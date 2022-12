/EIN News/ -- Communiqué de presse

2 décembre 2022

Edenred Capital investit dans 5Mins AI, la plateforme d'apprentissage inspirée de TikTok

Le groupe Edenred a investi, via Edenred Capital, sa structure de venture capital, dans 5Mins AI, une plateforme d'apprentissage ludique qui réinvente la montée en compétences des collaborateurs grâce à une expérience mobile inspirée de TikTok. Edenred Capital a participé à ce premier tour de table aux côtés d'AlbionVC. Cet investissement vise à favoriser le développement des produits de 5Mins AI et à élargir sa clientèle à l'échelle mondiale.

5Mins AI, une société britannique fondée en 2021, propose aux entreprises des contenus de formation courts via une application mobile qui présente des micro-vidéos personnalisées sur le format des vidéos TikTok, favorisant ainsi l'apprentissage continu.

La plateforme propose plus de 15 000 mini-leçons préparées par plus de 150 formateurs et coachs du monde entier et couvrant plus de 100 compétences techniques et soft skills pour le milieu du travail. Depuis sa mise sur le marché en mars 2022, la plateforme comptabilise plus de 100 000 leçons visionnées et son revenu annuel récurrent (ARR) a été multiplié par 20.

Edenred Capital a déjà investi dans le domaine de l'apprentissage en entreprise en prenant une participation dans Fuse Universal, une plateforme de formation spécialisée dans le contenu généré par les utilisateurs et dédiée aux grandes entreprises, en 2019.

Philippe Dufour, Co-fondateur et Managing Partner d’Edenred Capital, déclare : « Depuis plus de dix ans, Edenred Capital poursuit son objectif à long terme de soutien aux équipes d’entrepreneurs qui proposent des solutions de premier plan sur le marché B2B2E. 5Mins AI nous guide vers un apprentissage en entreprise plus efficace, dans un format court et ludique. L'apprentissage dédié au milieu professionnel a évolué et est devenu incontournable pour aider les entreprises à stimuler l'innovation tout en améliorant l'attractivité auprès des talents ainsi que leur fidélisation. Nous sommes convaincus que 5Mins AI a tous les atouts pour conquérir ce marché prometteur, mais encore peu pénétré, grâce à sa plateforme technologique de premier plan et à son équipe expérimentée. »

Saurav Chopra, Fondateur et PDG de 5Mins AI, commente : « Nous sommes ravis de compter Edenred Capital parmi nos investisseurs et impatients de collaborer avec Edenred pour ouvrir de nouveaux marchés géographiques et améliorer notre proposition de valeur. »

▬▬

Edenred Capital est le fonds de Venture Capital du groupe Edenred. Ce fonds basé à Londres depuis 2012, géré par une équipe de management dédiée et indépendante, a vocation à prendre des participations minoritaires en Europe, aux côtés d’autres investisseurs, dans des entreprises innovantes disposant d’un fort potentiel de croissance dans des secteurs liés aux activités du groupe Edenred, tels que les avantages aux salariés, la mobilité professionnelle, le paiement et les nouvelles technologies au service des commerçants.

Edenred Capital capitalise sur l’écosystème d’Edenred en initiant des synergies créatrices de valeur mutuelle avec les sociétés soutenues, dont il contribue à accélérer la croissance commerciale sur des marchés concurrentiels en évolution rapide.

https://www.edenredcapital.com

▬▬

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, 52 millions d’utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers d’environ 950 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

CONTACTS

Edenred







Matthieu Santalucia

Tel. +33 6 83 54 12 10

matthieu.santalucia@edenred.com



Edenred Capital Partners







Oscar Hoare

Tel. +44 77 89 22 87 96

oscar@edenredcapital.com





Pièce jointe