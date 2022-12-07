LeddarTech 宣布推出专为汽车 2/2+ 级 ADAS 应用设计的 LeddarVision Front-View 融合和感知软件产品

/EIN News/ -- 魁北克市, Dec. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力提供最灵活、最稳健和最准确 ADAS 和 AD 软件技术的全球领先企业 LeddarTech ® 欣然宣布，推出 LeddarVision™ Front-View-E（下称“LVF-E”）和 LeddarVision™ Front-View-H（下称“LVF-H”），这两款截然不同的综合低水平融合和感知软件堆栈，可针对 2/2+ 级 ADAS 应用优化组合传感器模式，这两款产品还荣获五星级 NCAP 2025/GSR 2022 评级。



LeddarTech 解决了 1-2 级供货商和原始设备制造商 (OEM) 在开发 2/2+ 级 ADAS 应用程序时遇到的挑战，例如解决安全问题和寻找以低成本提供高性能的可扩展融合和感知软件。LeddarTech 开发的 LeddarVision Front-View（下称“LVF”）系列汽车软件产品解决了这些挑战。

LVF-E (LeddarVision Front-Entry) ：LVF-E 专为寻求开发入门级 ADAS 安全和高速公路辅助 L2/L2+ 应用的客户而创建，这是一款全面前视融合和感知堆栈，适用于入门级 ADAS L2/L2+ 高速公路辅助和五星级 NCAP 2025/GSR 2022。LeddarTech 的低水平融合（下称“LLF”）技术突破了性能极限，将传感器的有效范围提高了一倍，并首次实现了在 1V2R 配置中仅采用一个 1.2 兆像素、120 度前置摄像头和两个短程前置雷达的解决方案。低成本传感，以及在 TDA4L 平台上的高效执行，实现了 L2/L2+ 入门级 ADAS 的最低系统成本。B 样品计划将于 2023 年第二季度推出，针对 2025年 6 月的车辆开始量产 (SOP)。

LVF-H (LeddarVision Front-High) ：前视产品系列中的高级伴侣融合和感知堆栈。传感器配置扩展到 1V5R，基于单个 3 兆像素 120 度摄像头、单个前置中程雷达和四个短程转角雷达，堆栈将感知支持扩展到高速公路辅助应用，包括 160 km/h 自适应巡航控制，200 米航程和半自动变道。它还增强了 NCAP 2025 对超车/倒车/进门场景的支持。此外，透过 TDA4L 平台的高效执行和单个 Hailo-8 深度学习加速器，低成本传感可实现低成本的前视 L2/L2+ 高级 ADAS。B 样品计划将于 2023 年第三季度推出，针对 2026 年的车辆 SOP。

LeddarVision Front-View (LVF) 系列产品旨在满足客户需求：

高性能和高性价比

LeddarVision 低水平融合 (LLF) 技术突破了性能极限，将传感器的有效范围提高了一倍。

产品的低成本传感特性和在 TDA4L 平台上的高效执行实现了最低的系统成本。

高速公路上优越的目标检测和纵向位置测量精度使高性能的自适应巡航控制实现成为可能。



安全性

LVF 产品满足五星级 NCAP 2025/GSR 2022 的安全应用。

包括一个内置的冗余功能，以适应传感器故障，效能降低和冲突。

由于具备目标检测和纵向位置测量的卓越准确性，提供了更高的安全特性。



灵活和可扩展

综合的前视融合和感知堆栈可支持入门级至高级 ADAS 高速公路辅助 2/2+ 级应用。



感兴趣的客户可以联络 LeddarTech 获取 LVF-E 和 LVF-H 产品的“A”样品。

“我很高兴宣布我们最新的传感器融合和感知产品，这两款产品可支持初级至高级 ADAS 高速公路辅助 2/2 级以上的应用”，LeddarTech 总裁 Charles Boulanger 表示。“市场对高性能传感器融合和感知产品的需求从未如此强烈，同时还要求具有成本效益、灵活性和可扩展性，而我们的 LVF 系列产品正好满足了这一需求”，Charles Boulanger 先生继续讲道。“我们在 LeddarTech 的使命是透过启用 ADAS 和 AD 应用来提高安全性和生活质量，透过发布这两款获得五星级 NCAP 2025/GSR 2022 评级的产品，我们实现了这一使命。”Charles Boulanger 总结道，“我期待在 2023 年宣布推出更多产品，继续满足行业的需求，提高人们的生活质量。”

LeddarTech 的 LeddarVision LVF-E 和 LVF-H 软件产品将于 1 月 5 日至 8 日在拉斯韦加斯举行的 CES 2023 上重点展示，地点在拉斯韦加斯会展中心 5475 号 LeddarTech 展位内。

关于 LeddarTech

LeddarTech 成立于 2007 年，是一间全球软件公司，开发并供应综合感知解决方案，从而实现 ADAS 与自动驾驶应用程序的部署。LeddarTech 的自动驾驶级软件应用 AI 人工智能和计算器视觉算法生成高精度环境 3D 模型，实现更优的驾驶决策与更安全的道路导航。这项高性能、多用途且具成本效益的技术帮助 OEM 和 1-2 级供货商发挥优势，用于自动化与野外车辆解决方案的高效执行。

LeddarTech 在多项远程传感创新发明上有所成就，拥有已获得或申请中的专利超过 140 项，均为提升 ADAS 与 AD 能力而设。为使全球的汽车机动性更安全、更有效率、可持续发展并且价格可负担，可靠的感知能力至关重要，正是这一点推动 LeddarTech 成为被最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案。

如欲了解 LeddarTech 其他信息，可造访 www.leddartech.com 或关注 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 以及 YouTube 。

联络信息：

LeddarTech Inc. 全球营销、通讯及投资人关系副总裁 Daniel Aitken

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