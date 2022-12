PHILIPPINES, December 6 - Press Release

December 6, 2022 PH Congress-Bangsamoro Parliament Forum

Co-Sponsorship Speech

Senator Robinhood Padilla

Disyembre 6, 2022 Ginoong Taga-Pangulo, sa mga miyembro po ng lupon na ito: As-Salaam-Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Buong kagalakan at taas-noo po akong tumitindig sa bulwagang ito bilang kapwa-sponsor ng Senate Concurrent Resolution No. 5 sa pangunguna po ng ating minamahal at iginagalang na Ama ng Bangsamoro, ang atin pong Pangulo ng Mataas na Kapulungan - Senate President Juan Miguel Zubiri. Mabuhay po, mahal na Pangulo. Ang inyo pong lingkod ay nauna na ring naghayag ng ating suporta sa pagpapatawag ng pagbuo ng Congress-Parliamentary Bangsamoro Forum sa pamamagitan ng paghain ng Senate Concurrent Resolution No. 2 o "Concurrent Resolution Urging The Senate And the House Of Representatives To Constitute The Congress Complement For The Creation Of The Congress-Parliamentary Bangsamoro Forum As Provided for In Republic Act 11054 Otherwise Known As The Organic Law For The Bangsamoro Autonomous Region" noong ika-13 ng Hulyo 2022. Layunin po ng panukalang ito na hikayatin ang dalawang kapulungan ng Kongreso upang magtalaga ng miyembro sa Congress-Parliamentary Bangsamoro Forum alinsunod sa Seksyon 3, Artikulo VI ng Batas Republika Blg. 11054 upang magkaroon ng mabisang pagtutulungan sa pagitan ng Kongreso at ng BARMM. Nagpapasalamat din tayo sa ating Kagalang-galang na Senator Risa Hontiveros na nagpahayag po ng kanyang intensyon na maging co-author ng nasabing concurrent resolution. Ikinagagalak ko po na tayo ay narito sa puntong ito na isang patunay na anuman ang ating pagkakaiba sa pananampalataya, hiwa-hiwalay man ang mga pulo sa bansa, gaano man kalayo ang kamaynilaan sa katimugan -- pinagbibigkis tayo ng iisang hangarin: ang tuluyang buhayin ang ating ipinunlang pangarap na mapalago ang Bangsamoro. Ang Philippine Congress-Bangsamoro Parliament Forum (PCBPF) po ay lunsaran ng mas matibay na pagkakapit-bisig ng pambansang pamahalaan, Kongreso at Bangsamoro Parliament. Kaya naman po ako ay nagpapasalamat na maanyayahan bilang isa sa mga delegado ng Senado sa ginawang pagpupulong noong ika-15 ng Nobyembre 2022. Higit apat na taon na rin matapos maipasa ang Bangsamoro Organic Law noong ika-26 ng Hulyo taong 2018 at kasunod nito, ang ratipikasyon ng batas noong ika-19 ng Enero 2019. Simula noon, marami na rin tayong napagtagumpayan. Naisakatuparan na natin ang pagpapasa ng tatlong mahalagang kodigo: administratibo (Oktubre 2020), serbisyong sibil (Pebrero 2021) at edukasyon (Mayo 2021). Malaki ang pagpapasalamat pp natin sa ating dating Presidente na si Rodrigo Roa Duterte na nagsulong po ng BOL - tunay na malaki po ang naging sakripisyo niya para sa kapayapaan at kapakanan ng mamamayan sa Bangsamoro. Mahaba-haba pa po ang ating bubunuin para sa ating pangarap na Bangsamoro. Insha Allah - mabibigyan natin ng linaw at direksyon ang ating mga usapin katulong ng ating mga mahal na miyembro ng Kongreso. Asahan po ninyo na nakasuporta ako sa ating mga kapatid na Bangsamoro at sa ating mga kapwa Pilipino. Sa araw pong ito, tayo ay maglilimbag sa kasaysayan ng tunay na kahulugan ng kapayapaan at pagkakaisa sa bansa para sa ating Lupang Pangako. Maraming maraming salamat po, mahal na Pangulo; mabuhay tayong lahat. _________________ Video: https://www.youtube.com/watch?v=zD20TMimY84