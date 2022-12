Evaxion und ExpreS²ion initiieren Forschungskooperation für einen neuartigen Impfstoffkandidaten gegen das Zytomegalievirus (CMV)

/EIN News/ -- HØRSHOLM, Dänemark, Dec. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von KI-gesteuerten Immuntherapien spezialisiert hat, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen ein Vaccine Discovery Collaboration Agreement mit ExpreS2ion Biotechnologies ApS („ExpreS2ion“), einer Tochtergesellschaft von ExpreS2ion Biotech Holding AB, für die gemeinsame Entwicklung eines neuartigen Impfstoffkandidaten gegen das Cytomegalovirus (CMV) unterzeichnet hat.



In der Entdeckungsphase der Zusammenarbeit wird Evaxion seine firmeneigene KI-Plattform RAVEN einsetzen, um einen Impfstoffkandidaten der nächsten Generation zu entwickeln, der sowohl zelluläre als auch humorale/Antikörper-Reaktionen auslöst. Die von der KI-Plattform von Evaxion abgeleiteten Antigenkonstrukte werden von ExpreS2ion in der ExpreS2-Plattform des Unternehmens hergestellt und anschließend in den hochmodernen präklinischen Modellen von Evaxion getestet. Das gemeinsame Forschungsprojekt wird in die Entwicklungspipeline von Evaxion unter EVX-V1 aufgenommen.

Über die Zusammenarbeit

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird ExpreS2ion das exklusive Recht haben, den CMV-Impfstoffkandidaten im Rahmen einer potenziellen Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung zu lizenzieren. Die Kosten für die Forschung und die Lizenzierung von geistigem Eigentum für das Kooperationsprojekt werden bis 2025 zu gleichen Teilen zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei alle Kosten in den bestehenden Betriebskosten jeder Partei enthalten sein sollen.

Ein mögliches zukünftiges Entwicklungs- und Kommerzialisierungsabkommen für den gemeinsam entdeckten CMV-Impfstoffkandidaten wird voraussichtlich eine Vorauszahlung und zukünftige Meilensteinzahlungen von ExpreS2ion an Evaxion beinhalten, die einen sechsstelligen USD-Betrag nicht übersteigen, sowie Unterlizenzgebühren von ExpreS2ion an Evaxion, die auf einem mittleren bis unteren zweistelligen Prozentsatz der Einnahmen des Drittlizenznehmers basieren und vom klinischen Entwicklungsstadium des CMV-Vakzins zum Zeitpunkt der Unterlizenzierung abhängen.

Evaxions CEO Per Norlén kommentiert:

„Dies ist ein großer Gewinn für beide Unternehmen, der es uns ermöglicht, die Synergien zwischen unseren Spitzentechnologien für die Impfstoffentwicklung zu nutzen. Und es ist eine große Freude, mit Bent und seinem Team zusammenzuarbeiten. Wir glauben, dass die hervorragenden Plattformen von ExpreS2ion für die Produktion komplexer Proteine bestens zu unserer KI-Plattform für die Entdeckung von Zielmolekülen und unseren neuartigen Technologien zur Auslösung starker Immunreaktionen passen. CMV stellt einen kritischen, ungedeckten medizinischen Bedarf dar und ich glaube, dass unsere beiden Unternehmen das Potenzial haben, einen wirklich differenzierten Impfstoff zu entwickeln.“

ExpreS2ions CEO Bent U. Frandsen kommentiert:

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Evaxion bei der Entwicklung eines neuartigen CMV-Impfstoffkandidaten und darüber, dass wir während dieses Prozesses unsere jeweiligen Fähigkeiten kombinieren können. Gemeinsam decken wir die gesamte Wertschöpfungskette der Impfstoffentdeckung und -entwicklung ab, von bioinformatisch abgeleiteten Antigenkonstrukten über die vor- und nachgelagerte Prozessentwicklung bis hin zur präklinischen pharmakologischen Entwicklung und darüber hinaus. Ich habe große Hoffnungen, dass diese Partnerschaft zur Entwicklung eines hoch immunogenen und anwenderfreundlichen Impfstoffs zum Schutz vor CMV-Infektionen führen wird.“

