La dette à la consommation totale atteint 2,36 billions de dollars alors que les consommateurs comptent de plus en plus sur leur carte de crédit

Pouls du marché : rapport sur les tendances trimestrielles du marché du crédit – Equifax Canada

/EIN News/ -- TORONTO , 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au troisième trimestre de 2022, la dette à la consommation totale a grimpé à 2,36 billions de dollars, ce qui représente une hausse de 7,3 % par rapport à l’an dernier selon le plus récent Pouls du marché, le rapport d’Equifax sur les tendances et perspectives en matière de crédit à la consommation.



L’endettement non hypothécaire moyen par consommateur se chiffre à 21 183 $, le plus haut niveau depuis le deuxième trimestre de 2020. Après une augmentation de 3,1 % du nombre de consommateurs utilisant activement des produits de crédit, l’endettement non hypothécaire dans son ensemble a dépassé les niveaux prépandémiques et s’établit maintenant à 599,9 milliards de dollars, en hausse de 5,3 % par rapport au troisième trimestre de 2021 et de 1,4 % par rapport au troisième trimestre de 2019.

« La hausse du nombre de consommateurs utilisant activement des produits de crédit est attribuable à divers facteurs, dont la croissance démographique provenant de l’immigration et la demande comprimée héritée de la pandémie, comme les vacances, explique Rebecca Oakes, vice-présidente, analyses avancées chez Equifax Canada. Mais il y a deux côtés à la médaille, car les consommateurs ont également tendance à se fier davantage au crédit en période difficile. Une partie de la nouvelle demande de crédit que nous observons provient probablement de personnes qui vivent un stress financier à cause de l’augmentation soutenue du coût de la vie et qui s’endettent davantage. »

Le nombre de consommateurs sans antécédents de crédit (ceux qui ont du crédit depuis moins d’un an) a augmenté de 37,4 % par rapport à la même période en 2021, et de 16,7 % par rapport à la période prépandémique du troisième trimestre de 2019.

La demande et les soldes de cartes de crédit continuent d’augmenter

Au cours du dernier trimestre, près de 1,5 million de nouvelles cartes de crédit ont été émises, ce qui correspond à une augmentation de 22,5 % par rapport au troisième trimestre de 2021 et de 6,2 % par rapport à la période prépandémique du troisième trimestre de 2019. Les dépenses par carte de crédit ont atteint un sommet historique en comparaison à la même période des années précédentes. Les dépenses mensuelles moyennes par carte de crédit étaient de près de 2 447 $ au troisième trimestre, en hausse de 17,3 % par rapport au troisième trimestre de 2021 et de 21,8 % par rapport à la période prépandémique (troisième trimestre de 2019). Les soldes des cartes de crédit se sont rapprochés des niveaux prépandémiques, avec une hausse de 13,8 % au troisième trimestre de 2022 par rapport aux planchers du troisième trimestre de 2021.

« La demande de cartes de crédit a augmenté de manière abrupte après avoir été faible pendant plus d’un an. La croissance des nouvelles cartes a été observée dans tous les segments des consommateurs, y compris dans les segments à risque élevé, ajoute Rebecca Oakes. Les consommateurs ont fait de bons paiements, mais nous commençons à détecter un changement dans leurs comportements – surtout pour les emprunteurs qui ne paient pas leur solde en entier. Pour ce groupe, les taux de paiement moyens sont inférieurs à ceux d’il y a 12 mois. »

Le ralentissement du marché immobilier se poursuit

Le rythme de croissance de la dette hypothécaire a ralenti en raison de la baisse des ventes de maisons et de la chute du volume de nouveaux prêts hypothécaires qui en a résulté. Le volume des nouveaux prêts hypothécaires a chuté de 22,7 % par rapport au troisième trimestre de 2021 et de 14,6 % par rapport au troisième trimestre de 2019. L’octroi de prêts hypothécaires a chuté sous les chiffres d’avant la pandémie pour la première fois ce trimestre par rapport à la même période en 2019. L’Ontario et la Colombie-Britannique ont connu la plus forte baisse des nouveaux prêts hypothécaires octroyés, soit 23,6 % et 19,7 % respectivement, par rapport au troisième trimestre de 2019.

« La hausse des taux d’intérêt a une incidence sur les consommateurs qui contractent un nouveau prêt hypothécaire, mais aussi sur ceux qui arrivent à la fin de leur terme et qui cherchent à renouveler ou à refinancer, souligne Rebecca Oakes. Plus de 1,2 million de prêts hypothécaires datent actuellement de trois à cinq ans, et 37 % d’entre eux ont un solde impayé de plus de 250 000 $. Si ces consommateurs doivent renouveler leur prêt hypothécaire au cours des 12 à 18 prochains mois, leurs paiements pourraient être beaucoup plus élevés qu’en ce moment. »

Le nombre d’acheteurs d’une première propriété a chuté de 28,1 % au troisième trimestre par rapport à la même période en 2021, mais le montant moyen de leurs prêts est demeuré 2 % plus haut qu’en 2021. La hausse des taux d’intérêt a eu une grande incidence sur les paiements mensuels de ce groupe, avec une hausse de 31,4 % d’une année à l’autre. Les acheteurs d’une première habitation paient maintenant au-delà de 500 $ de plus en paiements mensuels pour presque le même montant de prêt que les acheteurs d’une première habitation au troisième trimestre de 2021.

Paiements automobiles manqués, hausse des défaillances

Même s’il s’agit de la saison la plus occupée pour les achats de véhicules neufs, le nouveau financement automobile et les prêts bancaires comparables** ont diminué de 19,3 % et de 3,1 % respectivement au troisième trimestre par rapport à 2021. La location automobile contribue encore largement à ce recul; les nouvelles locations de véhicules ont diminué de 36,9 % depuis le troisième trimestre de 2021.

