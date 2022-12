/EIN News/ --

DOS JOVENES EMPRESARIOS APUESTAN POR LOS NFTs y seleccionan el Marketplace WISe.Art para venderlos

Ginebra, Madrid, 5 de diciembre de 2022 - WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una empresa global líder en ciberseguridad, IA, Blockchain e IoT, anunció hoy que su WISe.ART 3.0 NFT Marketplace WISe .ART creará una nueva serie de NFT de relojes creados por el famoso artista Pedro Sandoval.

Eduardo Beltrà Ferre y José Gutiérrez Blanco se alían para invertir en el mundo del metaverso y de los

NTs. Ninguno de los dos podría pensar tan solo hace unos meses que coincidirían en este proyecto que para ellos era un mundo desconocido y que su interés por el mismo, les ha ido introduciendo cada vez más en el arte digital.

Su apuesta es clara, PEDRO SANDOVAL , un reconocido artista venezolano afincado en Madrid, asociado en la actualidad al movimiento neoexpresionista abstracto, cuyas obras pueden encontrarse en museos como el Guggenheim de Nueva York o en los museos de arte contemporáneo de Caracas y Boca Ratón (Florida), así como en grandes colecciones como la de la Casa Blanca, la del Museo del Vaticano o la de la Familia Kennedy, entre otras. Actualmente, pertenece a la nueva generación de creadores de NFT a los que está vinculado desde 2013.

Los jóvenes empresarios aunque dedicados a actividades diferentes, Eduardo Beltrà , alicantino profesional del marketing , especializado en redes sociales, y José Gutiérrez , mallorquín dedicado al mundo de la nutrición vinculada estrechamente con el deporte, están convencidos que invertir hoy en NFTS es una apuesta inteligente.

La colección contiene 12 representaciones únicas de relojes de pulsera que representan todos los signos del zodíaco en preparación para el entorno web3. Completan la línea Meta-Watch existente disponible en WISe.ART. Es una producción animada en 3D reconocible al estilo inconfundible de Pedro Sandoval.



Diseño de Arte por Pedro Sandoval visible aqui : https://platform.wise.art/author/edube_live-com/

En 2021 y 2022, los tokens no fungibles o NFT han conquistado el mundo. El arte generativo también se convirtió en la herramienta preferida de muchos artistas digitales como Pedro Sandoval. El artista escribe su visión en la computadora que reconoce las palabras clave usando su inteligencia artificial y pronto la máquina capta las preferencias e instrucciones del artista y replica el arte usando la automatización. Los NFT se pueden crear mediante la automatización a medida que se procesa una venta y se carga otra obra de arte.

WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una empresa líder mundial en ciberseguridad, IA, Blockchain e IoT, anunció que su nueva versión WISe.ART 3.0 NFT Marketplace está completamente operativa e incluye nuevas funciones brindando a los coleccionistas de arte y artistas un mercado y una plataforma seguros donde los compradores y vendedores de NFT pueden conectar fácilmente sus múltiples billeteras criptográficas para comprar o listar instantáneamente sus NFT para la venta.

El nuevo diseño de la plataforma WISe.Art 3 garantiza que, además de una versión autenticada y firmada del activo digital real, se pueda establecer un enlace irreversible a un objeto físico, además de la prueba de propiedad, procedencia y un conjunto de contratos que describen uso futuro y flujos de monetización, si corresponde.

La tokenización de NFT utiliza la solicitud de patente registrada de WISeKey, "Sistema y método para proporcionar NFT autenticable persistente" en los EE. UU. Con este método, los NFT han aumentado de valor y mantendrán su valor a largo plazo.

Los NFT y la plataforma están protegidos por la propia tecnología de seguridad de WISeKey que permite la protección de objetos físicos y activos digitales en un proceso seguro de extremo a extremo.

Los contratos inteligentes y los contratos físicos se pueden incluir en los NFT para describir los derechos de uso del comprador de NFT, incluida la monetización de su colección. También permite que el creador original participe potencialmente en regalías futuras. Esta opción crea nuevas oportunidades de financiación para artistas con grandes colecciones, así como formas sofisticadas para una mejor apreciación de su trabajo.

Acerca de Eduardo Beltrà y José Gutiérrez Blanco:

Eduardo Beltrà empresario Alicantino profesional del marketing , especializado en redes sociales. José Gutiérrez, empresario mallorquín dedicado al mundo de la nutrición vinculada estrechamente con el deporte

Acerca de Pedro Sandoval: Pedro José Sandoval es un artista venezolano conocido por su arte abstracto neoexpresionista. Gran parte de su trabajo trata sobre el color, el movimiento y la textura. Su obra se encuentra en la colección permanente del Museo de Arte de Boca Raton. Vive y trabaja entre Madrid, Berlín y Nueva York.

Acerca de WISe.ART: WISe.ART es un mercado completo. Puede conectar a todos los actores de la industria de las artes. Nuestras opciones de marca blanca y diseños NFT especiales garantizan que, además de una versión autenticada y firmada del activo digital real, se crea un vínculo irreversible con el objeto físico, se proporciona prueba de propiedad, procedencia y un conjunto de contratos inteligentes que describen el uso futuro y la monetización. arroyos

La plataforma WISe.ART NFT está totalmente protegida por las innovadoras tecnologías de seguridad de WISeKey que permiten la autenticación de activos digitales, en un proceso seguro de extremo a extremo basado en nuestra experiencia y conocimientos comprobados en este dominio.

Acerca de WISeKey: WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder mundial en ciberseguridad que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos utilizando Blockchain, AI e IoT respetando al ser humano como el punto de apoyo de Internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la informática generalizada que da forma a la Internet de Todo de hoy. WISeKey IoT tiene una base instalada de más de 1500 millones de microchips en prácticamente todos los sectores de IoT (automóviles conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores agrícolas, antifalsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos móviles, tokens criptográficos, etc.). WISeKey está en una posición única para estar a la vanguardia de IoT ya que nuestros semiconductores producen una gran cantidad de Big Data que, cuando se analiza con Inteligencia Artificial (IA), puede ayudar a las aplicaciones industriales a predecir la falla de su equipo antes de que suceda. Nuestra tecnología cuenta con la confianza de OISTE/WISeKey, la raíz criptográfica de confianza (“RoT”) basada en Suiza, que proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, para Internet de las cosas, cadena de bloques e inteligencia artificial. WISeKey RoT sirve como ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para obtener más información, visite www.wisekey.com.