CMV stellt einen ungedeckten medizinischen Bedarf dar

Das Zytomegalievirus (CMV) gehört zur Familie der Herpesviren und ist eine weit verbreitete Infektion, mit der die Hälfte der US-Bevölkerung bis zum Alter von 40 Jahren infiziert ist. Das Virus wird durch Körperflüssigkeiten übertragen, und einmal infiziert, bleibt das Virus lebenslang erhalten. Menschen mit geschwächtem Immunsystem, einschließlich Organtransplantationspatienten, können schwerwiegende Symptome entwickeln, die z. B. Augen, Lunge und Leber betreffen und bei während der Geburt infizierten Babys kann es zu geistiger Behinderung sowie Seh- und Hörverlust kommen.

Über ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS ist eine hundertprozentige dänische Tochtergesellschaft der ExpreS2ion Biotech Holding AB (NASDAQ First North Growth Market Sweden Ticker: EXPRS2). ExpreS2ion hat eine einzigartige Technologieplattform, ExpreS2, für die schnelle und effiziente nicht-klinische Entwicklung und Produktion von komplexen Proteinen für neue Impfstoffe und Diagnostika entwickelt. ExpreS2 ist regulatorisch für die klinische Versorgung validiert. Die Plattform umfasst funktionell modifizierte Glykosylierungsvarianten für verbesserte Immunogenität und Pharmakokinetik. Seit 2010 hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit führenden Forschungseinrichtungen und Unternehmen mehr als 500 Proteine und virusähnliche Partikel (VLPs) produziert.

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Seine proprietäre und skalierbare KI-Technologie entschlüsselt das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entdecken und zu entwickeln. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline an neuartigen Produktkandidaten, darunter drei patientenspezifische Krebsimmuntherapien. Es ist bei Nasdaq US unter dem Ticker „EVAX“ notiert und hat seinen Sitz in Hørsholm, Dänemark, mit 70 Mitarbeitern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf die zukünftige Geschäftstätigkeit, Pläne und Ziele des Unternehmens, sind zukunftsorientiert. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, unterliegen alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen über künftige Ereignisse, die keine historischen Tatsachen sind, (i) Änderungen ohne vorherige Ankündigung und (ii) Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese Aussagen können unter anderem Aussagen enthalten, denen Worte wie „abzielen“, „glauben“, „erwarten“, „hoffen“, „anstreben“, „beabsichtigen“, „können“, „könnten“, „antizipieren“, „erwägen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „werden“, „können haben“, „wahrscheinlich“, „sollten“, „würden“, „könnten“ und andere Worte und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder deren Verneinung vorausgehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Finanzlage des Unternehmens und dem Bedarf an zusätzlichem Kapital; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklungsarbeit des Unternehmens; Kosten und Erfolg der Produktentwicklungsaktivitäten des Unternehmens sowie der präklinischen und klinischen Studien; Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung der KI-gestützten Plattformtechnologie des Unternehmens entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz der Produktkandidaten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit des Unternehmens, Partnerschaften einzugehen; Risiken im Zusammenhang mit staatlicher Regulierung; Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz der geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; Risiken im Zusammenhang mit ADS und Stammaktien des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie, die durch das als COVID-19 bekannte Coronavirus verursacht werden und dem Auftreten und der Verbreitung von COVID-19-Varianten, wie der Delta- und Omicron-Variante und bestimmten verwandten Varianten wie der Omicron BA.4- und BA.5-Varianten, Risiken im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und andere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Lage des Unternehmens auswirken.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Eine weitere Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, sowie der Risiken in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens im Allgemeinen finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens im Formular 20-F, der am 31. März 2022 eingereicht wurde, sowie in den aktuellen und zukünftigen Berichten des Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht oder vorgelegt wurden. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, außerdem, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abgewichen sein könnten, selbst wenn in Zukunft neue Informationen verfügbar werden.