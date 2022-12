Des expert.e.s seront disponibles pour commenter sur le terrain à la conférence des Nations unies sur la biodiversité qui se tient à Montréal

MONTRÉAL, 05 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La perte de la biodiversité s'accélère. Les dérèglements climatiques s'intensifient. L'inversion de la tendance à la dégradation de la nature peut aider sur ces deux fronts, mais seulement si nous agissons à temps. Devant le déclin plus rapide que jamais de la nature, le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) exhorte le gouvernement du Canada à montrer du leadership à la COP15, la conférence des Nations unies sur la biodiversité de 2022 qui se tiendra à Montréal du 7 au 19 décembre. Le monde a besoin de négocier un accord pour la protection de la nature qui soit ambitieux, applicable et fondé sur les droits des Autochtones, à l'image de l'accord de Paris sur le climat. Cela signifie un engagement mondial pour freiner et inverser la perte de la biodiversité. C'est notre chance de la décennie d'y parvenir.



Le WWF assistera aux négociations avec ses expert.e.s canadien.ne.s et internationaux.les pour conseiller les négociateur.rice.s, participer à des panels et partager des analyses et des réactions chaque jour. Les médias peuvent faire des demandes d’entrevues ou s’inscrire pour recevoir des mises à jour quotidiennes par courriel à media@wwfcanada.org.

« Nous devons arriver de toute urgence à un accord mondial pour inverser la perte de la biodiversité. En fait, aucun des objectifs 2020 pour la biodiversité n’a été atteint. C’est pourquoi cette rencontre est essentielle – nous devons nous donner des cibles solides pour 2030 et nous assurer que les politiques nationales nous aident à les atteindre de manière juste et équitable », souligne Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada.

« C’est un moment exaltant et important pour le Canada d’accueillir la COP15. Nous détenons 20 % des réserves d’eau douce de la planète, le littoral le plus long du monde, d’immenses prairies et forêts boréales et la deuxième plus grande réserve naturelle de carbone du monde dans nos plantes et nos terres, en plus d’une panoplie d’écosystèmes importants qui abritent une multitude d’espèces. Nous avons une responsabilité de niveau mondial envers la nature et nous devons démontrer notre engagement à freiner et à inverser la perte de biodiversité d’une façon qui aide également à lutter contre les dérèglements climatiques », explique Mary MacDonald, directrice générale de la conservation du WWF-Canada.

Les évènements du WWF-Canada à la COP15

Veuillez noter que nous pouvons organiser des entrevues avec les panélistes lors des évènements ci-dessous. Envoyez votre demande par courriel à media@wwfcanada.org. (Les évènements ci-dessous se dérouleront en anglais.)

Les déjeuners du WWF-Canada (Hôtel InterContinental, 360, rue Saint-Antoine O., Montréal), de 7 h 30 à 9 h

Le 9 décembre : Vers une protection marine dans l’Arctique : aperçu de la situation avec des leaders autochtones de la conservation (inscrivez-vous ici) Modérateur : Paul Okalik, spécialiste principal de l’Arctique, WWF-Canada Jimmy Ullikatalik, directeur, Association des chasseurs et trappeurs de Spence Bay Barnie Aggark, directeur exécutif principal, Foxe Basin Kivalliq North Sapujiyiit Guardians of the Sea Society Gabe Canfield, coordonnatrice de projet, Yukon River Drainage Fisheries Association (YRDFA)





Le 12 décembre : Combattre les dérèglements climatiques par la restauration des écosystèmes : impacts positifs d’un nouveau fonds pour la nature et le climat (inscrivez-vous ici)

Modératrice : Megan Leslie, présidente-directrice générale, WWF-Canada Elizabeth Hendriks, vice-présidente, Restauration et régénération, WWF-Canada Jason Storah, chef de la direction, Aviva Canada Jessica Hutchinson, directrice exécutive, Redd Fish Restoration Society Zita Botelho, directrice, Watersheds BC



Le 14 décembre : Une approche fondée sur les droits des Autochtones pour une biodiversité au bilan positif : perspectives des communautés autochtones (Inscrivez-vous ici) Modérateur : James Snider, vice-président, Science, savoir et innovation, WWF-Canada Steven Nitah, administrateur délégué, Nature for Justice Stephanie Thorassie, directrice générale, Seal River Watershed Alliance Nadina Gardiner, Nation des Cris de Cumberland House Jimmy Uleekatalik, gestionnaire, Association des chasseurs et trappeurs de Spence Bay Vern Cheechoo, directeur, Terres et ressources du Conseil Mushkegowuk





Le 15 décembre (pavillon Une nature en positif). De 16 h 30 à 17 h 30 : Faire progresser les solutions unissant la biodiversité, le stockage du carbone et les droits des Autochtones (inscrivez-vous ici)

Tyson Atleo, gestionnaire du programme Natural Climate, Nature United

Ronnie Drever, scientifique principal en conservation, Nature United

James Snider, vice-président, Science, savoir et innovation, WWF-Canada

Doug Neasloss, conseiller en chef et directeur de l’intendance des ressources, Première Nation Kitasso/Xai’xais

Vern Cheechoo, directeur, Terres et ressources, Conseil Mushkegowuk

Stephanie Thorassie, directrice générale, Seal River Watershed

Le WWF considère que les éléments ci-dessous sont essentiels à un cadre mondial ambitieux de la biodiversité :

Un plan applicable pour freiner et inverser la perte de la biodiversité à l’échelle planétaire d’ici 2030 qui permet la participation de tous les secteurs de la société.





Un objectif de conservation de 30 % des terres et des eaux de la planète d’ici 2030 grâce à une approche fondée sur les droits qui reflète les priorités et les savoirs des Autochtones.





Une cible pour la restauration des écosystèmes dégradés.





Une stratégie globale de mobilisation des ressources pour financer la mise en œuvre du cadre.





Un mécanisme solide de mise en œuvre qui comprend des examens réguliers, des indicateurs convenus pour mesurer les progrès et une ambition qui augmente au fil du temps, à l’image de l’accord des Nations unies sur le climat.





La reconnaissance que les écosystèmes sains sont des alliés dans la lutte contre les dérèglements climatiques en retirant du carbone l’atmosphère et en le stockant.



Consultez le document sur les attentes du WWF International pour la COP15 ici.

Les expert.e.s du WWF-Canada sont à votre disposition pour donner des entrevues sur toutes sortes de sujets, dont l’état des négociations à la COP15; les dernières données sur la situation des espèces au Canada et dans le monde; des solutions climatiques basées sur la nature; l’importance de respecter la gouvernance autochtone pour une conservation menée par des Autochtones; des exemples d’efforts de conservation et de succès au Canada; et les avantages de lutter contre les dérèglements climatiques et la perte de la biodiversité en même temps.

À propos de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique

Signée à son ouverture par 150 chef.fe.s de gouvernement au Sommet de la Terre de Rio en 1992, la Convention sur la diversité biologique vise à promouvoir le développement durable. Elle compte maintenant 196 parties, et sa vision mondiale pour 2050 est de « vivre en harmonie avec la nature ». Du 3 au 5 décembre, les principaux.ales négociateur.rice.s participeront à la 5e rencontre du groupe de travail à composition non limitée sur le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, avant le début de la 15e Conférence des parties (COP15) du 7 au 19 décembre. Les deux évènements se tiennent à Montréal, au Canada. Plus de 10 000 personnes sont attendues à la conférence.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s’engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d’espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.