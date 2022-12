L'étude d'Iceotope avec Meta révèle l'efficacité du refroidissement liquide par immersion de précision pour les disques de stockage haute densité

La première étude connue, visant à tester le refroidissement par immersion de précision pour le stockage de données haute densité, démontre son efficacité avec succès

Le fonctionnement pratiquement silencieux permet d'atténuer les problèmes de vibrations acoustiques associés aux solutions de refroidissement par air

L'introduction de disques durs étanches remplis d'hélium ouvre la voie à un refroidissement liquide par immersion de précision plus efficace dans les baies de stockage



/EIN News/ -- SHEFFIELD, Royaume-Uni, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Iceotope, leader mondial du refroidissement de précision par immersion, annonce une nouvelle étude avec Meta confirmant le caractère pratique et l'efficacité de la technologie de refroidissement liquide au niveau du châssis pour répondre aux exigences de refroidissement des disques de stockage haute densité de plus en plus déployés et utilisés par les fournisseurs de services de centres de données à très grande échelle.

L'étude récemment publiée avec Meta présente les avantages d'une gestion thermique améliorée, d'une réduction des vibrations et de l'égalisation de la température dans l'ensemble du JBOD, ce qui entraîne directement une réduction des taux de défaillance et des coûts pour les opérateurs de centres de données. Les systèmes de disques durs fournis au format rack dans des tiroirs de châssis conviennent parfaitement à la technologie de refroidissement par immersion de précision.

Neil Edmunds, directeur de l'innovation chez Iceotope, a déclaré : « La demande de stockage de données ne cessant de croître, les fournisseurs de centres de données à très grande échelle nécessiteront la mise en œuvre de solutions permettant de refroidir efficacement les équipements. L'étude a permis de démontrer que le refroidissement liquide pour le stockage haute densité permettait de refroidir les disques à une température plus basse et plus constante, réduisant ainsi les pannes de disques et les coûts de fonctionnement et améliorant la conformité ESG. »

Le stockage haute densité se multiplie

Avec les flux constants de données émergeant de l'Internet des objets, de la vidéo, de l'intelligence artificielle et plus encore, jusqu'à 463 exaoctets de données devraient être générés par personne, chaque jour, d'ici 2025. L'accès aux données et l'interaction avec celles-ci est en évolution constante, ce qui a un réel impact sur le traitement et le stockage de ces données. Dans quelques années, on prévoit que le stockage mondial de données dépassera 200 zettabytes, dont la moitié sera stockée dans le cloud.

Cela représente un défi sans précédent pour l'infrastructure de stockage des centres de données à très grande échelle. Selon Seagate, les centres de données cloud choisissent des disques durs (HDD) de grande capacité pour stocker 90 % de leurs exabytes. Généralement présentés dans un format de 3,5 pouces, les disques durs constituent une technologie éprouvée qui continue à offrir aux opérateurs de centres de données un stockage rentable à grande échelle. Les unités haut de gamme actuelles offrent une capacité de 20 TB, mais celle-ci devrait atteindre > 120 TB d'ici la fin de la décennie.

Plus de stockage de données signifie plus de disques rotatifs, plus de moteurs à grande vitesse et plus d'actionneurs, ce qui se traduit par une plus grande consommation d'énergie. Plus la puissance des disques augmente, plus la quantité de chaleur qu'ils génèrent s'accroit. L'introduction de l'hélium dans les boîtiers de disque dur au cours de la dernière décennie a non seulement permis d'améliorer les performances des disques avec moins de traînée mais, les unités étant désormais scellées, la possibilité d'utiliser des solutions de refroidissement liquide au niveau des disques durs a été envisagée.

Refroidissement liquide pour stockage haute densité de l'étude Meta

L'étude présente un système de stockage haute densité refroidi à l'air, repensé pour utiliser le refroidissement par immersion monophasé. Le système de stockage commercial standard se composait de soixante-douze disques durs, de deux nœuds à prise unique, de deux cartes d'extension SAS, d'une carte réseau et d'une carte de distribution de l'alimentation au format 4OU. Les disques durs étaient hermétiquement scellés et remplis d'hélium.

Le système de refroidissement liquide testé était un système de refroidissement liquide par immersion de précision Iceotope. La version refroidie par air a été modifiée par l'ajout d'une boucle diélectrique dédiée reliée à un échangeur de chaleur liquide à liquide et à une pompe. Meta a procédé à la mesure de la variation de température des disques durs et de la puissance de la pompe de refroidissement dans les systèmes refroidis par air et par liquide.

Les résultats sont concluants

L'étude a démontré avec succès que le refroidissement par immersion de précision était un moyen plus efficace de refroidir les racks de disques durs, avec les résultats suivants :

Grâce à un refroidissement liquide par immersion de précision, l'écart de température entre les 72 disques durs n'était que de 3 °C, quel que soit leur emplacement dans les JBOD

Le refroidissement liquide a permis de démontrer que les systèmes de disques durs pouvaient fonctionner de manière fiable avec des températures d'entrée d'eau dans le rack allant jusqu'à 40 °C.

La puissance de refroidissement au niveau du système représentait moins de cinq pour cent de la consommation totale d'énergie.

Le fonctionnement pratiquement silencieux du refroidissement liquide permet d'atténuer les problèmes de vibrations acoustiques pour les disques, souvent rencontrés avec les solutions de refroidissement par air.

Si l'immersion de précision s'avère être une alternative supérieure au refroidissement par air des baies de disques haute densité, les autres formes de refroidissement liquide, notamment les plaques froides, l'immersion dans un réservoir ou l'immersion biphasée, ne préservent pas autant les avantages opérationnels, tels que la densité des disques durs, l'accès de l'utilisateur pour l'entretien et la possibilité de remplacer les disques à chaud.

Pour télécharger votre exemplaire de l'étude, veuillez consulter le site https://www.iceotope.com/company/news-events/iceotope-study-with-meta-reveals-efficiency-of-precision-immersion-liquid-cooling-for-high-density-storage-drives/

À propos d'Iceotope

La technologie d'immersion de précision au niveau du châssis d'Iceotope offre une plateforme simple et unifiée qui refroidit, protège et surveille l'ensemble de la pile informatique, quel que soit l'emplacement, de l'extrême périphérie au cloud à très grande échelle.

Offrant jusqu'à 96 % de réduction d'eau, jusqu'à 40 % de réduction d'énergie et jusqu'à 40 % de réduction des émissions de carbone par kW d'ITE, les solutions de refroidissement par immersion de précision d'Iceotope changent la donne en matière de conception, de construction et d'exploitation des centres de données.

Consultez le site www.iceotope.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6486f5eb-174b-4e32-9a1f-9164cba2fb53

