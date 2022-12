L'Association nationale des centres d'amitié accueille son premier sommet autochtone urbain

/EIN News/ -- OTTAWA, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) est fière d'organiser son premier sommet, l’Amitié en mouvement : Sommet des Autochtones vivant en milieu urbain à Gatineau, Québec. Les membres de l'ANCA, les partenaires financiers et les partenaires de projets se réuniront au cours des trois prochains jours pour discuter du renforcement des capacités, de la planification des actions et de l'échange de connaissances sur un large éventail de sujets liés aux peuples autochtones et aux réalités urbaines, notamment le logement, l'itinérance et l'infrastructure sociale, l'antiracisme dans les soins de santé, l'accès à la justice, les programmes pour les enfants et les jeunes, et l'économie sociale.

Environ 60 à 80 % de la population Autochtone du Canada vit dans des communautés urbaines et dépend des Centres d'amitié et d'autres organisations Autochtones urbaines. Depuis 70 ans, les Centres d'amitié sont au service des Autochtones vivant en milieu urbain, et depuis 50 ans, l'ANCA est un organisme central et unificateur pour le Mouvement des Centres d'amitié, qui promeut et défend les préoccupations de nos membres du Centre d’amitié et de nos associations provinciales et territoriales, et nous n'avons plus l'intention d'être le secret bien gardé au Canada.

"Nous espérons qu'au cours des prochains jours, nos membres profiteront de cette occasion pour se rencontrer, tant pour ceux qui travaillent et font du bénévolat au sein du Mouvement des Centres d'amitié que pour nos partenaires, afin de partager de l'information, d'échanger des connaissances, de renforcer les capacités et de participer à la planification d'actions sur des questions qui sont pertinentes pour les peuples Autochtones." - Kelly Benning, présidente de l'ANCA

"Les voix urbaines sont souvent laissées de côté dans les conversations nationales sur les Autochtones. Nous avons donc créé un espace pour nous-mêmes afin de faire avancer ces questions. Ce sommet démontre l’incroyable ampleur et profondeur du travail des Centres d'amitié. Notre travail touche 47 des 94 appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation et nous tenons à préciser que la réconciliation n'aura pas lieu sans une stratégie Autochtone urbaine complète" - Jocelyn Formsma, Chef de la direction de l'ANCA

L’ANCA représente plus de 100 centres d’amitié et associations provinciales/territoriales dans chaque province et territoire du Canada (sauf l’Île-du-Prince-Édouard). Les Centres d’amitié sont des carrefours communautaires Autochtones urbains qui offrent un large éventail de programmes et de services aux Premières Nations, Inuit, et Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Collectivement, les Centres d'amitié constituent le réseau de prestation de services autochtones urbains le plus important et le plus complet au Canada.