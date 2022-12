HEXO Corp annonce le remboursement de débentures convertibles non garanties de 8,0 %

Le remboursement renforce le bilan de HEXO et la positionne pour une croissance durable

GATINEAU, Québec, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE)

GATINEAU, Québec, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO ; NASDAQ : HEXO) (« HEXO », ou la « Société »), cheffe de file dans la production de produits de cannabis de qualité, annonce aujourd’hui le remboursement du montant total du solde impayé du principal des débentures convertibles non garanties de 8 % de la Société émises le 5 décembre 2019, qui venaient à échéance le 5 décembre 2022, pour un montant de 40,14 millions de dollars canadiens, ainsi que tous les intérêts courus et impayés.



« Le remboursement de cette dette marque un jalon important alors que nous continuons à renforcer la confiance des investisseurs, déclare Charlie Bowman, président-directeur général de HEXO. Au cours des six derniers mois, notre stratégie agressive de réduction des coûts a permis de réduire notre dette globale et d’améliorer notre bilan, positionnant HEXO pour une croissance durable et un succès financier à long terme. »

