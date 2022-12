NanoXplore discutera de son plan stratégique quinquennal lors de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 02 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), leader mondial dans le domaine du graphène, est heureux de tenir son assemblée annuelle des actionnaires (l’« Assemblée ») le mercredi 14 décembre 2022. L'Assemblée, qui débutera à 10 h (heure normale de l’Est) sera un événement en personne et ne sera pas enregistrée.

Au cours de l'Assemblée, la Société discutera, entre autres, de son plan stratégique quinquennal avec les actionnaires et donnera une description détaillée de ses activités concernant les matériaux de batterie. Seuls les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 novembre 2022 ont le droit d'assister et de voter à l'Assemblée.

Détails de l’événement

Quand : 14 décembre 2022, à 10 h (heure normale de l’Est)

Emplacement : 1 Place Ville-Marie, 40e étage, Montréal, Québec, H3B 4M4

Type d’événement : Actionnaires - en personne uniquement - aucun enregistrement fourni

A propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une société de graphène, un fabricant et fournisseur de poudre de graphène à haut volume destinée aux marchés du transport et de l'industrie. La Société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés améliorés au graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter www.nanoxplore.ca/fr.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Martin Gagné

Directeur, Relations avec les investisseurs

martin.gagne@nanoxplore.ca

Tel : 1.438.476.1927