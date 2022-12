Axxel annonce l’acquisition de Services de Rebuts Soulanges Inc., par Solutions Environnementales 360 Ltée

Axxel annonce l’acquisition de Services Rebuts Soulanges Inc., par Solutions Environnementales 360 Ltée.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, December 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- Donato Ardellini, Fondateur de Solutions Environnementales 360 Ltée. déclare: " Je suis enthousiaste à l'idée d'accueillir l'équipe de direction et les employés dévoués de SRS dans la famille grandissante d'E360S. Cette acquisition viendra compléter le portefeuille existant de solutions de gestion des déchets d'E360S dans la région du Grand Montréal, qui comprend actuellement la collecte, le transfert et le tri des déchets solides, ainsi que la collecte, le transfert et l'élimination des déchets liquides contaminés et non contaminés. La ville de Montréal est la deuxième ville la plus peuplée du Canada, avec plus de 1,7 million d'habitants, ce qui représente une opportunité intéressante pour E360S. Cette acquisition nous permet de fournir à nos clients une gamme complète de solutions de gestion environnementale et de réaliser notre objectif d'être la société de gestion environnementale la plus fiable du Canada."

Jean St-Pierre, président déclare: « Le groupe Rebuts Soulanges a pu durant ses dernières années devenir une référence dans la gestion des déchets liquides. Notre intégration dans E360S, un groupe reconnu pour sa solidité et son expertise dans le domaine environnemental, nous aidera à mieux promouvoir, croître et développer l'étendu de notre groupe.

Je ne peux pas passer sans souligner l'effort, la disponibilité et le professionnalisme d'Axxel qui ont été un soutien crucial pour la conclusion de la transaction. M. Loukil, par son dynamisme, engagement et son expertise a été une pièce maîtresse dans le processus d'acquisition. »

Nizar Loukil, directeur principal dans la Division de Fusions et Acquisitions chez Axxel dit : « Sous la direction de M. St-Pierre, le groupe Rebuts Soulanges a prospéré et est devenu une référence, dans son secteur, en matière de gestion et de valorisation des déchets liquides. L’équipe Axxel est heureuse d’avoir participé activement à la réussite de son acquisition par E360S. Nous remercions tous les intervenants dans cette transaction pour leur collaboration et la confiance accordée à notre équipe. »

À propos d’Axxel

Chez Axxel nous établissons des relations durables en traitant les entreprises de nos clients comme les nôtres. Nous prenons le temps de vous connaître, de connaître votre entreprise et vos rêves, car notre vision globale de la famille et du partenariat façonne profondément notre culture d’entreprise. Bien que toute notre équipe soit composée de leaders uniques et de penseurs stratégiques, nous croyons en l’autonomisation des équipes. Nous croyons d’abord en la famille. Nous croyons en votre croissance et en notre connaissance parce que nous croyons aux relations harmonieuses entre nos clients et notre entreprise.

À propos de Groupe Services Rebuts Soulange Inc.

Services Rebuts Soulanges Inc., a été fondée en 1961, l’entreprise compte sur le travail de qualité et le dévouement d’une équipe de plus de 80 personnes sous la direction de Jean St-Pierre, président et de ses associés Steven Gruenwald, Heidi Gruenwald, Carl Germain et Benoit Carrière.

À propos de Solutions Environnementales 360 Ltée.

Fondée en octobre 2018 par le vétéran de l’industrie Donato Ardellini, E360S se consacre à devenir la société de gestion environnementale la plus importante et la plus fiable en Amérique du Nord. En croissance grâce à des acquisitions et à des initiatives organiques, E360S fournit des solutions environnementales et de gestion des déchets aux municipalités et aux clients industriels, commerciaux et institutionnels. E360S est basée à Aurora, en Ontario, et exerce ses activités en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan.