dans le secteur et ferait une différence énorme dans la vie de millions de personnes. »

La générosité en chiffres

90 pour cent estiment que les dons de bienfaisance offrent de l’espoir et de l’optimisme aux gens en difficulté

85 pour cent pensent que faire des dons ou du bénévolat pour aider des gens moins nantis est un bon moyen pour vivre l’esprit des fêtes

77 pour cent sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les dons caritatifs et le bénévolat les rapprochent des gens et de leur communauté

76 pour cent sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les difficultés financières vécues par une grande partie de la population les ont de nouveau conscientisés à l’importance de la générosité

63 pour cent estiment que les dons caritatifs constituent une importante source de joie sur le plan individuel et familial durant la saison des fêtes



« Le temps est venu de nous approprier nos valeurs traditionnelles et de faire ce que nous avons toujours fait pour surmonter l’adversité. C’est-à-dire se réunir dans un esprit de générosité afin de venir en aide aux personnes qui en ont besoin », affirme Bruce MacDonald. « En cette période des fêtes, les organismes de bienfaisance ont besoin des personnes et familles ayant les moyens financiers de se montrer généreuses. C’est la meilleure façon d’aider et de vivre l’esprit des fêtes. »

Méthodologie

Le Sondage sur les dons durant la période des fêtes au Canada d’Imagine Canada a été réalisé en ligne par Ignite-Lab du 26 au 28 octobre 2022. 1 500 résident.e.s canadien.ne.s d’au moins 18 ans ont été interviewé.e.s. L’intervalle de confiance pour un échantillon de cette taille est de ±2,7 pour cent.

Imagine Canada

Imagine Canada est un organisme caritatif national bilingue dont la cause est l’ensemble des organismes de bienfaisance et à but non lucratif canadiens. Grâce à nos initiatives en matière de défense des intérêts, à nos projets de recherche et à nos entreprises sociales, nous contribuons au renforcement des organismes de bienfaisance, des organismes à but non lucratif et des entrepreneurs sociaux afin qu’ils puissent mieux remplir leur mission. Notre vision est celle d’un Canada fort, où les organismes à but non lucratif travaillent ensemble, aux côtés des entreprises et des gouvernements, pour bâtir des collectivités dynamiques et résilientes.

