ATTURO TIRE CORP. PRÉSENCE ACCRUE SUR LE MARCHÉ CANADIEN

directeur des ventes pour le Canada

Bill Hume, vétéran de l’industrie du pneu, se joint à Atturo Tire Corp. à titre de directeur des ventes pour le Canada

Nous sommes impatients de faire évoluer notre présence historique sur le marché canadien” — Michael Mathis, président d’Atturo Tire Corp

WAUKEGAN, ILLINOIS, USA, December 5, 2022 / EINPresswire.com / -- Atturo est une entreprise internationale de pneus depuis sa création en 2009. Les produits de la société américaine sont actuellement distribués dans plus de trente pays à travers le monde. Dans le cadre de l’accent mis sur la croissance des marchés internationaux, Atturo a le plaisir de présenter M. Bill Hume comme nouveau directeur des ventes pour le Canada . Bill rejoint l’équipe de vente internationale d’Atturo Tire en pleine croissance, dont les membres actuels se concentrent sur l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique centrale et du Sud, et l’Asie.Atturo Tire Corp. est une société de pneus de marque privée qui a pour objectif de satisfaire à la fois les conducteurs et les revendeurs du monde entier. La mission d’Atturo est de fournir une gamme de tailles et de montages qui répondent aux exigences des concessionnaires et des consommateurs grâce à une ingénierie innovante, un style dynamique et une qualité supérieure à un prix compétitif. Grâce à d’excellents produits et à une mise en marché impeccable, la marque Atturo Tires continue de se distinguer sur le marché.« Nous sommes impatients de faire évoluer notre présence historique sur le marché canadien », déclare Michael Mathis, président d’Atturo Tire Corp. La gamme complète de pneus Atturo pour SUV, camionnettes, haute performance, d’hiver, de remorques, de camionnettes commerciales et, plus récemment, de pneus VUTT, sera disponible pour les distributeurs, les concessionnaires et les consommateurs à travers le Canada. « Nous croyons que Bill Hume apporte un juste mélange d’expérience et d’enthousiasme pour le produit et le marché afin d’aider Atturo à atteindre ses objectifs de distribution au Canada », a-t-il conclu.Bill Hume occupera le poste de directeur des ventes pour le Canada; M. Hume est un vétéran de l’industrie et possède une expérience à la fois du côté des fabricants et des grossistes. Il a déjà développé la part du marché canadien de plusieurs grandes marques. « Je suis convaincu que la gamme de pneus Atturo sera une marque forte et compétitive sur le marché canadien et qu’elle sera bien accueillie dans tout le pays », a déclaré M. Hume. Nous prévoyons d’offrir la gamme complète d’Atturo Tire dans tout le Canada. Ces produits, en particulier nos pneus d’hiver, hors route et de VUTT, sont parfaitement adaptés à la culture et au mode de vie canadiens. »Atturo Tire Corp., sous la direction de Hume, est en train de mettre en place des réseaux de concessionnaires et de distributeurs à travers le Canada pour garantir l’accès à cette gamme de produits passionnants dans toutes les régions.Les CONCESSIONNAIRES ET GROSSISTES INTÉRESSÉS peuvent contacter le directeur des ventes d’Atturo Tire – Canada, Bill Hume, au 905 928-0676 ou à bhume@atturo.com.À propos d’Atturo TireFondée en 2009, Atturo Tire est une marque de pneus dédiée aux segments en pleine croissance du marché des camionnettes (4x4), des Jeep, des VUS, des multisegments, des autoquads biplaces et des voitures musclées. Atturo conçoit et distribue des pneus agressifs et élégants fabriqués pour répondre aux besoins sur route et hors route des automobilistes du monde entier qui privilégient la liberté d’un mode de vie actif en plein air. Engagée dans une démarche de perfectionnement et de constante innovation, Atturo est la seule marque privée du secteur qui se consacre exclusivement à la fourniture de pneus destinés à soutenir vos aventures quotidiennes. Les pneus Atturo sont proposés par des distributeurs et des revendeurs indépendants à travers le monde.