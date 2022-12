Temenos erweitert Vereinbarung mit Mbanq zur Beschleunigung von Banking-as-a-Service in den USA

Die Mbanq-Partnerschaft etabliert Temenos als bevorzugte Banking-Plattform für BaaS für alle Marktteilnehmer, von E-Commerce-Marken bis hin zu BaaS-Anbietern und Banken

GENF (Schweiz), Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass Mbanq, einer der führenden Anbieter von Banking-as-a-Service (BaaS) in den USA, seine Beziehung zu Temenos erweitert hat, um die Einführung von BaaS in den USA zu beschleunigen.



Die Vereinbarung vertieft die Zusammenarbeit der Unternehmen nach dem Start eines gemeinsamen Credit Union as-a-Service-Angebots im letzten Jahr ( Link ).

Temenos hat auch eine Minderheitsbeteiligung an Mbanq erworben, um den BaaS-Markt zu erobern, der ein explosives Wachstum auf der Grundlage von eingebetteten Finanzierungen – mit einer Marktkapitalisierung von 7 Bio. USD bis 2030 – erlebt hat. BaaS ermöglicht es jeder Marke oder jedem FinTech, relevante Finanzdienstleistungen mit einem modernen Front- und Back-End-Technologiepaket in ihre Kundenreisen einzubetten.

Mbanq ist ein führender BaaS-Anbieter in den USA, einem der am schnellsten wachsenden BaaS-Märkte der Welt. Mbanq richtet sich an Marken in einer Reihe von Sektoren wie Ivy League-Universitäten, Top-Sportteams und Prominente und bietet ihnen ein umfassendes „As-a-Service“-Paket wie Marken-Einzahlungsprogramme und Debitkarten, Kreditkarten, Kredite und Zahlungen. Darüber hinaus verfügt Mbanq über solide Beziehungen zu zahlreichen Partnerbanken, die konforme Bankgeschäfte anbieten und ihnen die Teilnahme am lukrativen BaaS-Markt ermöglichen.

Die Composable Banking-Plattform von Temenos in Kombination mit den ergänzenden Technologien von Mbanq, wie z. B. einer patentierten digitalen Geldbörse mit mehreren Währungen und Vermögenswerten, bringt ein differenziertes BaaS-Angebot für FinTechs und Marken einerseits und moderne und konforme Bank- und Zahlungsfunktionen für regulierte Partnerbanken andererseits auf den Markt.

Temenos und Mbanq bieten eine End-to-End-BaaS-Infrastruktur, einschließlich regulatorischer Unterstützung, um FinTechs bei der Markteinführung in nur wenigen Monaten und mit einem kostengünstigen Pay-as-you-go-Modell zu helfen. Verbrauchermarken können Bank- und Zahlungsdienstangebote schnell und kostengünstig integrieren.

Diese Partnerschaft eröffnet mittelgroßen Banken in den USA die Möglichkeit, nicht nur BaaS-Dienste wie Einlagen, Kreditkarten oder Buy Now Pay Later einzuführen, sondern auch ihre Technologien zukunftssicher zu machen, indem sie eine schrittweise Erneuerung des Kernbankgeschäfts in Angriff nehmen. Temenos und Mbanq ermöglichen es diesen Banken, die Einschränkungen ihrer Legacy-Technologie zu überwinden, indem sie Marken und FinTech in großem Umfang mit moderner API-basierter, Cloud-nativer Technologie bedienen. Auf diese Weise können die Banken vermeiden, von flinken neuen Marktteilnehmern verdrängt zu werden, und sie können auch neue Einnahmequellen erschließen.

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, erklärte: „Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit Mbanq auszubauen und ein End-to-End-BaaS-Technologieangebot zu liefern. Dieser Schritt wird den adressierbaren Zielmarkt von Temenos erweitern, indem ein neuer Kanal eröffnet wird, um BaaS-Dienste direkt Verbrauchermarken anzubieten, was einen inkrementellen Markt für unser Unternehmen darstellt.

„Temenos bietet ein einzigartiges End-to-End-BaaS-Angebot, das die technologischen Anforderungen aller Teilnehmer des BaaS-Ökosystems erfüllen kann. Zusammen mit Mbanq bringen wir eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten im Embedded-Finance-Bereich auf den Markt, die durch eine breite und massiv skalierbare Funktionalität untermauert werden, kombiniert mit Mehrwertdiensten wie Regulierung und Compliance.

„Mbanq und Temenos haben die Möglichkeit, dies anzubieten, und die erhöhten und beschleunigten Investitionen beider Parteien werden diese Marktdynamik nutzen. Ich gehe davon aus, dass diese Partnerschaft zu einer der wichtigsten Wachstumsquellen für Temenos auf dem sehr wichtigen US-Markt wird.“

Vlad Lounegov, Chief Executive Officer, Mbanq, erklärte: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Temenos auszubauen. Angetrieben von der offenen Plattform Temenos erweitert Mbanq sein BaaS-Wertversprechen über das gesamte Spektrum der eingebetteten Finanzierung, vom Konzept über die Bereitstellung bis hin zum Betrieb. Mbanq erweitert seinen Technologie-Stack, um allen E-Commerce-Marken skalierbare eingebettete Finanzen anzubieten.

„Diese bahnbrechende Partnerschaft wird das Wachstum unseres Unternehmens vorantreiben und regulierten und nicht regulierten Unternehmen dabei helfen, ihre Angebote, Technologien und Kundenerlebnisse in der digitalen Welt nach der Pandemie zu transformieren.“

Über Mbanq

Mbanq ist ein in den USA ansässiger Banking-as-a-Service-Anbieter mit einem umfassenden „As-a-Service“-Portfolio, einschließlich Compliance, Kreditvergabe, Back Office, Streitigkeiten, Beschwerden usw. Mbanq wurde 2016 gegründet und begann als Technologiepartner von Kreditgenossenschaften, Banken und Nichtbanken-Finanzinstitute zur Bereitstellung der innovativen Kapazitäten, die für die Erstellung und den Betrieb digitaler Finanzdienstleistungen erforderlich sind. Mbanq ist eine vollständig konforme, vertikal integrierte Lösung, die die gesamte Palette von Bankprodukten für Privat- und Firmenkunden mit Front-to-Back-Office-Funktionalität abdeckt. Die mobilen White-Label-Apps und die Open-Banking-API von Mbanq ermöglichen den Zugang zu den besten FinTech-Innovatoren und bieten gleichzeitig ein modernes digitales Erlebnis für Bankkunden.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen über 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.temenos.com .

