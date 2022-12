La Saskatchewan et l’Alberta mèneront la croissance au Canada dans les années à venir

/EIN News/ -- OTTAWA, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Divers facteurs freineront la croissance des économies des provinces canadiennes pendant le reste de l’année 2022 et jusqu’en 2024, mais à des degrés variables. C’est ce que révèle un nouveau rapport du Conference Board du Canada . Comme nous l’avons souligné dans des prévisions précédentes, la Saskatchewan et l’Alberta devraient mener la croissance du PIB réel parmi les provinces.



« La hausse des taux d’intérêt exerce des pressions dans l’ensemble du pays, mais d’autres facteurs en particulier se répercutent à divers degrés sur les perspectives des provinces, affirme Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada. Bien qu’on anticipe quelques trimestres de croissance pratiquement nulle pour le pays dans son ensemble, les perspectives des provinces varient considérablement – ce qui concorde avec nos prévisions antérieures ».

Sous l’impulsion d’une restructuration mondiale des marchés de la potasse et de l’uranium, ainsi que d’une hausse importante de la production agricole par rapport à 2021, la croissance du PIB réel de la Saskatchewan devrait atteindre 6,8 % en 2022. La production de potasse et d’uranium dans la province devrait croître au cours des prochaines années. Le Conference Board du Canada prévoit que l’économie de la province connaîtra une croissance supplémentaire de 3,6 % en 2023 et de 2,6 % en 2024.

Le secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta a connu un début d’année difficile, mais la production a fortement rebondi au deuxième trimestre, et le Conference Board du Canada s’attend à ce que la production de ce secteur continue d’augmenter au cours de la deuxième moitié de l’année, poussée notamment par la hausse des activités de forage. Le secteur est également responsable du redressement budgétaire de l’Alberta cette année, la province prévoyant désormais un énorme excédent, les prix de l’énergie étant plus élevés que prévu. La production réelle de l’Alberta devrait augmenter de 4,7 % en 2022, de 2,8 % en 2023 et de 2,7 % en 2024.

Le secteur du logement de la Colombie-Britannique a considérablement ralenti, sous le poids de la hausse des coûts d’emprunt, les ventes et les prix ayant fortement diminué depuis le début de 2022. Sur une note plus positive, le secteur touristique de la province se rapproche des niveaux d'activités d'avant la pandémie, après une saison estivale très occupée. Le PIB réel de la province devrait augmenter de 2,6 % en 2022, de 1,0 % en 2023 et de 2,9 % en 2024.

Après une année 2021 difficile, l’économie du Manitoba devrait connaître une croissance de 3,7 % en 2022, stimulée par la reprise du secteur agricole, dont on estime que la production végétale s’est entièrement rétablie. À l’avenir, les taux d’intérêt élevés continueront de grimper, ce qui pèsera lourdement sur l’activité économique l’an prochain et freinera la croissance du PIB, qui devrait s’établir à 1,8 % en 2023 et à 2,4 % en 2024.

L’Île-du-Prince-Édouard demeure confrontée à l’inflation la plus élevée au pays, ce qui n’a pas empêché la population d’augmenter de 3,5 % en date du 1er juillet 2022. La migration internationale a été un moteur important de la croissance démographique, suivie par la migration interprovinciale. La province devrait voir son PIB réel augmenter de 3,4 % cette année, puis de 2 % l’année prochaine et de 2,43 % en 2024.

La levée des restrictions en matière de santé publique en Nouvelle-Écosse a entraîné une reprise du tourisme, qui, combinée à un marché d’exportation dynamique, ont contribué à la croissance. Cependant, la hausse du coût des logements et de l’énergie a pesé sur le portefeuille des consommateurs, ce qui pourrait entraîner un ralentissement de la consommation. Le PIB en termes réels de la province devrait augmenter de 2,5 % en 2022, puis de 1,1 % l’année prochaine et de 2,4 % en 2024.

Grâce à la migration internationale et interprovinciale, le Nouveau-Brunswick continue de connaître une forte croissance démographique, qui s’est établie à 2,7 % au 1er juillet 2022. L’économie du Nouveau-Brunswick devrait connaître une croissance de 2,1 % en 2022, suivie d’une hausse de 0,6 % en 2023 et de 1,7 % en 2024, en raison de la baisse de l’inflation.

Si l’assouplissement des restrictions en matière de santé publique a permis à l’économie de l’Ontario de commencer l’année en force, il y a eu un ralentissement au cours du deuxième semestre. Point positif, la conjoncture offre à la province une occasion historique au chapitre des investissements, en particulier dans le secteur de la construction automobile. Ce vent d’optimisme ne suffit cependant pas à relancer l’économie, puisque la croissance du PIB réel en 2023 devrait être de 1,1 %, avant de grimper à 2,9 % en 2024.

Au Québec, l’inflation élevée, combinée à un effritement de la confiance des consommateurs et à la hausse des coûts d’emprunt, pèsent sur les dépenses de consommation, en particulier sur les dépenses en biens durables et semi-durables. Les dépenses en services sont également en baisse, bien que la demande de services de voyage et de loisirs ait jusqu’à présent bénéficié des retombées de la réouverture de l'économie. La croissance du PIB réel de la province devrait être de 2,9 % en 2022, suivie de gains plus modestes de 0,6 % en 2023 et de 2,5 % en 2024.

La croissance de Terre-Neuve-et-Labrador a ralenti, en partie en raison des résultats mitigés du secteur du pétrole et du gaz. Les prix du pétrole, plus élevés que prévu, gonflent les recettes du gouvernement, tandis que la baisse de la production due à l’épuisement des réserves et à l’entretien de la plateforme Terra Nova pèsera sur la reprise de l’économie provinciale après la pandémie. Le Conference Board du Canada prévoit que le PIB réel ne progressera que de 0,3 % en 2022, mais qu’il affichera des gains plus importants de 3,2 % en 2023 et de 2,5 % en 2024.

