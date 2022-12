EverWind beauftragt Black & Veatch mit technischer Planung des ersten grünen Wasserstoffzentrums in Nova Scotia

/EIN News/ -- HALIFAX, Nova Scotia, Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EverWind Fuels Company („EverWind“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen Black & Veatch mit der Erbringung von FEED-Leistungen (Front-End Engineering Design) für seine Anlage zur Herstellung und Speicherung von grünem Wasserstoff und Ammoniak in Point Tupper, Nova Scotia, beauftragt hat, deren erster kommerzieller Betrieb für 2025 geplant ist. EverWind ist ein privater Entwickler von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von grünem Wasserstoff und Ammoniak, und das weltweit tätige Ingenieur- und Bauunternehmen Black & Veatch ist ein führender Anbieter von Lösungen für grüne Energie.



In der ersten Phase wird die Anlage grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak durch Elektrolyse produzieren und dabei zertifizierten Ökostrom aus dem Stromnetz von Nova Scotia Power nutzen; in einer zweiten Phase wird die Produktion durch Onshore-Windkraft betrieben. In zukünftigen Phasen wird EverWind die Offshore-Windenergie nutzen, um durch Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen und so die Offshore-Windkapazitäten von Nova Scotia zu erschließen. In den ersten beiden Phasen sollen insgesamt 1 Million Tonnen grünes Ammoniak pro Jahr produziert werden.

„EverWind ist entschlossen, unsere Verpflichtung zu erfüllen, Nova Scotia zu einem globalen Zentrum für grüne Energie zu entwickeln“, so Trent Vichie, CEO von EverWind. „Grüner Wasserstoff und Ammoniak werden eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den Klimawandel und für eine verbesserte Energiesicherheit in Europa spielen, und Black & Veatch bringt unglaubliches Fachwissen und Erfahrung in den Bereichen grüner Wasserstoff, Ammoniak und Projektentwicklung ein. Indem wir mit Black & Veatch und unseren Partnern in der Regierung, der Industrie und den indigenen Gemeinschaften zusammenarbeiten, senden wir eine klare Botschaft an die Welt, dass wir gemeinsam in diesem Kampf stehen.“

„Dieses ehrgeizige Projekt ist ein Beispiel dafür, wie grüner Wasserstoff und Ammoniak ihren Weg in das neu konzipierte Energie-Ökosystem von morgen fortsetzen, während eine schnell dekarbonisierende Welt auf saubere Energie umsteigt“, fügte Laszlo von Lazar, President des Geschäftsbereichs Energie- und Prozessindustrie von Black & Veatch, hinzu. „Als weltweit führendes Unternehmen bei der Planung und dem Bau von umweltfreundlichen Energieprojekten auf der ganzen Welt engagiert sich Black & Veatch weiterhin für die Durchführung von Projekten, die den Weg in eine kohlenstoffärmere Zukunft ebnen.“

Über die Anlage von EverWind in Point Tupper

Der Standort Point Tupper, die erste umweltfreundliche Wasserstoff- und Ammoniakanlage von EverWind, befindet sich in Port Hawkesbury auf der Kap-Breton-Insel in Nova Scotia (Kanada) und profitiert von einer Infrastruktur von Weltrang im Wert von mehr als 600 Millionen US-Dollar, einschließlich eines bestehenden eisfreien Tiefwasserhafens mit zwei Anlegestellen, die die größten Schiffe der Welt aufnehmen können. Die Produktion von grünem Ammoniak wird über die bestehende Meeresinfrastruktur von EverWind abgewickelt. Um die Entwicklung der Anlage zu unterstützen, hat EverWind eine erstklassige Gruppe von führenden Finanzberatern, Ausrüstungslieferanten, Unternehmen für öffentliches und kommunales Engagement sowie Ingenieurbüros engagiert.

Anerkennung der Mi'kmaq und ihres angestammten Territoriums

EverWind Fuels erkennt das angestammte und unangetastete Territorium des Mi'kmaq-Volkes an, und das Unternehmen erkennt dieses Volk als die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Verwalter dieses Landes, Mi'kma'ki, an. Unsere Arbeit beruht auf einem Grundprinzip der Mi'kmaq: der Verantwortung für die Umwelt. Wir verpflichten uns, mit den Mi'kmaw zusammenzuarbeiten, indem wir sie konsultieren, uns engagieren und eine umfassende Partnerschaft zu allen Aspekten des Projekts aufbauen.

Über EverWind Fuels LLC

EverWind ist ein privater Entwickler von Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff und Ammoniak, von Speicheranlagen und den dazugehörigen Transportmitteln. EverWind wird von Trent Vichie geleitet, einem Mitbegründer von Stonepeak Infrastructure Partners. Die Mitglieder des Führungsteams von EverWind hatten zuvor CEO- und C-Suite-Positionen bei verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Infrastruktur, Private Equity, erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Terminals und Schiffslogistik inne. Die bisherige Investitionserfahrung des Teams beläuft sich auf mehr als 45 Mrd. USD für Kapitalprojekte in mehr als 20 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter www.everwindfuels.com.

Über Black & Veatch

Black & Veatch ist ein globales Ingenieur-, Beschaffungs-, Beratungs- und Bauunternehmen, das sich zu 100 % im Besitz von Mitarbeitern befindet und seit mehr als 100 Jahren Innovationen im Bereich nachhaltiger Infrastrukturen vorweisen kann. Seit 1915 unterstützen wir unsere Kunden dabei, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, indem wir uns um die Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer wichtigsten Infrastrukturen kümmern. Unser Umsatz im Jahr 2021 überstieg 3,3 Milliarden US-Dollar. Folgen Sie uns auf www.bv.com und in den sozialen Medien.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen der EverWind Fuels Company beruhen, einschließlich Aussagen über den geplanten Betrieb und die Produktion in der Anlage und die Vorteile des Projekts. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, wie z. B. allgemeine wirtschaftliche und regulatorische Bedingungen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die finanzielle Situation, die Entwicklung oder die Leistung von EverWind oder des Projekts wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung prognostiziert wurden. EverWind beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