« En plus de la baisse de l’activité, on remarque que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à manquer des paiements sur leurs prêts automobiles, déclare Rebecca Oakes. Les prêts automobiles octroyés depuis la fin de 2021 affichent des niveaux de défaillance plus élevés que prévu après six mois. La crise financière est visible, car les défaillances dans le secteur des prêts automobiles se rapprochent rapidement des niveaux prépandémiques. »

Pour tous les prêts non hypothécaires, les défaillances sont en hausse par rapport aux creux de 2021. Le taux de défaillance du solde non hypothécaire de 90 jours et plus est passé à 0,93 %, comparativement à 0,87 % au troisième trimestre de 2021. La plus forte augmentation des niveaux de défaillance au troisième trimestre de 2022 est observée chez les jeunes consommateurs (35 ans et moins), qui avaient également connu la plus forte baisse des arriérés de paiement au pic de la pandémie (troisième trimestre de 2021). Dans l’ensemble, les cas d’insolvabilité demeurent bien en deçà des niveaux prépandémiques, mais les propositions de consommateur augmentent rapidement et se rapprochent des niveaux de 2018 et 2019.

« Dans l’ensemble, les volumes d’insolvabilité ont bondi par rapport à la situation 12 mois auparavant, mais ce mouvement s’est fait à partir d’un point relativement bas. L’un des aspects qui nous préoccupent est la montée des propositions de consommateur chez les aînés de 65 ans et plus. On avait observé une tendance similaire en 2018 quand les taux d’intérêt avaient commencé à augmenter, ajoute Rebecca Oakes. La hausse des taux d’intérêt a fait grimper les défaillances et les propositions de consommateur aux sommets enregistrés au premier trimestre de 2020, juste avant la pandémie. L’impact réel des hausses des taux d’intérêt pourrait être visible d’ici la fin de 2023. »

Analyse par groupe d’âge – Taux d’endettement et de défaillance (excluant les prêts hypothécaires)

Endettement

moyen

(T3 2022) Variation moyenne de

l’endettement

sur 12 mois

(T3 2022 comp. à T3 2021) Taux de défaillance

($)

(T3 2022) Variation du taux de

défaillance ($)

sur 12 mois

(T3 2022 comp. à T3 2021) 18-25 ans 8 051 $ -3,39 % 1,39 % 32,64 % 26-35 ans 17 260 $ 2,73 % 1,37 % 10,67 % 36-45 ans 25 974 $ 4,56 % 1,03 % 3,81 % 46-55 ans 32 433 $ 3,94 % 0,76 % 2,70 % 56-65 ans 26 729 $ 2,27 % 0,69 % 4,53 % 65 ans et + 14 551 $ -0,08 % 0,80 % 4,28 % Canada 21 183 $ 2,14 % 0,93 % 7,07 %

Analyse des grandes villes – Taux d’endettement et de défaillance (excluant les prêts hypothécaires)

Ville



Endettement

moyen

(T3 2022) Variation moyenne de

l’endettement

sur 12 mois

(T3 2022 comp. à T3 2021) Taux de défaillance

($)

(T3 2022) Variation du taux de

défaillance ($)

sur 12 mois

(T3 2022 comp. à T3 2021) Calgary 24 709 $ -2,28 % 1,14 % 0,75 % Edmonton 24 225 $ -1,38 % 1,41 % 5,99 % Halifax 20 966 $ -0,55 % 0,99 % 0,37 % Montréal 16 469 $ 3,50 % 0,80 % 4,44 % Ottawa 19 053 $ 3,71 % 0,83 % 6,97 % Toronto 20 215 $ 3,09 % 1,14 % 9,78 % Vancouver 22 754 $ 3,76 % 0,71 % 6,60 % St. John’s 23 737 $ -1,00 % 1,17 % 1,08 % Fort McMurray 38 017 $ -1,08 % 1,62 % 3,39 %

Analyse des provinces – Taux d’endettement et de défaillance (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Province



Endettement

moyen

(T3 2022) Variation moyenne de

l’endettement

sur 12 mois

(T3 2022 comp. à T3 2021) Taux de défaillance

($)

(T3 2022) Variation du taux de

défaillance ($)

sur 12 mois

(T3 2022 comp. à T3 2021) Ontario 21 456 $ 3,75 % 0,90 % 9,16 % Québec 18 551 $ 2,35 % 0,62 % 8,18 % Nouvelle-Écosse 20 712 $ -0,94 % 1,21 % 5,16 % Nouveau-Brunswick 21 937 $ -1,49 % 1,25 % -2,25 % Île-du-Prince-Édouard 22 303 $ 0,94 % 0,84 % 8,84 % Terre-Neuve 23 033 $ -0,55 % 1,21 % 1,43 % Région de l’Est 21 690 $ -0,93 % 1,20 % 1,82 % Alberta 24 926 $ -2,01 % 1,29 % 3,31 % Manitoba 17 095 $ 0,49 % 1,25 % 23,05 % Saskatchewan 22 626 $ -0,02 % 1,28 % 12,15 % Colombie-Britannique 22 009 $ 5 % 0,82 % 6,26 % Région de l’Ouest 22 605 $ 0,70 % 1,08 % 6,13 % Canada 21 183 $ 2,14 % 0,93 % 7,07 %

* Selon les données Equifax pour le T3 2022.

** Les prêts bancaires comparables sont des prêts à tempérament dont la limite se situe entre 5 000 $ et 100 000 $.

À propos d’Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Equifax, dont le siège social se trouve à Atlanta, compte plus de 14 000 employés partout dans le monde. Elle est active ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca .

Personnes-ressources :

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197